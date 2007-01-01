Ряженые, сжигание чучела и народная драма: где в Калуге погулять на Масленицу
С 24 февраля по 2 марта отмечаем Масленицу.
В Калуге традиционно зиму провожают с размахом.
Масленичные мероприятия уже начались.
Всю неделю в Домах культуры, библиотеках, детских школах искусств будут проходить фольклорные и семейные праздники, театрализованные представления, масленичные посиделки.
Так же в Домах культуры всех приглашают поучаствовать в городском творческом проекте «Маслёна-мастерица», где научат делать масленичные сувениры и куклы обереги.
В микрорайонах города на открытых площадках пройдет 24 мероприятия, калужан на них зовут всей семьей, с родственниками и друзьями.
Большой городской праздник начнётся в воскресенье, 2 марта, в 12:00 на Театральной площади. Здесь развернется масленичный городок.
Откроет народные гуляния веселое масленичное шествие с ряжеными и персонажами Масленицы. На главной сцене выступят калужские артисты и творческие коллективы.
Московская мастерская «Фолк по-ГОСТ» устроит для калужан ярмарочные потехи, уличную сквозную анимацию и покажет народную драму «Царь Максимилиан».
Запланированы различные интерактивные площадки, народные игры, фото-зоны, мастер-классы, театрализованные представления и концерты.
В Ремесленном дворе можно будет посмотреть, как работают мастера, поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувениры.
Масленичные куклы представят в правом проезде, с ними можно пофотографироваться. А в Театральном скверике у фонтана покажут детское кукольное представление.
Блины ищите в левом проезде и на пешеходной части ул. Театральной. В прошлом году один блин стоил 100 руб.
Завершится праздник в 16:00 традиционным обрядом сжигания масленичного чучела. Потешного столба не будет, его уже нет четвертую Масленицу.
Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых»
С 25 февраля по 2 марта пройдёт яркое и увлекательное мероприятие для детей, посвящённое Масленице.
В программе — традиционные масленичные забавы и игры, помогающие проникнуться духом праздника.
Вместе с весёлыми скоморохами, хозяйкой и медведем участники узнают о традициях проводов русской зимы и встречи весны, а также примут участие в играх и забавах, характерных для каждого дня масленичной недели. 6+
Дом музыки
25 февраля в 19:00. В рамках масленичной недели концертная программа «Народной музыки напевы».
В программе – выступления творческих коллективов: Колюпановский народный хор, солисты, ансамбль народных инструментов «Артель», ансамбль «Саратовские гармошки», танцевальный коллектив «Другая планета».
Вход свободный. 0+.
ул. Театральная (пешеходная часть) с 27 февраля по 9 марта на пешеходной части Театральной улицы будет работать ярмарка, где можно отведать блины, приобрести продукты и сувениры, принять участие в мастер-классах и подвижных играх. 0+
2 марта 13:00 -14:00. «Масленица в круге». Праздничная мистерия, маски, костюмы.
Шествие по улице Театральной, хоровод и финальный спектакль во дворике Pro Art's в сопровождении композитора и музыканта Александр Безымянного (г. Москва), сожжение зимних воспоминаний и приветствие весны. 0+
Дом мастеров
1 марта в 12:00 всех приглашают во двор на театрализованную праздничную программу «Как купец Масленицу встречал».
Гостей будут ждать хозяева дома купец Гурий Гурьевич и купчиха Александра!
