Мать напала с ножом на двухмесячного сына из-за послеродовой депрессии

В Ермолино женщина с ножом нанесла ранения двухмесячному сыну и мужу, после чего попыталась покончить с собой.

Автор: Игорь КИРДАКОВ

Как мы уже писали, в Калужской области произошел шокирующий инцидент, который потряс всех. 26 февраля в городе Ермолино 40-летняя женщина напала с ножом на своего двухмесячного сына и супруга.

По предварительной информации, она находилась в состоянии послеродового психотического расстройства, что могло стать причиной ее действий.

По имеющейся на данный момент информации, женщина действовала так.

Она нанесла ножевое ранение в грудь младенцу, после чего попыталась убить себя. Ее муж, пытаясь остановить супругу, получил резаные раны рук. Все пострадавшие были экстренно доставлены в больницу Боровска, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Состояние женщины оценивается, как средней тяжести, а ее муж уже проходит реабилитацию.

В соцсетях соседи и знакомые семьи описывают пару как счастливую и благополучную. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности и не состояла на учете в органах опеки. Ее супруг - электрогазосварщик, а сама она до недавнего времени трудилась бухгалтером.

Одним словом, ничто не предвещало трагедии, что делает произошедшее еще более загадочным.

Прокуратура Калужской области взяла расследование под особый контроль. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Также проводится проверка условий жизни семьи и возможных причин, которые могли подтолкнуть женщину к столь страшным действиям.

Этот случай вновь поднимает вопрос о важности своевременноӗ психологической помощи молодым матерям, особенно в послеродовой период, когда риск психических расстройств значительно возрастает.