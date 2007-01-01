Гуляющие кролики, рыцарский замок и кусатели ворон: калужанка рассказала о поездке в Калининград

Этот город ей напомнил Прибалтику.

Фото Ирины Константиновой.

Недавно калужанка Ирина Константинова с дочкой Василисой вернулись из самого западного города в России.

Провели несколько дней в Калининграде и Зеленоградске.

И побывали на Куршской косе.

- В Калининграде я была впервые, - рассказывает Ирина. - Полетела туда с младшей дочкой Василисой, ей 1,5 годика.

Поездка получилась спонтанно, но сейчас не сезон, купить билеты не проблема. А жилье можно подобрать буквально за несколько дней до прилета, вариантов разных много.

Уютная атмосфера

- Из Москвы до Калининграда лететь всего три часа. Зимы там теплые, но, когда мы прилетели, была практически весенняя погода, воздух прогревался до +15 градусов. Это самая ранняя весна, которую я видела.

Калининград мне напомнил Прибалтику, Ригу, в которой я когда-то жила и где уже давно не была.тВ Калининграде сохранился старый облик города, уютная атмосфера покрытых брусчаткой улочек.

До 16 февраля там везде были новогодние украшения, елочки. И Новый год постепенно переходил в День Святого Валентина: вместо елок появлялись сердечки.

В городе живет всего 500 тысяч человек, но он очень заселённый и там хороший уровень обслуживания, высокие стандарты, вежливый персонал.

Калининград знаменит своим янтарем, марципаном, сырами и шоколадом. Недалеко от города есть поселок Янтарный, где добывают более 80 % всего янтаря в мире. Из янтаря здесь делают не только разные изделия, украшения, но и косметику, мыло.

Марципан – тоже повсюду, просто марципановый праздник. А сыр и шоколад мы покупали на местных фабриках, качество очень хорошее.

Цены в городе примерно, как у нас, даже немного выше. Местные жители говорят, что ездить в Москву закупаться выйдет дешевле.

В кафе тоже не дешево. Но можно попробовать необычные местные блюда, например, клопсы – наподобие тефтелек, а которых рыба смешивается с мясом, каперсами. Очень интересное сочетание.

Каперсы там тоже везде используют. Много рыбы в разных видах.

В городе в феврале ещё стояли елки.

Ирина и Василиса успели пофоторгафироваться в новогодних локациях.

Погода стояла тёплая, температура днём повышалась до +15 градусов.

Был российским подданным

По городу я ходила пешком. Погуляла в разных районах, в том числе, где аутентичные немецкие дома.

Побывала на острове Канта, где в окруженном парком старинном Кафедральном соборе находится музей и могила философа.

Интересный факт: Кант был российским подданным, принес присягу Елизавете. Когда Кенингсберг вновь стал прусским, философ подданства не поменял, сказав, что клятва дается один раз в жизни.

Кант придерживался четких правил. У него был нравственный кодекс, которому он педантично следовал, особая гигиеническая программа и строжащий режим.

Распорядок его дня был настолько неизменен, что жители часы сверяли по своему известному гражданину.

Ещё одно интересное место в Калининграде - Музей Мирового океана. Музей современный, масштабный.

Там можно посетить подводную лодку, увидеть различные корабли, гидросамолёт, первые глубоководные аппараты для погружения и даже плавающий маяк, который отслужил свое.

А об истории первых маяков узнать из фильма, который демонстрируется здесь. Экспозиций в музее множество, можно проходить весь день.

Есть огромные аквариумы с экзотическими морскими обитателями, научные выставки, рассказывающие об истории исследования морского дна.

Экспозиция в Музее не только внутри здания, но и на улице.

Кролики в форте

- В Калининграде сохранились старинные форты. Особенно мне понравился форт Дёнхофф. Это мощная каменная крепость с защитными бастионами, рвамие.

Внутри - казармы, склады, погреба, а также кафе и сувенирная лавка. На территории - сухой оборонительный ров и водный. В водном рве плавают утки, индоутки.

А на травке возле форта свободно гуляет огромное количество диких кроликов, которые выходят к людям, не боятся.

Их подкармливают, но трогать кроликов нельзя, потому что они могут кусаться. Моя дочка Василиса была в восторге от кроликов, радостно бегала за ними.