В программе добрые русские забавы, любимые народные песни, хоровод. 6+
Городской парк культуры
1 марта в 11:00 пройдет физкультурно-спортивный праздник «Спортивная Масленица». Можно поучаствовать в спортивных мастер-классах, в веселых стартах и сдать нормы ГТО. 0+
Микрорайон Малинники
26 февраля в 18:00. Сквер Шахтеров «Масленица идет, блин да мед несёт»;
27 февраля в 18:00 Центральный вход ДК «Малинники» пер. Малинники, д. 20 «Русская, старинная, румяная, да блинная»;
28 февраля в 18:00 Парк «Малиновка» ул. Тарутинская, 231 «Как на масленой неделе»;
1 марта в 12:00 Микрорайон «Ольговка» ул. Ольговская, д. 17 (дворовая площадка) «Спеши, народ, Масленица идёт!»;
Будут игры и конкурсы, масленичные забавы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов, ярмарки с разнообразными угощениями и сувенирами. 0+
Микрорайон Кубяка, сквер Содружество
28 февраля в 15:00. рахвлекательная проограмма «Ой, честнаяч Масленица!» 0+
п. Молодежный, сквер Дружбы
28 февраля в 17:00 театрализованная программа «Праздник солнца - Масленица» 0+
Городской Досугвый центр , ул. Пухова, 52
1 марта в 15:00 семейный праздник «Масленица на Пухова»0+
Микрорайон Северный
1 марта в 12:00, ул. Дорожная, 17А «Масленица к нам пришла, блинов и масла принесла!» 0+
Микрорайон Силикатный
1 марта в 12:00. ДК Силикатный, ул. Гурьянова, 27 «Широкая Масленица на Силикатном». 0+
Микрорайон Терепец
1 марта в 14:00. Бульвар Энтузиастов, 8 «Праздник солнца -Масленица». 0+
Микрорайон Тайфун
1 марта в 16:00., ул. Грабцевское шоссе, 108 «Маслена-гулеванка». 0+
Микрорайон Турынино
1 марта в 15:00. СДК Турынино, ул Турынинская, 10А «Масленица к нам пришла, блинов и масла принесла!» 0+
Микрорайон Калуга-2
1 марта в 15:00, ул. Привокзальная, сквер «Масленичные потехи». 0+
Деревня Обухово
1 марта в 12:00. Обуховский СДК (деревня Обухово, 2А) «Приходи, честной народ, масленица всех зовёт!» 0+
Деревня Шопино
1 марта в 13:00. ул. Центральная, 18 «Развесёлая масленица». 0+
Село Муратовский щебзавод
1 марта в 13:00. Муратовский СДК, с. Муратовский щебзавод, 7Б «Весенний праздник». 0+
Деревня Колюпаново
1 марта в 13:00. Колюпановский СДК, д. Колюпаново, 11Б «Как у наших у ворот». 0+
Деревня Ильинка
1 марта в 14:00. Новоильинский СДК, д. Ильинка, ул. Лесная, 1Б «Широкая масленица». 0+
Деревня Плетеневка
1 марта в 14:00. Плетеневский СДК, ул. Труда, 2, к1.
«Масленица пришла - отворяй ворота!» 0+
Поселок Мирный
1 марта в 15:00. СДК «Мирный, пос. Мирный, д. 5 стр.1 «Масленица-2025». 0+
Поселок Росва
1 марта в 15:00. Росвянский СДК, пос. Росва, ул. Московская, д. 6А «А к нам Масленица пришла». 0+
Деревня Канищево
1 марта в 16:00. Канищевский СДК, ул. Новая, д. 1, к. 2 «Праздник солнца - Масленица». 0+
Театральная площадь
2 марта с 12:00 до 16:00 праздник «Калужская Масленица». 0+
Главная сцена 12:00. Масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»
12:10. Театрализованная концертная программа «Масленичный разгуляй».
13:30. Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ». (Москва)
13:45. Выступление творческих коллективов Калуги.
16:00. Сжигание чучела Масленицы.
Театральная площадь, правый проезд
12-00-16:00. Интерактивные площадки, тематические локации, стилизованные фотозоны, масленичные игры и забавы, мастер-классы.
Малая сцена правый проезд
12:00-15:00. Выставка Масленичных кукол «Сударыня Масленица-2025».
12:00. Выступления творческих коллективов, игры, конкурсы.
14:30. Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ» (Москва).
15:00. Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица-2025».
15:15. Выступления творческих коллективов города.
Театральная площадь, левый проезд 12:00-16:00. Интерактивные площадки, ремесленный двор, масленичный ЗАГС, игры и забавы, блинные ряды.
Театральная площадь, сквер.
12:00-16:00. Интерактивная локация «Масленичный театр».