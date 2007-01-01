Война и мир: в День Красной Армии пала Познань, а в Калужской области собрали деньги на военные самолеты

Что происходило на фронтах и в регионе с 17 по 23 февраля 1945 года

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 10 по 16 февраля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 17 по 23 число.

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Враг в клещах

День 17 февраля отмечен ожесточенными боями за польский город Вормдитт. Войска 3-го Белорусского фронта столкнулись с мощной глубоко эшелонированной обороной – десятками дотов и дзотов, противотанковыми рвами, бронированными огневыми площадками и разветвленной сетью окопов.

Применив обходной маневр с севера и с юга, наши подразделения взяли группировку в клещи. Далее при поддержке артиллерии и танков они пошли на штурм. В результате важный транспортный узел город Вормдитт был взят.

Не ослабляя напор, пехота и танки вышли к реке Вальш, форсировали ее и взяли еще один город – Вальзак.

На Балтике морская авиация атаковала группу немецких судов. В результате прямых попаданий бомб и торпед потоплены:

· один транспорт водоизмещением в 8 тысяч тонн,

· два транспорта водоизмещением по 6 тысяч тонн каждый,

· транспорт водоизмещением в 5 тысяч тонн.

· пущен ко дну тральщик противника.

- Моя рота работала на аэродроме неподалёку от города Быдгощ (Бромберг), - рассказал пленный командир аэродромной роты обер-лейтенант Билли Кэперниц. - Появление русских танков около аэродрома было для нас полной неожиданностью. Мы с другими частями отступили в лес. Настроение у всех было подавленное. Командир эскадрона капитан фон Шулленбург, нисколько не стесняясь присутствия курсантов школы и солдат, говорил: «Запахло Сталинградом: надо скорее убираться отсюда, так как русские заходят к нам в тыл».

Шесть против тридцати

18 февраля – день, когда советские войска наконец взяли штурмом заблокированный долговременный укрепрайон в немецком Бранденбурге, насчитывающий три десятка бетонных оборонительных сооружений.

Более1200 немецких солдат и офицеров сдались в плен, захвачено большое количество оружия и военной техники.

На 1-м Белорусском фронте 6 самолётов-истребителей под командованием дважды Героя Советского Союза майора Кожедуба встретили в воздухе 30 немецких самолётов, пытавшихся уничтожить наши переправы.

Советские лётчики расстроили боевые порядки противника, немецкие пилоты беспорядочно сбросили бомбы на свои же позиции и попытались уклониться от боя.

Однако наши истребители сбили восемь немецких самолётов. Три из них лично уничтожил майор Кожедуб.

В районе города Грудзяндз (Польша) наши войска окружили гарнизон противника. Гитлеровцы предприняли ряд отчаянных попыток прорвать кольцо окружения и вырваться из «мешка», но наши пехотинцы отбили все контратаки, ворвались на окраины города и начали операцию по полному уничтожению противника.

В горах и в лесах

19 февраля южнее Кёнигсберга наши войска продолжали сжимать кольцо окружения Восточно-Прусской группировки противника.

Северо-западнее города Ландсберг наши бойцы очистили от немцев лесной участок и заняли несколько сильно укреплённых населённых пунктов. Другие части после упорных боёв переправились через реку Пассарге и заняли на её восточном берегу плацдарм в селении Груненберг.

В ходе боёв на этом участке немцы понесли большие потери в живой силе. На поле боя осталось 27 подбитых вражеских танков.

На территории Чехословакии к 20 февраля северо-западнее города Лученец наши войска, продолжают операцию в Карпатах, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности. С боями занято белее 60 населённых пунктов.

Продолжается наступление в провинции Бранденбург. Советские части овладели городом Гроссен – важным опорным пунктом обороны противника. Город расположен при впадении реки Бобер в Одер. Развивая успех, наши войска продвинулись вперед еще на 15 километров.

Выбиты немцы из города Боберсберг, идут тяжелые бои в лесах восточнее города Бубен.

Бойцы стрелкового батальона майора Шабалина атаковали большую автоколонну с пехотой противника. Её разгромили, истреблено до батальона гитлеровцев.

В польском Грудзяндзе продолжаются бои по ликвидации окружённого гарнизона противника. Немецкие части, засевшие в фортах и крепости, оказывают упорное сопротивление. Советские штурмовые группы овладели несколькими дотами и ворвались в крепость.

За день боёв уничтожено до полутора тысяч гитлеровцев.

Пылают склады и заводы

21 февраля Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. В Польше советские части стремительно продвинулись вперед и с боем овладели очередным городом-крепостью - Черском.

На подступах к нему гитлеровцы построили развитую сеть полевых укреплений, усиленных дотами. Лесистая местность, изобилующая озёрами и реками, затрудняла манёвр наших войск. Советская пехота, поддержанная артиллерией, атаковала противника, прорвала его оборону и ворвалась на улицы Черска.

Уничтожены до 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

Город Черск являлся важным узлом коммуникаций - к нему сходились четыре железные и несколько шоссейных дорог.

А ночью наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожным узлам и военным объектам в немецких городах Штеттин и Штаргард. В результате возникли большие пожары. Горели железнодорожные эшелоны и военные склады противника. Особенно крупные пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами, отмечены на железнодорожном узле Штаргард.

Наша авиация бомбардировала также военно-промышленные объекты в городе Бреслау. Прямым попаданием бомб разрушен один военный завод. В расположении окружённой группировки немецких войск возникли пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами.

