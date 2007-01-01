Конфликт начался из-за замечания.

В Калуге заключили под стражу 19-летнего дебошира, избившего пенсионера в одном из магазинов областного центра. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Инцидент произошел 12 февраля в магазине на улице Генерала Попова. Молодой человек катался по магазину на самокате, из-за чего один из пожилых посетителей сделал ему замечание. После этого хулиган несколько раз ударил пенсионера по лицу. Когда мужчина упал, молодой человек ударил его ногой.

Возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство. Расследование находится на контроле прокуратуры.

- Одновременно сообщаем, что прокуратурой по каждому факту совершения противоправных действий, в том числе с демонстрацией явного неуважения к обществу, будет дана жесткая правовая оценка, - сообщили в надзорном ведомстве.