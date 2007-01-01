Через пять лет калужане все еще не в восторге от реформы пассажирских перевозок

Глобальная реформа общественного транспорта в Калуге прошла два первых этапа: северное и южное направления.

В следующем году изменения коснутся центра города, восточного и западного маршрутов.

Казалось бы, истратив миллионы на проект планирования перевозок, Север и Юг Калуги может вздохнуть облегченно.

Однако, жалобы на работу общественного транспорта не прекращаются. Очередная пришли в наш чат обратной связи в пятницу, 21 февраля. Калужанка написала гневное письмо, прождав на остановке почти час в ожидании своего маршрута.

Лучше не стало

Юлия поделилась с нами своим негодованием. Дело было 21 февраля.

- Сейчас стояла на остановке на Кутузова, напротив мед училища 50 минут (с 15.05 до 15.50), ждала «тройку»! – рассказывает Юлия. - За это время проехали пять автобусов N 34! Где «тройки»? На улице не май месяц!!! Почему люди должны столько времени ждать общественный транспорт? Так и пришлось уехать на пятом 34-м автобусе, чтобы совсем не околеть.

Третий маршрут курсирует по центру Калуги уже много лет и, возможно, его в 2026 году ждет модернизация, которая решит все проблемы? Верится в это предание с трудом. Все-таки тройка – старейший маршрут, но решить его проблемы не могут до сих пор. А прошли уже десятилетия.

Как выяснилось, старые проблемы сохраняются и на северном направлении, с которого все и начиналось пять лет назад.

Калужане, с которыми мы поговорили на остановках, все как один были все еще далеки от восторга от нововведений пятилетней давности.

- В часы-пик сложно, так как микрорайоны Северный и Куба расстраиваются, - рассказала нам калужанка Евгения, дама среднего возраста. - Днём, когда транспортом пользуюсь я, проще. Ждать долго не приходится, ходят по расписанию, примерно каждые 10 минут. Но вечером, повторюсь, – засада.

Молодой парень, представившийся Дмитрием, был более категоричен.

- С Кирова, например, уехать вечером проблема - уже битком, хотя это конечка, вернее первая остановка, - пояснил он. - На Плеханова, на второй остановке, уже почти нельзя войти в салон. Давка, недовольство – всё по шаблону.

- Утром тоже непросто уехать даже с Северного, не говоря уже про Байконур и Кубяка, это если про 9-й маршрут, с 97-м попроще, так как с Кубы ходит 95-й, - добавляет девушка, отказавшаяся представиться.

Были среди тех, кого мы спрашивали и более рассудительные калужане. Обстоятельно рассказала ситуацию Валентина Ивановна Мичурина, коренная калужанка. По поводу реформы у нее нет однозначного мнения.

- Нельзя сказать однозначно ни да, ни нет, - объяснила она. - Ходили маленькие по вместимости ПАЗики и маршрутки, но они не стояли положенные 5-7 минут на конечке, если пассажиров было достаточно. Красные автобусы стоят положенное расписанием время даже тогда, когда в салоне уже битком народа.

Зато красные строго держат интервал, а частники могли по своему усмотрению уйти с маршрута, - продолжает Валентина Ивановна. - Среди плюсов назвала бы пусть и частичную, не всегда работающую корректно возможность отслеживать транспорт через портал бус40. Раньше такое возможно было только с траликами в нашем направлении, теперь – со всем общественным транспортом.

Миллионы за проект

Кардинально изменить ситуацию городские власти задумали ещё в 2018 году. Тогда возникла идея реформы. Менять движение в городе с узкими и кривыми улицами, с огромным автотрафиком дело весьма опасное. «Не мешай машине ездить», - есть такая поговорка у опытных автолюбителей.

Десятилетиями автовладельцы приспособились к трудностям проезда, нашли оптимальные маршруты и любое изменение неизбежно вызвало бы недовольство одних и благодарность других. А если первых будет больше – может возникнуть излишняя нервозность в обществе.

Дабы избежать этого, в 2019 году город заключает договор с московской фирмой ООО «ДорМостпроект» на разработку «Документа планирования перевозок» в рамках разработки «Комплексной схемы организации движения транспорта города Калуги». За три миллиона бюджетных рублей специалисты целый год думали и чертили планы.

В результате возник проект, разделенный на четыре этапа:

1 этап - Северное направление включает в себя такие микрорайона как: Северный, Кубяка, Канищево, Терепец, п.Молодежный. Этот этап реализован в 2020 году.