Василиса ловит кроликов.

Сходили мы и в калининградский зоопарк. Это один из самых больших и старых зоопарков в стране. Основан он был в 1896 году. И там представлены около 350 видов животных - от капибаров и носухи до бегемотов, кенгуру, слонов и жирафов.

Капибары не обращают внимания на посетителей зоопарка.

Зоопарк огромный и в архитектурном плане уникальный. Там красивая территория с мостиками над небольшой речкой, высокими лестницами, каменными террасами.

Гулять с маленькими детьми очень комфортно: на входе можно взять специальную тележку, посадить в неё ребенка и прокатить по всему зоопарку.

Детей моджно катать по зоопарку на таких тележках.

Отдельно находится контактный зоопарк, где разрешают гладить кроликов, козликов, морских свинок, даже лису.

В новосибирском институте вывели специальную породу лис, у которых нет гена агрессивности. Их завезли в калининградский зоопарк, и они там прекрасно живут. Большая настоящая лиса, привитая, поэтому безопасная.

В контактном террариуме можно трогать всех змей, ящериц, черепашек.

В зоопарке много экзотической живности.

Есть вольеры с горными мышками, которые живут в Андах, у них мягкий-мягкий мех. Мышек, крысок разрешают брать на руки. Довольны и дети, и взрослые.

Этот козлик стал любимым у Василисы.

На побережье

- Часть времени мы с дочкой провели в Калининграде, а потом поселились в Зеленоградске. Этот небольшой городок находится на побережье Балтийского моря, на самом основании Куршской косы. На поезде до него 40 минут. Поезда очень комфортные: современные электрички типа «Ласточек». На автобусе добираться намного дольше - часа полтора-два.

Зеленоградск - город котов.

Когда мы приехали в Зеленоградск, погода поменялась, похолодало и усилился ветер. Но зима все равно ощущается мягче, теплей, и ходить пешком приятно.

В Зеленоградске интересная планировка. Я походила по задворкам, по отдаленных районах. Там сохранились немецкие улицы, старые гидранты с надписями. Чайки, везде летают.

И уже расцвели подснежники. А еще в Зеленогорске много котиков. Они стали визитной карточкой города, хотя никак исторически с ними не связаны, как и Калининград с Калининым.

В феврале в городе распустились подснежники.

Зеленоградск - чудесное место, похожее на Крым. Там скалистые фьорды, красивые побережья. Есть бювет с минеральной водой, но набирать ее можно только в летнее время. Прекрасная набережная с колесом обозрения «Глаз Балтики».

Двигающиеся пески

- От окраины Зеленогорска начинается нацпарк Куршская коса – памятник природы ЮНЕСКО. Это песчаная коса, которая мигрирует. И если бы ни старания лесничеств, последствия могли быть печальными.

В ХVI веке на Куршской косе для хозяйственных целей вырубали леса, и со временем она превратилась в пустыню.

Это привело к катастрофе. Деревни, которые там находились, стали перемещаться, а некоторые были погребены под песками.

Тогда в лесохозяйстве работал Людвиг Миллер, который сумел закрепить двигающиеся пески, высадив горные сосны. И до сих пор на Куршской косе есть лесничество имени Миллера.

Но теперь от горной сосны постепенно избавляются, так как она пожароопасная. Горная сосна хорошо закрепилась в песках, потому что у нее огромные, очень длинные корни.

Но так как в ней много смолы, она вспыхивает, как свечка, и быстро горит. Поэтому сейчас там все засаживают обычной сосной.

Территорию охраняют, в заповеднике огромное количество диких животных.

Дикие лисы на Куршской косе подходят очень близко к трассе.

На Куршской косе мы встретили довольно упитанную лисицу, которая подошла близко к трассе, а на болоте видели орлана.

Нашим краям эта птица не свойственна, а там орнитологическая территория, коридор через который птицы летят в Европу и останавливаются на косе для отдыха.

Февральское море.

Зачем ели ворон

- Рядом с Зеленоградском, в самом узком месте Куршской косы (примерно 400 м от моря до косы) - находится поселок Лесной, раньше он назывался Заркау.

Получилось, что, гуляя по Зеленоградску в сторону косы, мы прошли примерно 15 километров до Лесного.

