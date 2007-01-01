-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Готовы ли торговые центры Калуги к возврату западных брендов в Россию
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Готовы ли торговые центры Калуги к возврату западных брендов в Россию

Потепление российско-американских отношений вызвало дискуссию о возможном возвращении на рынок ушедших западных брендов. Мы попытались выяснить, как к этому относятся местные торговые площадки.
Михаил Тырин
13:02 сегодня
4 2394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Крупные бренды покинули Россию в 2022-м. Кто-то принципиально, кто-то под давлением санкций. По оценкам Росстата, оборот ритейла в России с началом СВО упал на 10 процентов. А объем пустующих торговых площадей достиг 15 процентов – это более трех миллионов квадратных метров.

Но особенность Калуги в том, что здесь нет крупных торговых центров, как в Москве. А поэтому у крупных брендов, у которых задокументированы требования к размеру торговых площадей, нет тут и собственных торговых площадок.

Мы связались с крупнейшими калужскими торговыми центрами и спросили, как повлияли санкции на их работу и чего ждут в ближайшем будущем?

- От нас никто не ушел, - ответили нам в одной из организаций. – Удар пришелся по крупным площадкам в Москве и других городах.

 - Несколько продавцов свернули бизнес, - пояснили нам в другом торговом центре. – Но связано это не с принципиальной позицией, а с трудностями поставок, нарушением привычной логистики, ростом закупочных цен.

- Если обратится любой новый продавец, мы готовы предоставить ему площадку, - ответили в еще одной организации. – Если, конечно, найдется свободная.

Следует понимать, что все разговоры о возвращении иностранных компаний на российский рынок сильно преждевременные. Еще ни одна официально не заявила о таком желании.

Те, кто хотел остаться, но боялся санкций, придумали свои подушки безопасности и начали продавать свои товары под другими марками. Другие продали бизнес, но оставили возможность выкупа.

Капиталу нужен оборот и прибыль, и терять огромный российский рынок мало кто хочет.

Так «Subway» превратился в «Сабфреш», а вместо кока-колы появилось множество таких же напитков разных брендов. И таких примеров масса.

Вместе с этим в государственной власти потенциальным возвращенцам не слишком рады. На пустующие прилавки очень быстро встали отечественные марки, а также производители из других лояльных стран, например, из Китая. Их поддержка важнее дружбы с западными компаниями.

- Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, - заявил Владимир Путин. - Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно.

Похожей позиции придерживаются и многие руководители торговых организаций Калуги.

Между тем в национальном Союзе торговых центров говорят, что если и случится возвращение в Россию знаменитых брендов, то произойдет это в лучшем случае в следующем году. Связано это со сложностью организационных мероприятий. Переговоры с западными поставщиками ведутся пока только на неофициальном уровне.

Возобновить работу в России сегодня хотят многие – автомобильные концерны и платежные системы, разработчики программного обеспечения и изготовители одежды. Но опросы показали, что их возвращения ждет примерно половина россиян. Остальным этот вопрос безразличен.

В первую очередь это связывают с тем, что мы очень быстро привыкли обходиться альтернативными решениями, не уступающие по качеству западным.

Новости по тегу
экономика
Лента настроения
12 оценили
25%
8%
8%
0%
17%
42%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFrU1VBR0FLdXFLYnNXNG5jYXJOZ1E9PSIsInZhbHVlIjoidHU1QXNCYVRPcmlGOEYvK1g0Nmh4K2lSOEQwWUowdnMxN3l0UTFnOFlBNVluNUJYYnRUZUwvaDNsVGlLK1oycW54M08rL0ZMWHZMdERnb2dnSWd0N0VobmRiQy9qWllSNnYvOTgwR1V0ZHF2Z0FON0l2OEJCZjdQZ05zbkRLWnhESDJqMXUxb2EzaDAyaTlMUG1rcjVXWkNrRGZVdFV2VlBCT2JvNGR1d3hmb1ZSazVvYzJJZm1wL0tnSGNMRnhzTTRNNXBOcjN2THFKU1JYR2V0VVNyVDJDQmVhbjJuRy9EV1dMeFdrNXRQdkVlYXlkOGxPTzlhQUNtQjltUDFpNEh1eUtBQXV4ZjM5dkFIL1E0b3Z0TkljZW1Jbm1rWlROWDhGNVN0MmFYVUhnNDBTVDdvdjhnQ1hSMk0xMVN4b0IwRWliN3ZuTXJyTlc0c2NMc3lRdmxPbzRybENMdWhucnlOdEl1eHdUUG5QVFpHQXMyam5pNmZvekZ3RE5kZkZzWTBJSnRNdnArNFNYWnJwQVlnQ1drcFlLNGRsL1V3ajNsSUFmVTdSRlM5ZzJFMXU4bVFKbjNBMEo0N1ZQSnJlMiIsIm1hYyI6IjZhYjQxZWQ0OTJjZmU3ZGM0MGVlYjZjYmRmMzA3NDlhYWM3ZmU4ZDAxZGI2OGZmZDAwMTc2M2JhMTJhMDNmMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBDbHdlT2JFMTZzME00UTZHMmlOQUE9PSIsInZhbHVlIjoiT3UxcHR1ZVdWNjZUVUJwUUo5ZXA2clNzS21HY0RQMnI3OXR6ditUZllZMzJpWjNIa2FadlZ0NGhjRUlobDJqTzVKWU1OdkRVWDJ4VGoxTW1ua2ZlOW5ZaGNzYUlGT0NBT291YU5QR0ViakJyM0ZJeGVWR1EzYnVUOFM5OFVxSGVMZ1hlQmN0L1BRTSt3ZEV4REN6N21qeWpLQXdqbTJ4S2JocW54R3VZcitDMGxSdzI4WWxCaG5MOTc1c0p0dFdBbnUyV1gvRGUvb3R4SXpVWnROR0JLSkxHdUtwN1VWUlEyUVhUQTJrN3djUjhUNkFnQlB3d3V2eVJUWHpsUGhiRTBaci9pNVpmMlFOcENJUWdVamNxOHBydGhkT3QwOVFoS2hvL2dFaThqY0pEQU5oNDM4ZjR4SXJpY0ZVY1F6cTR6L0lVVlFGRnJCS1Uya3Z4bFlhNWNBejZoNXJzWHRKRndIdWh1YjBmT25KTWdCYU5IKytGVi9iVS9SSGFBc01QZEtHd1hzMGdWRXVUR3B6UnNZWU9Fa0svdUg5NDRrZnBWSmE2NjRLbVJhY3Y1Q05EbzdFbjlVd1lCUC96bmZDUjBHV1dsWDF2RExsWE5sdm1ZMXBaU0kzbzA3Q1RWekkxa1JXWFp2YUtuOEtZUWV0K0EvTnNVM3hBVkNjaEhPKzl1YXhDQnB2cDBYYzFoM2hmeU13UE90azJrazBXemJQb3VlTUFuZEluZlY4MGwzQnpDMDFhSVFIdmFoeDEzclFMRm5HcmlxMzg4RVlKT1hqYkUxcHgrT1dBcjlzYnB4ODJ0R0tMRXluaG9iRzBpcHgxem9JTGpFUVlHd01uRHBqRyIsIm1hYyI6ImMxYTcwMzJmOWNhNzU3ODY5N2EyNDUwZTViMDM5ZTEzY2RjNDA3YThkMjU5MWJlYzJmYjMzYmQ1Njk1N2Q2ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+