При морозной погоде снег исчез из-за сублимации: зима в Калуге была со странностями

Подводим погодные итоги сезона.

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Зима оказалось очень теплой. Отличились все три зимних месяца.

А в конце февраля при морозной погоде снег исчез из-за сублимации.

Чем отметилась эта зима, рассказала нам метеоролог Татьяна ИНКИНА.

Татьяна Инкина

Метеоролог Зимний сезон стал явно не скучным, мы много эмоционировали по поводу погоды. Средняя температура воздуха сезона в Калуге превысила норму на 3,4 градуса.

Но совсем рядом были зимы и потеплее, например, в 2020 году.

А в 2022 году средняя температура была такой же.

Минимальная температура воздуха в Калуге зарегистрирована на Николу, 19 декабря: - 17,2 градуса.

Максимальная: +7,7 градуса наблюдалась 30 января.

Уникальной и рекордной была зима из - за отсутствия устойчивого снежного покрова. Осадков за сезон выпало 66% от нормы.

Количество климатических рекордов по теплу зарегистрировано немного – всего 4 (три - в январе и один - в феврале). 28 февраля высота снежного покрова в окрестностях Калуги составила всего 3 см.

Мрачный декабрь

- Зима долго не вступала в свои права. Оттепели и моросящие дожди съедали снег.

В декабре было три попытки установить устойчивый снежный покров.

Средняя месячная температура декабря превысила климатическую норму на 2,5 градуса.

Наблюдался дефицит осадков: их количество составило ¾ от средних многолетних значений.

Из-за плотных, нависающих над землей облаков, самых коротких световых дней в году, декабрьские пейзажи выглядели мрачными и серыми.

С особенным интересом калужане всегда ожидают погоду в канун Нового года. В истории метеонаблюдений в Калуге самой морозной останется новогодняя ночь, которая случилась в 1979 году: тогда температура понизилась до -33,4 градуса.

Теплее всего было в позапрошлом, 2023 году, когда в новогоднюю ночь термометры показали +5,6 градуса.

В канун 2025 года по данным калужской метеостанции высота снежного покрова в окрестностях города составляла сиротские 5 см. И это почти в четыре раза ниже средних многолетних значений.

Снежный покров уходил по сантиметру в день.

Исторический максимум в январе

- Январь 2025 года в Калуге стал рекордсменом по температуре воздуха и отсутствию снежного покрова. Отклонение среднемесячной температуры воздуха от климата составило более 6 градусов.

Метеорологи зарегистрировали новый исторический максимум за весь многолетний период инструментальных наблюдений за погодой в Калуге. Ранее рекорд принадлежал 2020 году.

Даже в сравнении с мартом январь оказался на градус теплее. Всего 0,3 градуса не хватило, чтобы итоговое значение температуры января было положительным, и мы записали бы его в теплое время года.

Следующая абсурдная реальность – с 18 по 31 января полное отсутствие снежного покрова.

Ежедневные климатические рекорды по теплу начались в самое холодное время зимы. 27, 28 и 29 января в Калуге были перекрыты рекордные значения максимальных температур воздуха, ранее принадлежавшие 2002, 1983, 2016 гг.

По количеству рекордов лидером остался 2007 с его 11-дневными максимумами. За 2007-м остался абсолютный рекорд месяца: + 8,2 градуса.

В январе 2025 года самая высокая температура воздуха в Калуге была зарегистрирована 30 января – всего то плюс 7.7 градуса!

По внешним признакам казалось, что осадков в январе выпало мало. В итоге, в Калуге за месяц зарегистрировано 93% от январской нормы атмосферной влаги!

Не было снега в 2007 и в 2020 годах. В 2007 году устойчивый снежный покров зарегистрирован только 20 января.

Любопытно, что первый снег зимнего сезона 2006 - 07 года в Калуге точь – в - точь совпал с Покровом. В сезоне 2024 - 2025 года первый снег в Калуге тоже отметился на Покров.

В рекордно теплом январе 2020-го 18-19 января всё же 2-3 см снега зацепилось за землю. В 2007 и 2020 в последний день января осчастливил снег высотой 15 - 20 см.

В природе все перепуталось. От зимы снега мы не дождались, зато март начался со снегопадов.

Февральский дождь

- Последний месяц зимы немного исправил ситуацию с морозами и солнечной погодой. Февраль чуть украсил землю свежим снегом, но по количеству осадков был самым скупым.

В ХХI веке он оказался самым сухим, а за 50 лет вторым по количеству осадков после 1984 года.

Осадков выпало мало, всего пятая часть от средних многолетних значений.

Средняя месячная температура воздуха в Калуге отклонилась от нормы в сторону тепла на один градус.

Это при том, что последний месяц зимы начался с дождя и очередного климатического преодоления.

Исторический максимум 1 февраля ранее принадлежал 2015 году и был равен + 3,5 градуса. 1 февраля 2025 в Калуге температура воздуха поднялась до рекордных +4,6 градуса.

Снег съело солнце

- В последнюю неделю февраля погода была солнечной при температуре воздуха ниже февральской нормы. Под яркими лучами солнца снежный покров в буквальном смысле слова улетучивался.

За это время он уменьшился с 8 до 3 см.

При отсутствии оттепели, толщина снежного покрова исчезала почти по одному сантиметру в день из-за сублимации.

Это явление, при котором снег превращается в водяной пар под воздействием солнечных лучей.

Солнечная лучи попадают на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар.