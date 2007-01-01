«По картинам видно, что должен рано умереть»: в Калуге рассказали о трагической судьбе художника Алексея Тихонова

На портретах, которые он рисовал, нет ни одного улыбающегося лица.

Фото автора. Анастасия Борденюк и Олег мартынов приехали в Калугу из Обнинска, чтобы рассказать об Алексее Тихонове.

Фото автора. Анастасия Борденюк и Олег мартынов приехали в Калугу из Обнинска, чтобы рассказать об Алексее Тихонове.

В музее изобразительных искусств до 16 марта проходит выставка «Алексей Тихонов. Русский Север».

Творил этот художник в 1970-х годах.

И сейчас его немного подзабыли.

Родился Алексей Тихонов в 1944 году в Омской области, в многодетной семье.

Но большую часть жизни был связан с Обнинском, где писал картины, преподавал и развернул бурную художественную деятельность.

Имел наглость устроить первую в этом городе персональную выставку в фойе кинотеатра.

Он мог сделать очень много, но умер в 35 лет от скоротечной формы рака.

«Семья Павла Широкого. Внук», 1978 год.

На выставке в Калуге можно увидеть впечатления Тихонова о поездке по Северу 1970-х: портреты местных жителей, предметы быта, природа Архангельской области…

Тихонов был общительным, поэтому местные жители охотно позировали ему. Северных портретов художник создал много, на выставке есть и карандашные наброски, и уже законченные полотна.

- Почему «Русский Север»? Дело в том, что Алексей Александрович родился в одной из сибирских деревень, куда во время Великой Отечественной войны эвакуировалась его семья, - говорит сотрудник выставочного отдела музея истории города Обнинска, искусствовед Анастасия БОРДЕНЮК.

- И уже в конце своей непродолжительной жизни путешествовал по северу. Посетил Кострому, Тверскую область, Карелию, но именно поездка в Архангельскую область оказала на него такое большое влияние.

После Архангельска поехал в Мезень. Потому что это труднодоступный район, где сохранился старый жизненный уклад, старые, 300-400-летние деревни.

Большинство работ написано в селе Долгощелье, где жили поморы. Местные жители, их говор, образ жизни привезли сильное впечатление на художника.

На выставке есть несколько автопортретов. Наверное, самый значительный - это автопортрет в красной рубахе. Здесь художник использует цвета, характерные для иконописи.

Тихонов создал большое количество автопортретов, в которых отразились его сомнения, столкновения мнений, внутренние конфликты.

«Семья Павла Широкого.», 1978 год.

«У крыльца». Из цикла «По Мезенскому краю» 1978 г.

Портрет Л. Тамбовцевой, из цикла «Академическая дача», 1975 г.

Не дождался из армии

На открытие выставки из Обнинска приехал ученик Алексея Тихонова Олег МАРТЫНЮК.

- Я познакомился с Тихоновым в 71−72 году, - вспоминает Олег Григорьевич. - Я заканчивал художественную школу, а он в тот год начал у нас преподавать рисунок, живопись и композицию. Когда он появился в городе, началась художественная жизнь.

Он первым организовал свою персональную выставку. И потом в классе мы с ним эту выставку обсуждали. У него там была такая работа: окно, на подоконнике стоит цветок, а со стороны улицы залезает вор.

То есть вор хотел залезть вот в эту квартиру, но цветок ему помешал.

Глядя на эту картину, я подумал: красота спасет мир. Алексей Александрович был очень подвижным, когда он ходил по мастерской, мы все за ним наблюдали.

У него ещё говорок был волжский. Он нам говорил: «Пятнадцать часов на эту композицию, и чтобы без халтуры». Я это запомнил. И это очень подстёгивало, он заложил в нас правило работать без халтуры.

Меня Тихонов направил в Костромской институт на худграф, который сам закончил, и периодически проверял, как я там занимаюсь.

Когда у них с художником Шубиным в Обнинске появилась своя мастерская, я приходил туда и ни разу не застал его без дела.

Один раз я присутствовал, когда он рисовал натюрморт с пионами: для каждого лепесточка отдельно мешал краску и наносил. А там сколько этих лепестков!

