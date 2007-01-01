Готовы ли торговые центры Калуги к возврату западных брендов в Россию

Потепление российско-американских отношений вызвало дискуссию о возможном возвращении на рынок ушедших западных брендов. Мы попытались выяснить, как к этому относятся местные торговые площадки.

Крупные бренды покинули Россию в 2022-м. Кто-то принципиально, кто-то под давлением санкций. По оценкам Росстата, оборот ритейла в России с началом СВО упал на 10 процентов. А объем пустующих торговых площадей достиг 15 процентов – это более трех миллионов квадратных метров.

Но особенность Калуги в том, что здесь нет крупных торговых центров, как в Москве. А поэтому у крупных брендов, у которых задокументированы требования к размеру торговых площадей, нет тут и собственных торговых площадок.

Мы связались с крупнейшими калужскими торговыми центрами и спросили, как повлияли санкции на их работу и чего ждут в ближайшем будущем?

- От нас никто не ушел, - ответили нам в одной из организаций. – Удар пришелся по крупным площадкам в Москве и других городах.

- Несколько продавцов свернули бизнес, - пояснили нам в другом торговом центре. – Но связано это не с принципиальной позицией, а с трудностями поставок, нарушением привычной логистики, ростом закупочных цен.

- Если обратится любой новый продавец, мы готовы предоставить ему площадку, - ответили в еще одной организации. – Если, конечно, найдется свободная.

Следует понимать, что все разговоры о возвращении иностранных компаний на российский рынок сильно преждевременные. Еще ни одна официально не заявила о таком желании.

Те, кто хотел остаться, но боялся санкций, придумали свои подушки безопасности и начали продавать свои товары под другими марками. Другие продали бизнес, но оставили возможность выкупа.

Капиталу нужен оборот и прибыль, и терять огромный российский рынок мало кто хочет.

Так «Subway» превратился в «Сабфреш», а вместо кока-колы появилось множество таких же напитков разных брендов. И таких примеров масса.

Вместе с этим в государственной власти потенциальным возвращенцам не слишком рады. На пустующие прилавки очень быстро встали отечественные марки, а также производители из других лояльных стран, например, из Китая. Их поддержка важнее дружбы с западными компаниями.

- Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, - заявил Владимир Путин. - Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно.

Похожей позиции придерживаются и многие руководители торговых организаций Калуги.

Между тем в национальном Союзе торговых центров говорят, что если и случится возвращение в Россию знаменитых брендов, то произойдет это в лучшем случае в следующем году. Связано это со сложностью организационных мероприятий. Переговоры с западными поставщиками ведутся пока только на неофициальном уровне.

Возобновить работу в России сегодня хотят многие – автомобильные концерны и платежные системы, разработчики программного обеспечения и изготовители одежды. Но опросы показали, что их возвращения ждет примерно половина россиян. Остальным этот вопрос безразличен.

В первую очередь это связывают с тем, что мы очень быстро привыкли обходиться альтернативными решениями, не уступающие по качеству западным.