2 этап - Южное направление включает в себя Правобережье, Ромоданово, Шопино. Этот этап реализован в 2024 году.

3 этап - Западное направление включает в себя микрорайоны: центральная часть города, Анненки, Силикатный, Калуга-1, Калуга-2, Мстихино, Резвань, Куровской. Планируемый срок реализации 2026-2027 гг.

4 этап - Восточное направление включает такие микрорайоны, как: Турынино, Ждамирово, Малинники, Ольговка. Планируемый срок реализации 2027-2028 гг.)

Как сообщили нам в управлении городского хозяйства Калуги, проект предусматривает обновление подвижного состава общественного транспорта, изменение схем маршрутов за счет уменьшения дублирования маршрутов, сокращение количества подвижного состава за счет увеличения вместимости, переход с нерегулируемого тарифа на регулируемый, с перевозкой льготных категорий граждан и автоматизированную систему оплаты проезда на всем общественном транспорте.

Судя по откликам калужан, резонно возникает вопрос: что, спецы из Москвы выдали брак? Может лучше было эти три миллиона вложить в более полезное дело? А в следующем году планируются изменения в центре Калуги…

Нашествие красных машин

С 2020 года по дорогам областного центра забегали новенькие красные автобусы, на бортах которых было написано «Калужский троллейбус». Гости Калуги испытывали когнитивный диссонанс. Калужане – улыбались.

Руководство УКТ гордо заявляло о снятии проблем с очередного маршрута. Правда выяснилось, что часть новеньких автобусов пришли с бракованными кондиционерами.

- В поставляемых автобусах в процессе эксплуатации возникли неисправности связанные с системой кондиционирования, - пояснили нам в управлении городского хозяйства. - По всем неисправностям были составлены рекламации, и представителями завода-производителя в рамках гарантийных обязательств был произведен ремонт.

Теперь у УКТ возникли проблемы с водителями, с нехваткой места в старом депо. И первое, и второе, с помощью области удается решить. Кстати, регион в деле решения транспортной реформы действительно постоянно подставляет плечо Калуге.

Согласно данным городской управы, всего за четыре года было приобретено 232 новых автобуса:

- 2020 г - 60 единиц автобусов (19 большой и 41 средней вместимости),

- 2021 г – 4 единицы автобусов (средней вместимости),

- 2022 г – 3 единицы автобусов (средней вместимости,

- 2023 г - 135 новых автобусов: 65 большой и 70 единиц средней вместимости,

- 2024 г – 30 единиц большой вместимости.

Всего, получается, 232 автобуса большой и средней вместимости. Однако количество в качество, судя по всему, так и не переросло и претензий к городским властям со стороны калужан, постоянно пользующихся общественным транспортом, меньше не становится. Почему так происходит? Что власти делают не так?

Нам показалось, что ответ скрыт в рассказе одного из калужан, которого мы опросили на остановке у Дома быта.

- Я в центре работаю, в двух шагах от Дома быта, а живу на Кубяка, - рассказал нам мужчина, попросивший не называть его имя. – Раньше после работы всегда от Дома быта уезжал на 95-м, а теперь отсюда только когда до пяти удается с работы свинтить. Если же начало шестого, то иду на остановку у памятника Карлу Марксу. Потому что на той остановке еще есть шанс сесть и нормально доехать, а у Дома быта уже не посадка, а штурм.

Вообще чушь какую-то наши власти придумали, - калужанин начинает рассуждения, в которых, как нам показалось, и кроется истина. – Автобусы большой вместимости в таком городе, как Калуга, использовать нельзя. Люди ведь потому и набиваются битком, что они большие и интервал между их движением большой. Приходится влезать в первый же подъехавший, даже если он уже битком, так как знаешь, что следующий будет такой же набитый, а то и похлеще. А вот если б вместо одного большого, скажем, пять маленьких пустили, то и интервал можно было бы в пять раз меньше сделать. Ходили б каждые две минуты, как раньше, и народ бы толпами на остановках не скапливался, а постепенно разъезжался. Почему бы так не сделать? Не понимаю.

Логика более, чем здравая, согласитесь? Или же калужане, разбалованные в свое время тьмой маленьких газелек от частников, которые ходили чуть ли не каждую минуту, попросту зажрались, и все никак отвыкать не хотят, а власти все делают правильно?

Что думаете по этому поводу вы, дорогие читатели? Пишите в комментариях!