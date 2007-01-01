Блины за 5 рублинов, самодур Максимилиан, масленичный загс: Калуга проводила зиму

Народные гуляния прошли в воскресенье, 2 марта.

Фото автора.

На Масленицу на Театральной площади было многолюдно, несмотря на то что зима решила отыграться в праздничный день и подкинула нам снега.

Локаций множество: поют, пляшут, конкурсы и игры проводят: ходят на пеньках, кидают снежки в мешки, поднимают 16 кг гири.

А возле сцены хороводы водят и в ручеек играют.

Везде - толпы народу. А сквозь толпу ряженые ходят, красно девицы в нарядных платках гуляют. Рядом - пастушок играет на дудочке. Дети на карусели катаются.

В правом проезде пл. Театральной выстроили куклы-Масленицы.

В левом проезде в масленичном загсе женили калужан. Загс пользовался популярностью, пары «женили» буквально без перерыва.

Московская мастерская «Фолк по-ГОСТ» показала старинную народную драму «Царь Максимилиан».

Самодур Максимилиан казнил своего непокорного сына Адольфу, отказавшегося отступиться от Христа и поклониться кумерическим богам, прогнал жену.

И тогда за царем пришла Смерть.

Драма незамысловатая, но смотреть интересно. Шел спектакль минут 25. Взрослые смотрели с маленьким детьми, кричали артистам: «Молодцы!»

За блинами и шашлыками очереди везде. Можно было купить блинчики с семгой – за 350 руб, с мясом – за 250 руб, со сгущенкой за 250 руб, пирожки за 70 руб.

Простые блины без начинки стоили – 150 рублей, топинг – 50 руб, чай – 100 руб., кофе – 150 руб.

В прошлом году цены были ниже. Блины стоили по 100 рублей, а с начинкой – 150 руб.

Шашлык тоже пользовался спросом. Цены были такие: шашлык из свинины – 250-300 рублей, из курицы – 250 руб., баранины – 350 руб. за 100 г. Это примерно, как в прошлом году.

Блины можно было получить и за 5 рублинов, а чай за 1 рублин. Но рублины надо было выиграть, поучаствовав в конкурсах. Калужане конкурсы любят, участвовали активно. И блины разбирали быстро, девушки едва успевали их печь.

За полчаса до сожжения чучела Масленицы возле ограждения собралась плотная толпа. Детей пропускали вперед, но все равно всем места не хватило, малыши ревели и жаловались, что ничего не видят.

Из окон соседних домов выглядывали жители. Из одного из открытых окон на верхнем этаже высунулся мужчина, даже страшно стало: как бы не вывалился.

За 10 минут до сожжения чучела появились ряженые в страшных масках, стали ходить по кругу и здороваться за руку со зрителями в первых рядах.

В 16:00 чучело подожгли. Сгорело оно за пару минут под дружные крики: «Гори-гори ясно!» А с ним ушла и зима.