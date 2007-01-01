Калужские крестьяне каждый день на завтрак ели гречневые или ячневые блины

После Великого поста все запасы заканчивались.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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На Масленичной неделе расскажем, как питались крестьяне. Оказывается, блины они ели часто.

Про Жиздринский уезд сотрудники Этнографического бюро князя Тенишева писали так: «Ежедневная пища богатой и средней семьи мало различается: на завтрак гречневые или ячневые блины.

Надо заметить, что в нашей стороне блины составляют очень распространенную и любимую пищу в течение всего года.

Летом в скоромные дни они подаются с творогом, смешанным с пресным молоком или сметаной.

Осенью и зимой, когда молочных продуктов в деревнях не бывает, блины едят с растопленным салом, в постные же дни – сконопляным маслом.

К обеду подаются щи, похлебка, заправленные свиным салом.

По праздникам подается гречневая каша. В богатой семье всё это приправляется гораздо жирней. По праздникам в богатой семье чаще подаётся жареное мясо, а ржаные блины, драчены, картофель и каша жирнее приправляются коровьим маслом.

В бедной семье почти круглый год обходятся без мясной пищи. Летом в скоромные дни кушанья приправляют молоком. А у кого нет коровы, целый год приходится сидеть на конопляном масле.

В бедной семье мясо и варева, заправленные салом, подаются только по праздникам и считаются лакомством. И таких бедных семей немало. В д. Новой на 30 дворов приходится 5 бедных, 4 богатых, остальные средние».

Приходится экономить

«Осенью, с середины сентября, богатые начинают резать молодняк овец. Средние семьи режут ягнят с половины октября. Черного хлеба в это время мало, его заменяет картофель и другие овощи. Вообще, осенью и зимой хлеба гораздо меньше, чем весной и летом.

К зимнему, рождественскому мясоеду режут свиней. Верхний слой сала, окорока или лопатки солят и оставляют к лету. Остальное съедают в зимний мясоед.

Что касается заготовленных овощей, с течением зимы они помалу уничтожаются: кончается Великий пост – кончаются и заготовки. Остается одни картофель. да и тот в лучшем случае можно дотянуть кое-как до Петрова поста. Дальше, если он и есть, то становиться очень невкусным.

В это время в скоромные дни питаются больше молочными продуктами, в пост едят больше квас с луком и пшеничный кулеш. Недаром Петровки зовут голодовками.

В бедных семьях продукты заканчиваются раньше. Приходится экономить. Картофеля в таких семьях обычно хватает до Великого поста.

С конца апреля до 6 августа таким семьям приходится кормиться черным хлебом и жидким пшеничным кулешом.

Хорошо, если есть корова: в скоромные дни кулеш можно заправлять молоком и, хотя не вволю, можно съесть молоко с хлебом.

Если коровы нет, приходится заправлять кулеш конопляным маслом. Лишь изредка покупается для заправки свиное сало, да иногда сердобольная соседка принесёт для праздника горлач пресного молока или простокваши»…

Спасались пшеном

«Есть деревни, в которых бедняков немного, например, Грибовка, Мелеево. Народ в этих деревнях трезвый и работящий. Но в Грибовской волости есть две деревни – Красниково и Пресняки – почти сплошь заселенные бедняками.

Пресняки плохо наделены землей и вообще поставлены в невыгодные условия. Красниковцы много пьют и ведут безалаберную жизнь.

Бутчинская волость, хорошо наделенная землей, богаче, но и в ней есть небольшая деревушка Астахи, которая сплошь заселена бедняками.

В чем причина такого грустного явления, не могу дать объяснения. Деревушка хорошо населена землей и поставлена в выгодные условия.

В д. Новая Дулевской волости живет крестьянин Иван Кузьмин, 55 лет, мужик умный, трезвый и расторопный, сильный хороший работник. Круглый год живет и хозяйничает дома.

Его жена приблизительно тех же лет. Отец – 75 лет, ещё не дряхлый старик, помогает по хозяйству.

У Ивана два сына: 19 и 17 лет. Старший недавно женился. Летом им приходится нанимать работницу. Осенью, после уборки урожая, сыновья уходят в плотники…

В хозяйстве имеется 4 лошади, 4 дойные коровы, в зиму пускают до 12 овец, которые приносят от 12 до 18 ягнят. К Рождеству откармливают 2-3 свиньи…

Зимой коровы не доятся, летом все дают 2 ведра молока… Как мясо, так и молочные продукты Кузьмин не продает, всё идет на семью.

Осенью и зимой, когда сыновья уходят в работу, ржаной муки на хлеб уходит 4-5 пудов в месяц.

Летом, когда вся семья собирается вместе, расход на муку увеличивается вдвое. Картофеля заготавливается 10-12 четвертей, капусты – 9 ушатов, остальное сосчитать трудно. Весной, когда выходят запасы, приходится покупать пшено, пуда два в месяц.

Крестьянин той же деревни Андрей Терентьев, 60-ти лет, заботливый и хороший работник. Жена его одних с ним лет, очень работящая женщина. Сын 24-х лет осенью уходит в плотники…

Есть невестка 22-х лет и внук 2-х лет. Кроме того, у Андрея почти постоянно живет слепая, брошенная мужем дочь и внучка 8 лет. В хозяйстве имеется 2 лошади, 2 коровы.

В зиму пускается 5 овец, которые приносят от 5 до 8 ягнят. К Рождеству откармливаются 2 свиньи. Мясо и молочные продукты не продают.

Муки на хлеб уходит осенью и зимой пуд с небольшим в неделю. Весной и летом муки выходит пуда по 2 в неделю. Картофеля заготавливают 8-10 четвертей, капусты 8-10 ушатов. Когда кончается картофель, покупают пшено мясоедом – пуда по 1,5-2, в пост – по 3 пуда в месяц.

Крестьянин той же деревни Гаврила, 45 лет, плохой работник. Жена его 44-х лет, неглупая и работящая женщина. Дочь 15 лет и сын 10 лет. Имеют одну лошадь, одну корову.

В зиму пускают две овцы, к Рождеству режут одну свинью. Картофеля заготавливают четвертей шесть, капусты – 6 ушатов.

Весной, когда картофеля нет, покупают пшено - фунтов 30 или пуд в месяц, мясо не покупают, свиное сало – очень редко.

В деревне Высокая той же волости крестьянин Захар, 37 лет – плохой и ленивый работник, любит выпить. Жена его 35 лет, мать – 67 лет, дочь 15 лет, сыновья 12 и 4-х лет.

Весной добывается самая плохая лошадь, осенью она продается. Этот год есть корова, раньше её не было. В зиму пускается две овцы, свиней нет.

Муки на хлеб осенью требуется пуд, зимой – полтора, а летом - два в неделю. Картофеля заготавливается четвертей пять или шесть. Капусты - ушатов шесть.

Когда нет картофеля, покупается пшено – не больше пуда в месяц. Мясо не покупают. Свиное сало берут только по праздникам и то не всегда».