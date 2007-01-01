Сказ про то, как два Вовы диспансеризацию в Калуге проходили, или Совок ремонту не подлежит

Наши корреспонденты на собственном опыте - печальном и не очень - узнали как проходит диспансеризация.

Авторы: Владимир Андреев, Владимир Ивкин.

Для молодого поколения поясним. Термин совок появился еще во времена СССР. Так свою страну презрительно называли люди, уже тогда мечтавшие «свалить из этой Рашки».

Но со временем, уже после развала Союза, термин немного изменил свою специфику. В девяностые и двухтысячные те, кто не свалил, начали называть совком не СССР в целом, а все самое плохое, что было в нем и не умерло с Советским государством, а существует до сих пор.

Собственно, именно в этом смысле мы и будем употреблять этот термин в нашей статье.

А будет она о том, как два журналиста медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» диспансеризацию проходили и на своем опыте проверили, соблюдают ли медработники свежее поручение губернатора Владислава Шапши.

Он совсем недавно акцентировал внимание на том, что проводить диспансеризацию надо не для отчета и без формализма.

Первый в очереди на диспансеризацию – Владимир Андреев. Второй – Владимир Ивкин.

Стучат молотки, стучат

Владимир Андреев.

Квест под названием диспансеризация начался для меня подозрительно легко и просто. Записаться на сайте Регистратура40.ру оказалось делом трех минут. Тут же пришло уведомление, что меня с нетерпением ждут в поликлинике на улице Социалистической в 10 утра.

Это поликлиника, которую старожилы по привычке называют «Сосновая роща». Хотя «Сосновая роща» — это больница и к стоящей рядом поликлинике никакого отношения не имеет.

Относится сие поликлиническое отделение к Хлюстинской больнице, что на улице Никитина.

Сейчас здесь полным ходом идет ремонт. Повсюду складированная старая мебель, мешки с цементом, строительный мусор. Кажется, что мужиков с электродрелями в помещении больше, чем врачей. По звуку – уж точно.

Видимо, из-за ремонта в регистратуре работает лишь одно окно. К нему очередь. Встал в ее хвост.

Однако вскоре на всякий случай уточнил у проходившей мимо женщины в белом халате, куда мне на диспансеризацию? Оказалось, что в регистратуру стоять не нужно, а надо всенепременно проследовать в кабинет №4.

Лавируя мимо кашляющих, сморкающихся и старясь не дышать при этом, чтобы не подхватить простудную заразу, двигаюсь к заветной двери.

О, чудо! Очереди нет!

И, как оказалось, это не первое чудо моего диспансерного дня.

В кабинете, среди сваленной мебели, за столиком молоденькая медсестра быстро задала пару дежурных вопросов и распечатала несколько направлений на анализы и процедуры.

- Это - если успеете, это – если примут, - приговаривала она, выдавая мне направления. – После того, как все пройдете, вам нужно в регистратуре записаться на прием к участковому терапевту.

Все эти «если» я поначалу пропустил мимо ушей, сосредоточившись на том, что, во-первых, анализы принимают утром и сегодня я уже опоздал, а во-вторых, перспектива в третий раз приходить в поликлинику, чтобы записаться на прием, и в четвертый, чтобы пройти этот самый прием, не впечатляла. День-два на диспансеризацию? Ну, да – ну, да…

Туда-сюда и обратно

Флюорографию, как подсказала медсестра, можно сдать сразу – в тот день у поликлиники дежурила передвижная станция. Подхожу к ней. Вокруг десятка два женщин. Спрашиваю, кто последний. Ехидно улыбаясь мне отвечают, что конец очереди ушел, но вам, молодой человек, сегодня не успеть – не примут.

О, вот оно, первое предсказание медсестры!

Выясняется, что пройти флюорографию можно и в главном корпусе, на Никитина. Пока мысленно прокладываю маршрут от Социалистической до Никитина, а это практически через весь город, выслушиваю замечание одной из женщин:

- А вы думаете там очереди нет?

И тут мне рассказывают про настоящее чудо. Второе за этот день.

Оказывается, там на Никитина, изредка распахиваются двери и в лучах неземного света появляется Ангел в белом халате.

