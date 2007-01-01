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Теплая зима обернулась морозной весной

Одевайтесь теплей и готовьтесь к ледяным участкам на тротуарах.
Михаил Тырин
07:00 сегодня
0 910
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Да еще и снежок. Завтра +1, но прогноз коварен

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