Для защиты населенных пунктов от песка была придумана огромная длинная дюна со стороны моря, которая защищает от ветра.

Эта искусственная, самая большая дюна в Европе, идет вдоль всего моря, нависает над современным поселком.

Мы за ней спрятались, и шли по тропинке, сами не заметили, как попали на косу.

Искусственная дюна нависает над поселком.

В поселок Лесной заходили со стороны залива, там с одной стороны променад, по которому из-за ужасного ветра совсем не хочется гулять.

Но на променаде есть кафе, из которых можно наблюдать за морем, как огромные бушующие волны набрасываются на берег.

С другой, с противоположной, восточной стороны, поселок тоже заканчивается заливом, где тихо, безветренно, мелкая вода и огромное количество уток, лебедей, чаек. Их настолько много, что весь горизонт заполнен.

Наблюдать за морем можно из кафе.

Поселок старинный, в исторических документах о нем упоминается с 1362 года. В ХVI веке он считался зажиточным. Но в потом стал исчезать.

Пришедшие в движение пески засыпали огорода и пастбища. В середине ХVIII века начался страшный голод. И местные жители были вынуждены есть серых ворон.

У мужчин даже появилась профессия — кусатели ворон. Они кусали ворон в определенное место головы, в районе шеи, чтобы парализовать птицу.

Она оставалась жива, но не двигалась. Так их можно было дольше хранить.

Потом птиц жарили или солили на зиму. А когда в тех местах прошла железная дорога, местные женщины стали продавать ворон на рынках под названием «голуби косы» или «заркауские гуси».

Но самое интересное, что голод прошел, коса заросла деревьями, а традиция есть ворон, осталась. Это стало фирменным блюдом.

Ворон подавали в трактирах, блюдо считалось деликатесом.

Сейчас в некоторых ресторанах тоже можно увидеть блюдо с таким названием. Но это уже не ворона, а курица.

Танцующий лес

- Есть в этих местах и танцующий лес, про который ходит много мистических легенд. Это участок сосен на Куршской косе, длиной примерно 800 метров.

Почему стволы деревьев причудливо изогнуты, у исследователей нет единой версии. Я думаю, это связано с работой ветра.

танцующий лес - загадка для исследователей.

Среди туристов, приезжающих сюда, были распространены разные ритуалы. Например, есть сосна с петелькой, считается, что она омолаживающая, надо только пролезть через неё.

Но никто не знает, в какую сторону надо пролезать, поэтому пролезали в одну и в другую сторону. Из-за этого дерево оказалось на грани гибели, была повреждена кора.

И сейчас к деревьям подходить запрещено. Там устроена специальная экологическая тропа, деревья огорожены.

Одно дерево разделилось на пять.

Средневековый замок

- Добрались мы и до замка Шаакен, который был построен рыцарями тевтонского ордена в 1279 году на месте бывшей прусской крепости.

Интересно, что здесь несколько раз останавливался Петр I. Замок атмосферный, но находится в полуразрушенном виде.

Там сделали музей средневековой инквизиции. В подвале оформлена экспозиция орудий пыток и оружейная, где представлено облачение тевтонских рыцарей: кольчуги, железные шлемы, мечи, алебарды, боевые топоры, щиты и знамёна.

Говорят, там есть замурованные подземные ходы, но замок ещё полностью не исследован, его потихоньку восстанавливают.

Замок в разрушенном состоянии.

Таких рыцарских замков сохранилось очень мало.

Светящиеся коридоры

Собираясь в Калининград, нужно учитывать, что это зона клещевого энцефалита, поэтому рекомендуется сделать прививку.

Есть там и бабочка шелкопряд, у которой токсичны волоски, встречаются змеи.

В этих местах много болот, где сохранился уникальный состав растений и животных.

Дороги в Калининграде превосходные и хорошо развит каршеринг. Интересно, что ещё во время войны немцы широкими дубами засаживали дороги по обочине, чтобы с воздуха не видно было передвигающуюся технику.

Сейчас эти деревья везде для безопасности обклеены светящейся лентой. То есть дороги похожи на лесные аллеи, и получается, что едешь по светящемуся коридору, что очень необычно.

Наверное, летом такая дорога выглядит еще более шикарно.