Война и мир: в Европе немцы дезертируют толпами, а в Калуге собирают деньги на памятник Ленину

Что происходило на фронтах и в Калужской области с 24 февраля по 2 марта 1945 года

Фото из архива.

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 17 по 23 февраля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 24 февраля по 2 марта.

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Победы и митинги

Продолжаются активные бои вокруг Кёнигсберга. 24 февраля развернулось сражение на Земландском полуострове, где немцы бросают в бой пехоту и танки.

Юго-западнее от этого плацдарма наши войска продолжают уничтожать Восточно-Прусскую группировку немцев. Полностью очищено шоссе Лихтенфельд–Цинтен. Советские танкисты и пехотинцы захватили несколько десятков железобетонных дотов. За день уничтожены свыше 2000 немецких солдат и офицеров.

В Польше наши бойцы окружили и продолжают уничтожение вражеского гарнизона в городе Грудзяндз. Вся мощь артиллерии и авиации используется для уничтожения дотов, фортов и крепости. Ночью несколько сот гитлеровцев переправились через Вислу и попытались спрятаться в лесах, но попали в огневой мешок и были уничтожены.

Корабли Краснознамённого Балтийского флота в ночь на 24 февраля в южной части Балтийского моря потопили два транспорта и сторожевой корабль противника.

Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего о 27-й годовщине Красной Армии. На фронте, в прифронтовых и тыловых гарнизонах во многих частях и подразделениях состоялись массовые митинги и собрания.

Нацисты переодеваются в гражданских

25 февраля наши пехотинцы вышли на подступы к городу Пройсс Фридланд, важному транспортному узлу в Померании.

На пути бойцов стояли долговременные укрепления, построенные немцами на рубеже озера Зуккаузее и реки Добринка. Советские части форсировали водную преграду и стремительной атакой вошли в город. Отступающий противник потерял только убитыми до 3000 солдат и офицеров. Уничтожено 23 немецких танка и 47 орудий. Взято в плен более 200 гитлеровцев.

В Восточной Пруссии немцы массово сдаются в плен.

- Война для Германии бесповоротно проиграна, - признался пленный командир боевой группы 349-й немецкой пехотной дивизии обер-лейтенант Андреас Цухер. - Часть немецких солдат теперь переодевается в гражданскую одежду и прячется в населённых пунктах. Сотни и тысячи дезертиров бродят по фронтовым дорогам. Считая дальнейшее сопротивление безумием, я решил сдаться в плен.

Через рвы и баррикады

В польском Бреслау 26 февраля наши войска штурмуют улицы, перегороженные рвами и баррикадами, дома, превращенные в сильно укрепленные оборонительные точки.

Ожесточённые бои произошли за площадь Гинденбурга. Наши пехотинцы, сапёры и артиллеристы взяли немцев в тиски, обойдя их позиции с трех сторон, и захватили площадь. Также враг выбит из трамвайного парка.

В течение дня немецкий гарнизон потерял свыше тысячи солдат и офицеров.

На подступах к Кёнигсбергу наши войска преодолевают отчаянное сопротивление немцев и занимают все новые населенные пункты, в их числе узел шоссейных дорог Эрнстфельде.

Северо-западнее города Цинтен сдалась в плен целая рота 123-го немецкого пехотного полка во главе с её командиром.

За день уничтожены свыше 2000 гитлеровцев, 33 орудия и более 200 пулеметных точек.

Быстрота и решимость

Стремительный натиск демонстрируют части 2-го Белорусского фронта, которые за четыре дня продвинулись в Польше на 70 километров, а 27 февраля сломили сопротивление фашистов западнее Хойнице.

Здесь враг долго и тщательно готовился к обороне, создав несколько укрепленных рубежей. Кроме того, нашим войскам создавал трудности характер местности – многочисленные руки, озера, леса.

Обойдя оборонительные линии и озеро, советские воины ворвались на улицы Шлохау – мощного опорного пункта вражеской обороны.

