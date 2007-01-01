Масленица в разгаре: чем калужане закупаются на ярмарках

Сегодня в Калуге открылись две ярмарки: на ул. Театральной и на пл. Старый Торг.

Фото автора.

На ярмарке на ул. Театральной много различных продуктов, вкусностей, есть сувениры, постельное белье и изделия из льна, косметика, мыло, украшения, тапочки, обувь из войлока, корзинки и лукошки.

Производители не только калужские, но и московские, ярославские, ростовские, суздальские и из Крыма.

Утром на ярмарке народу немного.

Палатка с крымской косметикой.

В основном, встречаются привычные для калужан молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, рыба, икра. Цены выше магазинных.

Творог продают за 550 руб. за кг, сметану – 250 руб. за 200 г баночку. Масло сливочное и шоколадное по 880 рублей. Обещают, что «как раньше».

Сыр стоит 1000-1200 руб. за кг. Сало с мясом - 800 руб. за кг. Рубленое мясо - 800 рублей за кг,

Много варенья, различных конфитюров, протертых ягод: брусника, морошка, клюква, земляника, черника, ежевика, княженика, жимолость и вишня с ромом.

Цены от 1400 до 2000 за кг. Самая дорогая – морошка.

Нашли здесь сбитень безалкогольный с разными добавками - 400 руб. Написано, что хватит на 25 чашек.

Есть имбирь томленный с медом и разными добавками: малиной, брусникой, апельсином – 450 руб. за маленькую баночку.

Различные сборы чаев на развес - по 350 руб. за 100 г.

Встретились калужские травяные чаи. Например, «Умиротворение» по 250 руб. за 50 г, «Долголетие» по 270 руб. за 50 г. Хочешь жить дольше – раскошеливайся больше.

Из сладкого – множество видов зефира по 68 руб. и халвы – по 89 рублей, щербет по 68 руб. за 100 г, различные виды лукума по 250 рублей за 100 гр.

Печенье миндальное по 300 руб. за пакет, уверяют, что «просто тает во рту».

Целая палатка с дорогим хлебом. Гречневый хлеб продают по 160 руб. за 500 г, половинка (250 г) – 80 рублей, пшено-ржаной с подсолнечником и тыквенными семечками- 210 рублей за 500 г.

Сувениры к Масленице.

Коринки стоят от 1500 руб.

Теплые тапочки в среднем - 2000 руб.

К главному празднику, который пройдет здесь в воскресенье, на ул. Театральной добавится ещё зона фудкорта с блинами.

На пл. Старый Торг с утра очереди.

На площади Старый торг ярмарка продуктовая, сувениров здесь нет.

Много мяса, колбасных изделий, молочки, есть фрукты и зелень.

Уже с утра здесь людно. Очереди почти везде. Самые большие - в палатки с молочкой.

Масло здесь стоит от 750 руб. до 920 руб. за кг, масло сливочное домашнее – 1250 руб. за кг, шоколадное масло – 550 руб.- 850 за кг.

Встретилось и «Масло сливочное настоящее» - 1300 руб. за кг.

А самое дорогое масло, которые здесь увидели, - 1600 за кг.

Творог – 480 - 600 руб. за кг., творог топленый – 520 руб. за кг., творог из козьего молока – 1000 руб. за кг.

Сыры – от 920 руб. до 2500 руб. за кг. Сыр мягкий домашний – 1000 руб. за кг. Моцарелла – 600 руб. за кг.

Блины здесь на Масленицу не жарят, но продают блины сулугуни по 650 руб. за кг.

В паре палаток можно купить готовые сырники – 550-580 руб. за кг и творожные запеканки по 580 руб. за кг. Шоколадные ватрушки за 600 руб. за кг.

На этой ярмарке мы встретили яйца куриные по 150 руб. за десяток.

Хлеба выбор большой, но он тоже дорогой -от 43 руб. за 100 г.

Булочка с маком, рожок «Школьный» – 150 руб. за шт.

Разнообразие мясных продуктов: карбонат – 900 руб. за кг, буженина – 850 руб. за кг, грудинка – 850 руб. за кг. Из необычного: утка с черносливом за 880 руб.

Рыбные деликатесы выглядят аппетитно: балык чавычи – 2500 руб. за кг, форели – 1100 руб. за кг., палтуса – 2200 рублей за кг, тунец – 2000 руб. Скумбрия горячего копчения – 100 руб. за 100 г.

Не обошлось и без традиционных русских продуктов: различных солений, моченых яблок, квашеной капусты. Соленые огурцы, капуста продаются прямо из бочек за 250 -300 руб.

Вместе с мясными изделиями на ярмарке можно встретить мед, варенье из разных ягод. Морошка тут тоже самая дорогая – 200 руб. за кг. Есть варенье из шишек.

На ярмарке мы увидели и разные травы, бальзамы, настойки для здоровья, которые на первый взгляд могут ввести в ступор.

Например, есть гель мухомор по 400 руб. за 100 г. и восковая моль за 600 руб. за 100 г. Народ стоит, интересуется.

Здесь же, прямо на ярмарке, делают мало из льняных семечек.

Ярмарка на пл. Старый Торг работает еще завтра, 1 марта.

Ярмарка на пешеходной части ул. Театральной будет работать по 9 марта. 0+