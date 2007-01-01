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Калужский купец разбогател, торгуя в Гостиных рядах

240 лет назад, в 1780 году, родился купец 1-й гильдии, городской голова Калуги, потомственный почётный гражданин Калуги Иосиф (Осип) Иванович Билибин.
Татьяна Светлова
20:00 сегодня
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Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сегодня расскажем о богатом купце Иосифе Билибине.

Билибины были богатейшими людьми Калуги. В XVIII веке они успешно торговали в России и за границей.

Им принадлежали фабрики и заводы, каменные дома.

В Гостиных рядах у них были ювелирные лавки. Особенно развернулись два брата Харитон и Галактион. А их дети и внуки преумножили богатство. 

Выбился в купцы 1 гильдии

Иосиф Билибин был внуком Галактиона Билибина. И был очень богат.

Сначала он торговал в Гостином дворе разными товарами, в том числе тканями и всяческой галантереей. И числился купцом 2-й гильдии.

Постепенно договорился о поставке товара с известными московскими фирмами. Дела пошли в гору.

Со временем он приобрел у Прянишниковых писчебумажную фабрику в Лихвинском уезде Калужской губернии, взял в аренду Черепецкий чугуноплавильный завод. Участвовал в выставках и ярмарках. И получил статус купца 1-й гильдии.

Построил богатую усадьбу

Женат Иосиф Билибин был на Анне Прянишниковой, дочери потомственного почетного гражданина Калуги, коммерции советник, купца 1-й гильдии.

У них родились 11 детей, но выжили лишь четверо: сыновья Павел и Александр, дочери Елизавета и Анна.

В Калуге известна усадьба Билибиных которая раньше принадлежала  Иосифу Билибину (сейчас здесь музей изобразительных искусств).  Находилась она на ул. Никитской (ныне ул. Ленина).

Её архитектором называют и знаменитого Ивана Ясныгина, и швейцарского зодчего Жилярди, работающего в Москве. Но точно, кто построил усадьбу, не известно.

Год постройки тоже пока не установлен. Одни исследователи считают, что усадьба была построена в 1809-1810 гг., другие – в 1820-х гг.

Иосиф Билибин поселился в этом доме с семьей в 1823 году. Позже к ней пристроили конюшню и юго-западный флигель. Известно, что Билибин следил за состоянием усадьбы.

И не раз обращался в Комитет по устройству города с просьбами о замене крыши на деревянном сарае, перекрытии полов в конюшне, покраске въездных ворот.

Все завещал сыну

Анна Билибина умерла в 1860 году в возрасте 82 лет. Умер Иосиф Иванович Билибин в августе 1866 года в возрасте 86 лет «от престарелости».

Отпевали его в находящейся неподалёку от усадьбы старообрядческой Сошественской церкви. Похоронили купца на единоверческом кладбище.

Ещё в феврале 1863 года Билибин составил домовое духовное завещание, согласно которому все недвижимое имущество в Калуге: каменный двухэтажный дом с постройками, землей и садом, дачи и земли в Лихвинском уезде, писчебумажная фабрика переходили к младшему сыну Александру, который в то время был приписан к московскому купечеству.

Нашли клад

Вскоре после смерти отца Александр продал усадьбу. В 1869 году её приобрела семья потомственных почетных граждан города, купцы-старообрядцы Чистоклетовы.

В купчей, помимо главного дома, зафиксированы два каменных флигеля, каменные лавки, каретный сарай, конюшня, баня, сад, колодец и на этой же территории деревянный дом.

Флигели дома обычно сдавались. В южном флигеле сначала продавались книги и парфюмерия. Позже в нем разместилась книжная лавка с библиотекой. В другом флигеле была москательная лавка (Бытовая химия).

Сын владельцев дома Григорий Григорьевич Чистоклетов был  библиофилом и коллекционером. В его библиотеке было много редких изданий. У Чистоклетова была большая коллекция старинных монет.

Её обнаружили в 1927 году в дымоходе во время ремонта дома. По сведениям краеведа Олега Мосина, там было 2 709 серебряных и медных монет, иностранных монет и золотой медали.

Из-за печного отопления многие из них спеклись и закоптились. Уникальную коллекцию передали в угрозыск, а затем — в калужский исторический музей.  

После революции в усадьбе открылась Калужская консерватория, потом здесь работал музей сельского хозяйства губзем управления, а затем -  естественный отдел краеведческого музея.

После 1930-х гг. здание отдали под различные административные учреждения. А в 1969-м усадьбу отреставрировали и передали художественному музею.

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