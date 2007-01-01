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В калужском лицее к юбилею Победы открыли экспозицию «Героические страницы Калужского края»

Софья Фирсова
04.03, 10:00
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Фото и видео автора
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В понедельник, 3 марта, в лицее №48 Калуги состоялось торжественное открытие экспозиции «Героические страницы Калужского края».

На празднике присутствовали учителя и дети, а также ветераны - подполковник и участник боевых действий в Чечне Евгений Воробьев, участник боевых действий в Афганистане Хостай Мубарак Шах и участник СВО Андрей Самохин.

Экспозиция, посвященная воинской доблести калужан на протяжении веков, разделена на несколько тематических блоков. С ее помощью прослеживается героическая история региона, начиная с обороны Козельска в 1238 году и Великого стояния на Угре в 1480 году.

Далее через сражения Отечественной войны 1812 года под Малоярославцем и Тарутино, она переходит к центральному разделу, посвященному Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Специальная карта отмечает места боевой славы Калужской области. Отдельные блоки рассказывают о воинах-интернационалистах (Афганистан, Чечня, Южная Осетия и другие конфликты), а также участниках специальной военной операции.

Особое место в экспозиции отведено памяти выпускника лицея Сергея Петрунина, погибшего при выполнении воинского долга.
Особое место в экспозиции отведено памяти выпускника лицея Сергея Петрунина, погибшего при выполнении воинского долга.

Созданием экспозиции занимались сотрудники администрации лицея и совет старшеклассников.

Все продумано до мелочей, около разных периодов есть QR коды, перейдя по которым можно прослушать песни и тематические аудиофрагменты.
Все продумано до мелочей, около разных периодов есть QR коды, перейдя по которым можно прослушать песни и тематические аудиофрагменты.

Школьники разных возрастов внимательно слушали ветеранов, многие старались сесть поближе к гостям.  

Организатор церемонии открытия, заместитель директора лицея по воспитательной работе Эмилия Ивкина обратилась к присутствующим с приветственным словом.

- 2025 год по указу Президента Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества, - сказала педагог. - Пусть он станет данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям - участникам СВО. Мы восхищаемся отвагой наших соотечественников и скорбим об их утрате. Мы должны знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить.

После концертной программы с обращением к школьникам должен был выступить ветеран СВО, командир штурмового подразделения Андрей Самохин, но молодой человек не смог совладать с нахлынувшими эмоциями.

В завершение мероприятия Хор лицея исполнил песню «Мы за мир».

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