Отступить, чтобы победить

В предпраздничный день 22 февраля на Земландском полуострове западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.

Ценой больших потерь в живой силе и технике ему удалось потеснить наши части от северного побережья Кёнигсбергской бухты. Тем не менее, юго-западнее Кёнигсберга наши овладели городом Цинтен.

Ночью наши тяжёлые бомбардировщики нанесли массированный удар по военно-промышленным объектам противника в Кёнигсберге. В результате возникло свыше 40 пожаров, сопровождавшиеся взрывами большой силы. Наблюдением отмечены пожары на территории машиностроительного и газового заводов.

В эту же ночь наша авиация бомбила военно-промышленные объекты противника в чехословацком городе Братислава.

Южнее города Данциг наши войска продолжали наступление. Шли бои за населённый пункт и железнодорожную станцию Лонг, который был взят штурмом.

Битва за цитадель

23 февраля, в День защитника отечества войска, который тогда назывался День Красной армии, войска 1-го Белорусского фронта одержали важную стратегическую победу, овладев городом и крепостью Познань.

Они являлись крупным промышленным центром и стратегически важным узлом обороны немцев на Берлинском направлении. Здесь располагался ряд военных заводов в том числе, эвакуированных из различных районов Германии.

К городу сходились 8 железных и много шоссейных дорог, связывающих западные районы Польши с Померанией, Бранденбургской провинцией и Силезией.

Крупные немецкие силы стояли здесь в окружении с января. Гитлеровцы укрепились в старинных массивных зданиях. Ожесточённые схватки происходили за каждый дом.

Гарнизон противника засел в Цитадели — старинной крепости, усиленной современным военно-инженерным вооружением, которая располагалась на возвышенности обнесенная высоким земляным валом.

Цитадель обороняли пехотные и артиллерийские части противника, эсэсовцы, а также курсанты юнкерского и унтер-офицерского училищ.

Немецкий гарнизон располагал большим количеством боеприпасов и четырёхмесячными запасами продовольствия. Всем немецким солдатам был объявлен приказ Гитлера, требовавший во что бы то ни стало удержать Познань.

Наши войска, в результате стремительной атаки, очистили от гитлеровцев вал, переправились через ров и начали штурм Цитадели. Мощные орудия обрушили огонь на крепостные стены. Советские пехотинцы и сапёры подтаскивали бочки с толом к крепостным стенам и взрывали их. В образовавшиеся проходы врывались штурмовые отряды. Многие пехотинцы взбирались на крепостные стены три помощи верёвочных лестниц и канатов.

После упорного боя советские части овладели крепостной тюрьмой и радиостанцией. Немцы группами складывали оружие и сдавались в плен.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 17 – 23 февраля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

Деньги на авиацию и подарки для детей фронтовиков

…благоустраивают общежитие.

Учащиеся Мосальской школы ФЗО №15 улучшают условия своей жизни и учебы. Для общежития и учебных классов в свободное время они своими руками изготовили уже 150 тумбочек, 120 топчанов, 45 тумбочек, 15 столов и 30 скамеек.

…собирают средства на боевые самолеты.

На станции Фаянсовая учащиеся и учителя организовали сбор средств на самолет «Калужский пионер». Уже собрано 1350 рублей, к деньгам будут приложены подарки для бойцов.

А в Сухиничском районе собираются деньги на самолеты «Сухиничский колхозник». Работники 3-й дистанции связи обязались отчислять на это 15% зарплаты и уже собрали больше пяти тысяч рублей, которые внесены в госбанк.

…готовятся к 23 февраля…

Ученики Малоярославецкой семилетней школы ко Дню Красной Армии репетируют большое выступление на тему «Юные герои Отечественной войны», а также готовят тематические выставки, витрины и спецвыпуск школьной газеты.

…заботятся о детях красноармейцев.

В Угодском районе организован сбор подарков для сирот и детей фронтовиков. Из уже собранных ста пакетов с подарками 56 пойдут воспитанникам Трубинского детдома. В пакетах – пироги, печенье, яблоки, конфеты.

Также собрано много игрушек, а еще молоко и денежные средства. Для детей-сирот готовится праздничный утренник.

…занимаются наукой.

Калужский районный отдел здравоохранения уделяет серьезное внимание квалификации медперсонала. Специалисты выступают на специальных научных конференциях и делятся опытом с коллегами. На неделе состоялась очередная конференция, где обсуждалось улучшение качества обслуживания беременных женщин и кормящих матерей, а также затрагивался вопрос борьбы против эпидемических заболеваний в Калужском районе.

…перевыполняют производственные планы.

Спас-Деменский райпромкомбинат доложил о выполнении февральского задания по выпуску изделий ширпотреба на 107 процентов.

Колесник Артемов, кузнец Панков и вальщик Кольцов и портниха Макарова выполняют нормы выработки на 220-280%.

…разоблачают расхитителей.

Органы внутренних дел расследуют дело сухиничской артели «Искра», где председатель, технорук, зав. сапожной мастерской и другие руководящие сотрудники уличены в хищении и продаже сапожного материала и других серьезных злоупотреблениях. Сообщается что незаконную прибыль они пускали на ремонт своих домов, покупку предметов роскоши. При этом свои задачи артель выполняла из рук вон плохо, сильно задерживая или вовсе срывая заказы. Расхитители пойманы с поличным.