- Кто из «Сосновой рощи»? Проходите! —с улыбкой говорит Ангел.

Правда, поймать это видение не всякому дано. Происходит оно по неподвластным разуму небесным законам. А может быть, это просто красивая городская легенда?.

Решив, что лучше синица ЭКГ в руках, чем Ангел флюорографии на другом конце города, отправился сдавать электрокардиограмму. Благо, что маршрут до места сдачи мне подробно рассказала все та же медсестра.

- Как выйдете из поликлиники, дорогу не переходите, идите направо, там будет одноэтажное здание с табличкой «Лаборатория». Вы проходите мимо, и – за угол. Там дверь.

Двинулся по маршруту. В предабннике охранник и работница гардероба после совещания отправили меня на первый этаж. В коридоре молодой парень с бейджем, прочитав направление, изрек эпохальное:

- Так вам на ЭКГ, а у нас МРТ.

Повторное совещание гардеробщицы и охранника привело меня уже на третий этаж. Тут, как водится, очередь.

Решив обнаглеть, сунул в лицо проходившему врачу бумажку-направление и начал объяснять за диспансеризацию.

- Ой, так вам не сюда. У нас больница, а вам нужно в поликлинику, - вежливо и приветливо ответила врач. – Сейчас я вам объясню. Значит так, выходите от нас, дорогу не переходите, идите налево, там будет одноэтажное здание с табличкой «Лаборатория». Вы проходите мимо…

Пожелав всем крепкого здоровья, я выбросил в урну все эти направления и отправился восвояси...

Воистину, совок непобедим…

Дебет с кредитом Андреева

Как итог. Квест «диспансеризация» я не прошел – это минус. Не заразился простудой – это плюс.

В результате общий счет моей диспансеризации – ноль.

По дороге из поликлиники на Социалистической меня не отпускала мысль: неужели нельзя было на сайте Регистратура40 исключить возможность прохождения диспансеризации в этой поликлинике?

Если там ремонт, если не хватает врачей и техники, зачем пускать в такие квесты людей?

Совок, он и в Калуге – совок. Правда, в отличии от того, советского, без хамства. А вежливый такой, любезный.

Совковая эволюция, однако!

Быстро, четко, без бахил

Владимир Ивкин.

На правах главного редактора, я, в отличие от Владимира Владимировича (Андреева, а не того, о ком вы подумали), выбрал себе больничку не у черта на куличках, а поближе к работе. На Комарова, 4.

Известная с советских времен, как обкомовская, самая крутая в городе, пятая поликлиника встретила меня медсестрой на стойке информации у регистратуры и полным безбахильем.

- Их нет, - равнодушно сказала сестра в ответ на мои расспросы куда идти на диспансеризацию, и где взять бахилы.

- Так что делать? – интересуюсь, параллельно соображая, где тут ближайшая аптека. Но бежать куда-то совсем не хочется, потому включаю дурачка. – Получается, можно без них?

- Получается, можно, - все также равнодушно отвечает медсестра и машет рукой в сторону гардероба. – Только верхнюю одежду снимите.

Последний раз я был в медучреждении во времена повышенной ковидной бдительности, и, памятуя об оборонно-амбразурной реакции медсестер на людей без бахил и масок, даже немного опешил от такого пофигизма.

Однако условный инстинкт, выработанный в пандемийные времена, все же оказался достаточно силен, чтобы, когда я обернулся и увидел рядом с гардеробом вывеску «Аптечный пункт», автоматически направиться в том направлении. За бахилами.

Но, когда увидел, что тут все поголовно без пакетов на обуви, тормознул и решил быть, как все.

Буржуазные замашки

Выдача направлений и опрос в кабинете профилактики прошел так же быстро, как у Владимира Андреева.

А вот в кабинете сдачи крови на анализ вспомнил детство.

В последние годы проходил эту процедуру исключительно в платных лабораториях, потому шкафы-кушетки и прочие элементы интерьера еще советских времен, навеяли ассоциации с больницами Великого и Могучего.

- Зажмите в локте и держите 15 минут, потом можете опустить, - сказала медсестра, плюхнув мне на место забора крови кусок ваты, за секунду до этого пропитанную спиртом вручную.

