Не игрушки: в калужских Палатах Коробовых нашествие кукол
Выставка кукол в нашем городе событие редкое и долгожданное, особенно для творческих людей и любителей сказок.
В старинных палатах Коробовых открыта «Территория творчества», посвященная авторским куклам.
Кукол здесь много и увидеть их можно до 20 апреля.
Поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, попадаешь в зал, где в каждой витрине – сказочный мир.
Куклы сделаны из папье-маше, текстиля, шерсти, пластика, джута, ваты и даже капроновых колготок.
Есть традиционные обрядовые и обереговые куклы, мифологические и сказочные персонажи, герои мультфильмов...
Это работы мастеров из Калуги, Полотняного Завода, Малоярославца, Боровска, Москвы, Суворова, Белгорода.
Не было выбора
Белгородский мастер Антонина Мартынова делает кукол в народной одежде. Чтобы детально проработать образ, мастерица освоила ткачество, вышивку, шитьё, бисероплетение, верховую набойку.
Мастерица из Суворова Луиза Загребельная 16 лет делает кукол из капроновых чулок.
- Как я стала делать кукол? У меня выбора не было, - улыбается Луиза. - Все мои родственники, сколько поколений помню, занимались творчеством – шили, вязали.
Мне был годик, бабушка скрутила из тряпок куколку и брала меня с собой на работу.
Когда я подросла, бабушка меня научила вязать. Но серьезно занялась вязанием я в 1968 году, когда у меня родилась первая дочка. Мне тогда было 18 лет.
Потом я приехала покорять Москву, бегала в магазин на Семёновской, покупать нитки.
Там познакомилась с Мариной Забатуриной, которая вязала игрушки. Прошла у нее мастер-класс и стала вязать куклы крючком.
А однажды купила журнал по капроновой куколе и увлеклась ею.
Луиза делает сразу много кукол, и у каждой – своя мимика. А потом их дарит родным. У мастерицы большая семья: три дочки, три внучки, правнучка и правнук.
Большая радость
Калужане тоже большие специалисты в куклах. Одной из первых в нашем городе их начала делать Ирина Барышникова. Тогда она работала художником-постановщиком в театре кукол.
- Вся моя жизнь связана с куклами, но так получилось не специально, - говорит Ирина. – Больше 20 лет я работала в калужском театре кукол и как-то само собой пришла к авторской кукле.
Сначала для меня это был отдых, попытка искать новые материалы новые образы, которые в детском театре не всегда возможно воплотить. И хотелось показать, что сделано.
Кукла для Ирины - это большая радость, способ выразить мысль и огромное поле для экспериментов. Она не любит слишком реалистичных персонажей и не делает портретных кукол. Мастерица создает ироничные образы в шаржевой манере.
Cупруги Наталия Моисеенко и Михаил Силаев изучают народные традиции, восхищаясь народным костюмом. И лепят глиняные игрушки, создают авторские куклы.
- У нас большой опыт работы в кукольной теме, с 2014 года, - уточнила Наталья. – Пришли мы к этому, когда в Москве была невероятно популярна авторская кукла.
Авторская кукла – это поиск чего-то нового, необычного, желание сказать миру о себе.
Были у нас и эксперименты с текстильной куклой, делали их, чтобы выжить, но никогда не забывали о творчестве. Говорят, художник должен быть голодным. Не верьте!
Художник должен быть сытым и довольным, тогда ему есть, что сказать.
Наши куклы здесь - это небольшой эксперимент. Бабушка, Дедушка и Внучка созданы во время пандемии и сделаны из одного куска ткани. Они определённым образом свернуты и зафиксированы ниткой.
Людмила Рощина-Евдокимова – известный в нашем городе мастер. Кукол она делает уже 17 лет. И это шедевры.
На выставке можно увидеть её утонченную куклу «Жак» (на главном фото справа) из самозастывающей глины в бархатном, расшитым жемчугом и украшенным кружевом, наряде. Такой куклой можно только любоваться.
- По профессии я художник лаковой миниатюры, - рассказала Людмила. - Когда было 300-летие Санкт-Петербурга, мы были там на выставке.
И я увидела авторскую куклу. Это была любовь с первого взгляда.
Я не считаю себя профессионалом, куклы – это мое хобби, любимое дело. В детстве я с трепетом держала в руках две ростовые текстильные куклы, которые сшила моя прабабушка.
Это была семейная реликвия, их очень редко доставали и давали мне. Поэтому осталось это чувство трепета и любовь к куклам.