В ожесточенном бою они разгромили гарнизон врага, открыв путь для дальнейшего продвижения нашим подвижным соединениям и пехоте. Развивая успех, войска фронта овладели городом Бублиц — узлом трёх железных и нескольких шоссейных дорог в 50-ти километрах от побережья Балтийского моря.

И вновь наши бойцы проявляют исключительный героизм. Группа немецкой пехоты, поддержанная шестью танками и бронетранспортёрами, контратаковала подразделение гвардии старшего лейтенанта Воронцова. Советские гвардейцы встречным огнем истребили 80 и захватили в плен 50 гитлеровцев. Рядовой Филиппов подполз к вражескому бронетранспортёру и бросил в него гранату. Затем огнем из автомата ликвидировал два десятка немцев, попытавшихся выскочить из горящей машины.

Стреляли своим в спины

28 февраля юго-западнее Кёнигсберга наши войска продолжали сжимать кольцо вокруг Восточно-Прусской группировки противника. В попытках вернуть потерянные накануне позиции, противник за ночь предпринял шестнадцать контратак. Все они отбиты, а утром советские бойцы продолжили двигаться вперед.

На одном из участков на их пути встал мощный железобетонный дот. Шестеро гвардейцев-саперов ночью подползли к укреплению и заложили 14 противотанковых мин. Взрывом дот был уничтожен вместе с гитлеровцами.

В городе Клейне-Чанш в упорных боях наши штурмовые группы очистили от немцев металлургический завод «Шварц», превращённый мощный в узел сопротивления. Идут бои за металлургический завод «Вольф».

На одном из участков около 70-ти немецких солдат с поднятыми руками направилась к нашим позициям. Со стороны противника им в спины начался сильный пулемётный и миномётный огонь. Часть немецких солдат была убита. Остальные достигли советских позиций и сдались.

- Даже после страшной сталинградской катастрофы, после крушения Центрального фронта летом 1944 года мы ещё продолжали верить, что укрепления на Висле и на границе Германии непреодолимы, - рассказал взятый в плен инспектор инженерных сооружений майор Бойн. - Однако нас постигло горькое разочарование. Русские прорвали нашу оборону, как на Висле, так и на границах Германии. Удары советских войск деморализовали солдат. Многие из них теперь говорят: «Мы нигде не удержимся, русская пехота и танки сметут нас».

Массовое дезертирство

1 марта советские подразделения продолжают сжимать клещи вокруг группировки в Бреслау. Ожесточённые схватки идут за каждую улицу и каждый дом.

Советские артиллеристы, следуя вместе со штурмовыми группами, подавили более 90 огневых точек немцев.

На территории металлургического завода «Вольф» нацисты, прикрываясь стенами цехов, оказывают яростное сопротивление. Двигаясь шаг за шагом, часто бросаясь в рукопашные схватки, наши бойцы уже очистили от немцев половину территории завода.

В Померании в ходе наступления очищена от немцев крупная железнодорожная станция Флетенштайн.

Занят узел шоссейных дорог Фалькенхаген. Немцы подводят резервы, с колес бросают их в бой, но их контратаки захлебываются.

Севернее города Нойштеттин наши войска преодолели озёрный район и заняли несколько населённых пунктов, заранее подготовленных немцами к круговой обороне.

За день советские части уничтожили более двух тысяч солдат и офицеров противника и взяли 400 пленных.

Тем временем немцы отчаянно пытаются бороться с массовым дезертирством. В штаб 2-го Белорусского фронта попал приказ командующего 2-й немецкой армией генерал-полковника Вейса: «В тыловом районе армии слоняются группы трусов и дезертиров, не желающих участвовать в борьбе за империю, которая подвергается тяжёлым испытаниям. Дезертиры пристраиваются к колоннам гражданского населения, эвакуируемого в глубь страны. Любой солдат или офицер, который не сообщит о каждом известном ему дезертире и не задержит его, будет привлечён к ответственности как соучастник в измене.