Ни тебе одноразовых спиртовых салфеточек, как в платных заведениях, ни эластичного бинтика, чтоб закрепить ваточку…

- Совок какой-то, - возмущался я позже в редакции, описывая этот момент диспансеризации.

- А что вы хотели, - невозмутимо ответили на это девчата из отдела рекламы. – Во всех бесплатных всегда так было. Да и во многих платных тоже, вы просто не сталкивались.

И, ничуть не смущаясь моего присутствия, начали обсуждать между собой насколько именно это «ничего страшного», обыденно, никакой не совок, а нормальное положение вещей, и что некоторым так даже больше нравится.

В тот момент, наверное, впервые в жизни почувствовал себя зажравшимся буржуем, окончательно оторвавшимся от своих пролетарских корней.

Железного Феликса на меня не хватает.

На три веселых буквы? С радостью!

А на 12 уже с ужасом.

Но обо всем по порядку.

Следующим после сдачи крови и самым долгим пунктом прохождения диспансеризации стало ЭКГ.

Томное ожидание в очереди растянулось на час, ближе к завершению которого обстановку оживил мужчина в белом халате, вышедший из соседнего кабинета.

- Семь человек могут спуститься в 134-й кабинет, там, где платное ЭКГ, - объявил мужчина и очередь напряглась. – Там сейчас никого нет и вам все сделают бесплатно.

Очередь расслабилась, а ее конец радостно сорвался со своих мест и устремился в платное за бесплатным.

Ну а я через пяток минут дождался своей очереди в бесплатный кабинет и после ЭКГ отправился в последний пункт моей диспансеризации. На флюорографию.

Ад есть

И теперь я точно знаю, где именно расположен его филиал в нашей любимой Калуге.

Его врата открываются ближе к 12-ти у кабинета с табличкой из 12-ти букв: «Флюорография».

Имя мне – Легион. Тьма-тьмущая. Орда басурманска.

При виде очереди в этот кабинет, на ум начали приходить фразеологизмы, в одном предложении с которыми слово «очередь» побуждает к полной и безоговорочной капитуляции.

Что я и сделал, ретировавшись настолько организованно, что в иных обстоятельствах мог бы претендовать на орден Кутузова.

Флюорографию я прошел утром следующего дня, заблаговременно прибыв в поликлинику за 15 минут до начала работы кабинета - к 8.00. И был вторым. А тот, кто подтянулся через 15 минут, уже шестым.

Так что мой вам совет: сразу, как только получите направления в кабинете профилактики, бегом на флюорографию.

Или вообще забейте на нее, и приходите на следующий день пораньше.

Дебет с кредитом Ивкина

Сводя плюсы и минусы диспансеризации должен сказать, что, несмотря на мелкие недостатки, процедура никоим образом не напрягла.

А вот два сообщения о записи меня на предоставление медицинских услуг, которые я позже обнаружил в Госуслугах, очень даже сильно напрягли.

Одно вещало, что я записан на ЭКГ в пятую больницу на 7 марта, а второе – запись на флюорографию в ту же больницу, но 10 марта.

Сразу вспомнились истории с приписками медуслуг калужанам, о которых мы писали когда-то.

Напомню, в 2023 году к нам в редакцию обратились читатели, которые обнаружили у себя записи о визитах к врачам, которых не было.

Прокуратура даже начинала проверку, но в итоге скандал по-тихому заглох.

И тут - на тебе, со мной получилась похожая история, но только наоборот – оформили услуги не задним, а передним числом.

Естественно, криминала в этом нет никакого, а первопричиной подобного является хорошо известное всем причастным несовершенство системы обязательного медстрахования, которое можно устранить только на государственном уровне, но почему-то никто этим не занимается.

Но я-то в такие игры не играю и полностью согласен с нашим губернатором, что в вопросах здоровья ничто не должно быть для отчета и формально.

Потому нажал «отменить» и аннулировал обе записи. Чтобы в будущем неповадно было даже думать о том, что мне можно что-то там приписать. Хоть задним числом, хоть передним.

Такие вот мы с Владиславом Валерьевичем принципиальные.