Я спросил, почему нельзя сразу краску намешать и несколько лепестков нарисовать. Он говорит: «Нет, они все разные!».

В 1978 году он заставил меня участвовать в областной выставке. Я занимался маркетри (техника инкрустации). Выставка открылась 28 апреля, и в этот же день меня забрали в армию.

И я пришел к Алексею Александровичу попрощаться. Он расстроился: «Ну, елки-палки, ты столько раз ко мне приходил, а я тебя ни разу не нарисовал».

А у него были картины с портретами учеников, например, семья студентов Дима Петров и его жена Ольга. С армии он меня не дождался, сестра написала, что Алексей Александрович умер.

«Белое море. Вечер», из цикла «По Мезенскому краю» 1978 г.

«Дом на Сенной губе». Из цикла «Карелия», 1975 г.

«Крестьянский двор», из цикла «По Мезенскому краю» 1978 г.

«Автопортрет с этюдником».

«Все время спорили»

Общался с Алексеем Тихоновым и художник, искусствовед Владимир ОбУХОВ.

- В Калугу я приехал в 1975-м году, - рассказал Владимир Михайлович. - Мы познакомились.

Тихонов приезжал в Калугу не каждый день, но довольно часто, останавливался у своего друга. Алексей изначально оказался не только активным художником, но и активным деятелем Союза художников.

Мало кто знает, но в студенческие годы, в Костроме у Тихонова были совсем другие работы. Потом он резко перековался и стал мастером социального реализма.

Когда мы встречались с Алексеем, все время спорили. Я часто говорил ему: «Куда ты спешишь?» Потому что у него с великолепными работами соседствуют и работы, сделанные очень неряшливо.

Связанно это с тем, что просто не хватало времени. Но оказалось, что он прав: если бы он не спешил, многого бы не написал. Пусть он не всегда выстраивал вещи до конца точно и правильно, но глубокие мысли высказал.

Вот тут шел разговор об его автопортрете в красной рубахе. Заметьте, сколько там Тихоновых - ровно двенадцать. И я его обвинял в кощунстве, потому что речь явно идет об апостолах.

Но он доказывал мне совсем другое, говорил, что он тут и Иуда тоже.

Его потрясла мысль, что Иуда, вероятно, самый верный из учеников Христа, который пожертвовал не только своей жизнью, а честью, совестью, чтобы совершить великий подвиг: дать возможность Христу проявить себя как Богочеловек. Мысль мне оказалась надуманной, но важен сам факт, что его занимали такие проблемы.

Это не был художник из ряда тех, кто пятнышки красиво раскладывает. Все его работы очень вдумчивые и очень серьезные. Это художник-философ, прежде всего.

На этом автопортрете 12 Тихоновых.

- Иногда его спрашивали, почему так много автопортретов?

Я думаю, что тут он не проявлял какую-то любовь к себе, чрезмерный нарциссизм, как нам казалось тогда, нет, он вглядывался в себя, в свою душу, искал себя таким, какой он есть.

Ничуть не приукрашивал себя в портретах, показывал себя для себя. Он осмысливал себя и осмысливал мир.

С Алексеем Тихоновым я общался в 1975−1979 годах. Активно общения наберется месяцев 9−10, но я помню почти каждую встречу с ним. Это было всегда очень значимо.

Да, он был веселый, легкий. Но в нашей компании он был самый серьезный, говорил нам: «Ребята, слишком много времени вы тратите не на то». Был каким-то метроном в нашей жизни.

Помню, один московский художник сказал про Тихонова: «Видно по картинам, что он должен рано умереть. Молодые люди такие картины не пишут».

В сентябре 1979-го года Тихонов скончался, но в тот крохотный участок - 1971-79 гг. - вложено столько энергии, мыслей, целая большая жизнь, серьезная судьба.

И какой-то страшный рок. Когда Алексей умер, мы тут же с Анатолием Волковым стали готовить посмертную выставку. И тут же Толик Волков скончался.

А в 1998 году погиб сын Алексея Тихонова Данька. Я Даньку хорошо помню, поскольку приходилось мне даже быть его нянем. Он стал машинистом электрички.

Однажды вечером я включил телевизор, и прошла информация, что крушение электрички из Москвы, погиб машинист Тихонов. 0+