При аресте шатающихся трусов и саботажников надо применять все средства насилия, обезвредить их любыми средствами. Под определение «дезертир» и «саботажник» попадает каждый, кто сегодня осмеливается говорить, что «борьба безнадёжна» или что «скоро ворота захлопнутся и мы окажемся в котле».

Отчаяние обреченных

Более 60 контратак отбили наши войска 2 марта под Кёнигсбергом в ходе уничтожения Восточно-Прусской группировки противника. Крупные силы немцев, зажатые на небольшом плацдарме, упорно сопротивляются. Не считаясь с потерями, противник бросает в контратаки пехотные части, усиленные танками и самоходными орудиями.

Взламывая оборону противника, советские части обходят его опорные пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны. За день противник потерял только убитыми свыше 3 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено 34 немецких танка, 45 полевых орудий, 7 бронетранспортёров и до 200 пулемётов. За последние два дня взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров.

В Бреслау наши войска продолжали вести бои по ликвидации окружённой в городе группировки противника. Немцы приспособили дома к круговой обороне, а на улицах и дворах установили тысячи мин. Советские сапёры, расчищая путь пехоте, не только обезвреживают мины, но и взрывают узлы сопротивления противника, делая подкопы.

За день уничтожено 1200 гитлеровцев. Захвачены трофеи, среди которых 3 тысячи авиабомб и много боеприпасов. Нашим подразделениям сдалась в плен рота фольксштурма. Солдаты во главе со своим командиром пришли с поднятыми вверх руками в расположение советских войск.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 24 февраля – 2 марта и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

Отмечают День Красной армии и борются со спекуляцией

…перевыполняют план в честь наших воинов.

На машиностроительном заводе НКПС, как и по всей Калужской области, прошли митинги в честь Дня Красной армии.

Рабочие дали клятву приложить все силы в помощь советскому воину и подтвердили свои слова отменными производственными показателями.

Так кузнецы Щукин, Демичев и Кузнецов выполняют план на 150 процентов, а штамповщик Харламов, фрезеровщик Степанов и сверловщик Чибисов ежедневно дают две с половиной нормы.

…воспитывают новых руководителей.

В Мещовской районной колхозной школе идет подготовка кадров для села – заместителей председателей, бригадиров, звеньевых.

Пятидневные семинары уже посетило 130 бригадиров и больше 200 звеньевых.

…ставят задачи перед художниками.

На совещании творческой интеллигенции затронута необходимость «не только запечатлеть на полотне следы немецких злодеяний на Калужской земле, но и ярко отобразить ту огромную восстановительную работу, которая развернулась после освобождения нашей области от немецких оккупантов».

…беспокоятся о перебоях в работе боровской электростанции.

Директор электростанции товарищ Боровков сообщает, что в 1944 году она простаивала целый месяц из-за отсутствия топлива.

Ездить за нефтью приходится за 100-120 км по проселочным дорогам, что увеличивает ее стоимость вдвое.

При этом областной коммунальный отдел работой станции не интересуется и должной технической поддержки не оказывает.

…пополняют музейные фонды.

Областной краеведческий музей приобрел две картины московского художника Доброва – «Бегство немцев из Калуги» и «Танковая часть Красной Армии врывается в Калугу».

А калужский художник Кобликов завершил работу над картинами «Разрушенный немцами Гостиный двор» и «Детский дом №4, созданный на средства калужан».

…организуют сбор средств на памятник вождю.

Кузнец Медынской МТС Ветчинов предложил собрать деньги на восстановление памятника Ленину. И первый внес 200 рублей.

За ним последовали другие, и уже вскоре сбор составил 3100 рублей. Почин поддержали наборщики медынской типографии, работники райширпрома и другие.

…судят спекулянтов.

Народный судья 4-го участка г. Калуги Курилин сообщил в редакцию, что гражданка Архипкина с 1942 года нигде не работала, занималась скупкой и перепродажей промышленных и продовольственных товаров.

Решением суда приговорена к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет.