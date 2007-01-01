Блины с селедкой, скороспелые и оладьи с яблоками из дореволюционной книги: калужане поделились рецептами на Масленицу

Провожаем зиму вкусно.

Фото Владимира Андреева. Блины на кефире.

Четверг на Масленичной неделе называется Разгуляй. В этот день начинались широкие гуляния.

Блины пекли и ели с утра до вечера.

По традиции мы сегодня предлагаем вам различные рецепты блинов от калужан.

Блины с селедкой

Художественный руководитель калужского театра кукол Алексей АЛЕШКО на Масленицу будет работать на Театральной площади.

Но с коллективом они на этой неделе они напекли блинов и заодно отметили премьеру. 1, 2 марта у них выйдет новый спектакль по русским народным сказкам «Мерзни, мерзни, волчий хвост» 0+.

А 8 марта и 22 марта – мировая премьера: спектакль для взрослых по произведениям Славы Сэ «Сантехник. Его кот, жена и другие…» 18+

- Во вторник устроили себе небольшой праздник, напекли блинов, - говорит Алексей. - Когда все сделано своими руками, с пылу с жару, это очень вкусно.

Я люблю блины не сладкие. У нас была селёдка, красная рыба, икра, ветчина, сыр. И, когда настоящая селедочка кладется внутрь, может, немногие любят блины с селедкой, на самом деле это очень вкусно.

Мы напекли блинов, разложили все добавки к ним по тарелочкам. И ты кладёшь начинку на блин, заворачиваешь и кушаешь - одно удовольствие.

Аппетитные блины

250 г муки,

4 яйца.

800 мл молока,

2 ст. л. сахара,

щепотка соли,

ложка растительного масла.

Выпекать блины на горячей сковороде. Приятного аппетита!

Хорошая традиция

Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Калужского музея изобразительных искусств, искусствовед, автор и ведущая TV-блога и онлайн-проектов об искусстве Юлия ЗАЛОЖНЫХ всегда отмечает Масленицу.

В семье Юлии есть традиция: каждый день Масленицы они пекут блины дома, а в воскресенье ходят на блины в кафе, проводить зиму.

- Блины любим разные: со сгущёнкой, сметаной, джемом, с красной рыбой и творожным сыром, с икрой, - рассказала Юлия. - Чаще всего блины печёт муж и моя мама, а мы с детьми делаем начинки.

Блины «Лакомка»

Для теста:

2 стакана муки,

3 стакана молока,

5 яиц,

50 г. сливочного масла,

1 ст. л. сахара,

1 ч. л. соли (неполная).

Яичные желтки взболтать, посолить, добавить соломкой растопленное масло. Все размешать и всыпать муку. Консистенция должна быть жидкой. Затем добавить взбитые белки и ещё раз все перемешать. Выпекаем блины с одной стороны тонким слоем на сковороде.

Для начинки:

1.5 стакана изюма,

150 г. Грецких орехов.

Изюм промыть, пропустить в мясорубке или порезать и смешать с грецкими орехами. Смесь выкладываем в блинчик, сворачиваем конвертом и обжариваем на сливочном масле с двух сторон. Подаем с шоколадным соусом.

Для соуса:

25 г какао-порошка смешать с 1 ст. л. сахара, 100 г. сгущенного молока смешать с 3 ст. л. горячей воды, вскипятить, добавить какао и сахар. Полить блины и подавать к столу.

По старинному рецепту

Заведующая отделом краеведения калужской библиотеки им. Гоголя, экскурсовод, художник, писатель Ирина МАРКИНА поделилась старинным рецептом, который она нашла Румянцева «Блины и оладьи: Практическое руководство для молодых хозяек по приготовлению блинов и оладьев», 1905 г.

Оладьи с яблоками

2 ½ стакана муки растворить в 1 ½ ст. теплой воды, положить на 1 ½ копейку дрожжей (до революции за 1 копейку можно было купить 20 г дрожжей. В рецепте нужно примерно 30 г или 10 г. сухих дрожжей), немного соли, 1 ½ ложка сахара, немного лимонной цедры.

Когда тесто поднимется – брать осторожно, чтобы не мешать. Вылить на горячую масляную сковороду. Сверху - кружочек очищенного яблока, чуть залить его тестом. Но можно печь без яблок, тогда подают к оладьям варенье.

Второй вариант

Обрезать кожицу с трех крупных кисло-сладких яблок. Вырезать сердцевинку и нарезать яблоки кружочками.

Взбить три желтка, растереть их с одной ложкой растопленного молока, чтобы была густая масса и побелевшая.

Всыпать в нее ¾ столовой сахара и хорошенько растереть. Развести ¾ ст. ложки сливок, хорошенько размешать до гладкости так, чтобы вся масса была не гуще вафельного теста.

Затем взбить в густую пену 3 белка, выложить в приготовленное тесто. Хорошенько выбить тесто венчиком и поступать как выше сказано, т. е. обмазывать каждый кружок яблока в тесто и печь, посматривая, чтобы не пригорело и так же поворачивать с одной стороны на другую, чтобы с обеих сторон ровно зарумянивалось.

К ним подают мелкий сахар, перемешанный с толченой корицей.

Можно печь эти оладьи и другим способом, т. е. брать на ложку тесто и, положив кружок яблока, спускать на сковороду в горячее масло.

На скорую руку

В семье актрисы калужского театра «Открытые двери» Эльвиры ТЮРИНОЙ Масленицу празднуют с творческим подходом.

- К Масленице мы рисуем, делаем на ватмане коллаж. И отмечаем Масленицу блинами, с вкусностями, с удовольствием, - говорит Эльвира . - У нас в семье все любят скороспелые блины.

Семья большая, много мальчишек, и всем хочется быстрей получить блин.

Я любитель варить варенье: яблоки с лимоном, слива, вишня, клубника. И в моей семье все любят блины с вареньем. Намазываем блин, заворачиваем и едим. Получается красиво и вкусно.

Иногда с подругами меняемся вареньем, если есть что-то новое, например айва или крыжовник.

Ещё готовим на Масленицу оладушки. И ребята любят натереть к оладушкам яблоки.

Раньше с блинами ходили в лес. Но донести их до леса было невозможно. В мороз они быстро остывали. Да и мальчишки по дороге успевали все съесть.

Скороспелые блины

500 г муки,

3 стакана воды,

3 яйца,

1 ст. ложки сахара,

половина чайной ложки соли,

лимонный сок, но можно ½ чайной ложки лимонной кислоты,

сода.

Сделать тесто. Лимонный сок погасить содой. И блины сразу начинают пузыриться. Надо очень быстро печь, моментально их печь. Получаются замечательные блинчики.

Дорогие читатели! А какие блины печете вы и с чем их едите? Делитесь рецептами, все-таки Масленица!