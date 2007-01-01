Не игрушки: в калужских Палатах Коробовых нашествие кукол

Здесь их не меньше сотни, и все – авторские.

Фото автора.

Выставка кукол в нашем городе событие редкое и долгожданное, особенно для творческих людей и любителей сказок.

В старинных палатах Коробовых открыта «Территория творчества», посвященная авторским куклам.

Кукол здесь много и увидеть их можно до 20 апреля.

«Первое свидание», автор Марина Гусева, папье-маше, текстиль.

«Кот-Мот и Киса-Мурыса», автор Е. Крюкова

Ещё одна работа Марины Гусевой.

Поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, попадаешь в зал, где в каждой витрине – сказочный мир.

Куклы сделаны из папье-маше, текстиля, шерсти, пластика, джута, ваты и даже капроновых колготок.

Есть традиционные обрядовые и обереговые куклы, мифологические и сказочные персонажи, герои мультфильмов...

Это работы мастеров из Калуги, Полотняного Завода, Малоярославца, Боровска, Москвы, Суворова, Белгорода.

Эти сказочные персонажи знакомы всем.

«Первый бал», работа Юлии Козыренковой.

«Парни в зимних костюмах», работа народного мастера РФ Раисы Головачёвой.

Не было выбора

Белгородский мастер Антонина Мартынова делает кукол в народной одежде. Чтобы детально проработать образ, мастерица освоила ткачество, вышивку, шитьё, бисероплетение, верховую набойку.

Мастерица из Суворова Луиза Загребельная 16 лет делает кукол из капроновых чулок.

Луиза Загребельная делает кукол уже 15 лет.

- Как я стала делать кукол? У меня выбора не было, - улыбается Луиза. - Все мои родственники, сколько поколений помню, занимались творчеством – шили, вязали.

Мне был годик, бабушка скрутила из тряпок куколку и брала меня с собой на работу.

Когда я подросла, бабушка меня научила вязать. Но серьезно занялась вязанием я в 1968 году, когда у меня родилась первая дочка. Мне тогда было 18 лет.

Потом я приехала покорять Москву, бегала в магазин на Семёновской, покупать нитки.

Там познакомилась с Мариной Забатуриной, которая вязала игрушки. Прошла у нее мастер-класс и стала вязать куклы крючком.

А однажды купила журнал по капроновой куколе и увлеклась ею.

Работа Луизы Загребельной «Баба Яга» и «Баба на чайник».

Луиза делает сразу много кукол, и у каждой – своя мимика. А потом их дарит родным. У мастерицы большая семья: три дочки, три внучки, правнучка и правнук.

Большая радость

Калужане тоже большие специалисты в куклах. Одной из первых в нашем городе их начала делать Ирина Барышникова. Тогда она работала художником-постановщиком в театре кукол.

Ирина Барышникова хорошо разбирается в куклах.

- Вся моя жизнь связана с куклами, но так получилось не специально, - говорит Ирина. – Больше 20 лет я работала в калужском театре кукол и как-то само собой пришла к авторской кукле.

Сначала для меня это был отдых, попытка искать новые материалы новые образы, которые в детском театре не всегда возможно воплотить. И хотелось показать, что сделано.

Эта будуарная дама - работа Ирины Барышниковой.

Кукла для Ирины - это большая радость, способ выразить мысль и огромное поле для экспериментов. Она не любит слишком реалистичных персонажей и не делает портретных кукол. Мастерица создает ироничные образы в шаржевой манере.

Cупруги Наталия Моисеенко и Михаил Силаев изучают народные традиции, восхищаясь народным костюмом. И лепят глиняные игрушки, создают авторские куклы.

Наталию Моисеенко интересуют народные традиции.

- У нас большой опыт работы в кукольной теме, с 2014 года, - уточнила Наталья. – Пришли мы к этому, когда в Москве была невероятно популярна авторская кукла.

Авторская кукла – это поиск чего-то нового, необычного, желание сказать миру о себе.

Были у нас и эксперименты с текстильной куклой, делали их, чтобы выжить, но никогда не забывали о творчестве. Говорят, художник должен быть голодным. Не верьте!

Художник должен быть сытым и довольным, тогда ему есть, что сказать.

Наши куклы здесь - это небольшой эксперимент. Бабушка, Дедушка и Внучка созданы во время пандемии и сделаны из одного куска ткани. Они определённым образом свернуты и зафиксированы ниткой.

Куклы Наталии Моисеенко и Михаила Силаева.

Людмила Рощина-Евдокимова – известный в нашем городе мастер. Кукол она делает уже 17 лет. И это шедевры.

На выставке можно увидеть её утонченную куклу «Жак» (на главном фото справа) из самозастывающей глины в бархатном, расшитым жемчугом и украшенным кружевом, наряде. Такой куклой можно только любоваться.

Людмила Рощина - профи и в лаковой миниатюре. и в куклах.

- По профессии я художник лаковой миниатюры, - рассказала Людмила. - Когда было 300-летие Санкт-Петербурга, мы были там на выставке.

И я увидела авторскую куклу. Это была любовь с первого взгляда.

Я не считаю себя профессионалом, куклы – это мое хобби, любимое дело. В детстве я с трепетом держала в руках две ростовые текстильные куклы, которые сшила моя прабабушка.

Это была семейная реликвия, их очень редко доставали и давали мне. Поэтому осталось это чувство трепета и любовь к куклам.

Трио «Калинка» с песней «Вьюн над водой».

Зимняя сказка продолжается - «Щелкунчик», работа Е. Крюковой.