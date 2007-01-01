Ряженые, сжигание чучела и народная драма: где в Калуге погулять на Масленицу

Будут блины, развлечения и ярмарка.

Фото из архива «Калужского перекрестка»

С 24 февраля по 2 марта отмечаем Масленицу.

В Калуге традиционно зиму провожают с размахом.

Масленичные мероприятия уже начались.

Всю неделю в Домах культуры, библиотеках, детских школах искусств будут проходить фольклорные и семейные праздники, театрализованные представления, масленичные посиделки.

Так же в Домах культуры всех приглашают поучаствовать в городском творческом проекте «Маслёна-мастерица», где научат делать масленичные сувениры и куклы обереги.

В микрорайонах города на открытых площадках пройдет 24 мероприятия, калужан на них зовут всей семьей, с родственниками и друзьями.

Большой городской праздник начнётся в воскресенье, 2 марта, в 12:00 на Театральной площади. Здесь развернется масленичный городок.

Откроет народные гуляния веселое масленичное шествие с ряжеными и персонажами Масленицы. На главной сцене выступят калужские артисты и творческие коллективы.

Московская мастерская «Фолк по-ГОСТ» устроит для калужан ярмарочные потехи, уличную сквозную анимацию и покажет народную драму «Царь Максимилиан».

Запланированы различные интерактивные площадки, народные игры, фото-зоны, мастер-классы, театрализованные представления и концерты.

В Ремесленном дворе можно будет посмотреть, как работают мастера, поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувениры.

Масленичные куклы представят в правом проезде, с ними можно пофотографироваться. А в Театральном скверике у фонтана покажут детское кукольное представление.

Блины ищите в левом проезде и на пешеходной части ул. Театральной. В прошлом году один блин стоил 100 руб.

Завершится праздник в 16:00 традиционным обрядом сжигания масленичного чучела. Потешного столба не будет, его уже нет четвертую Масленицу.

Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых»

С 25 февраля по 2 марта пройдёт яркое и увлекательное мероприятие для детей, посвящённое Масленице.

В программе — традиционные масленичные забавы и игры, помогающие проникнуться духом праздника.

Вместе с весёлыми скоморохами, хозяйкой и медведем участники узнают о традициях проводов русской зимы и встречи весны, а также примут участие в играх и забавах, характерных для каждого дня масленичной недели. 6+

Дом музыки

25 февраля в 19:00. В рамках масленичной недели концертная программа «Народной музыки напевы».

В программе – выступления творческих коллективов: Колюпановский народный хор, солисты, ансамбль народных инструментов «Артель», ансамбль «Саратовские гармошки», танцевальный коллектив «Другая планета».

Вход свободный. 0+.

ул. Театральная (пешеходная часть) с 27 февраля по 9 марта на пешеходной части Театральной улицы будет работать ярмарка, где можно отведать блины, приобрести продукты и сувениры, принять участие в мастер-классах и подвижных играх. 0+

2 марта 13:00 -14:00. «Масленица в круге». Праздничная мистерия, маски, костюмы.

Шествие по улице Театральной, хоровод и финальный спектакль во дворике Pro Art's в сопровождении композитора и музыканта Александр Безымянного (г. Москва), сожжение зимних воспоминаний и приветствие весны. 0+

Дом мастеров

1 марта в 12:00 всех приглашают во двор на театрализованную праздничную программу «Как купец Масленицу встречал».

Гостей будут ждать хозяева дома купец Гурий Гурьевич и купчиха Александра!

В программе добрые русские забавы, любимые народные песни, хоровод. 6+

Городской парк культуры

1 марта в 11:00 пройдет физкультурно-спортивный праздник «Спортивная Масленица». Можно поучаствовать в спортивных мастер-классах, в веселых стартах и сдать нормы ГТО. 0+

Микрорайон Малинники

26 февраля в 18:00. Сквер Шахтеров «Масленица идет, блин да мед несёт»;

27 февраля в 18:00 Центральный вход ДК «Малинники» пер. Малинники, д. 20 «Русская, старинная, румяная, да блинная»;

28 февраля в 18:00 Парк «Малиновка» ул. Тарутинская, 231 «Как на масленой неделе»;

1 марта в 12:00 Микрорайон «Ольговка» ул. Ольговская, д. 17 (дворовая площадка) «Спеши, народ, Масленица идёт!»;

Будут игры и конкурсы, масленичные забавы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов, ярмарки с разнообразными угощениями и сувенирами. 0+

Микрорайон Кубяка, сквер Содружество

28 февраля в 15:00. рахвлекательная проограмма «Ой, честнаяч Масленица!» 0+

п. Молодежный, сквер Дружбы

28 февраля в 17:00 театрализованная программа «Праздник солнца - Масленица» 0+

Городской Досугвый центр , ул. Пухова, 52

1 марта в 15:00 семейный праздник «Масленица на Пухова»0+

Микрорайон Северный

1 марта в 12:00, ул. Дорожная, 17А «Масленица к нам пришла, блинов и масла принесла!» 0+

Микрорайон Силикатный

1 марта в 12:00. ДК Силикатный, ул. Гурьянова, 27 «Широкая Масленица на Силикатном». 0+

Микрорайон Терепец

1 марта в 14:00. Бульвар Энтузиастов, 8 «Праздник солнца -Масленица». 0+

Микрорайон Тайфун

1 марта в 16:00., ул. Грабцевское шоссе, 108 «Маслена-гулеванка». 0+

Микрорайон Турынино

1 марта в 15:00. СДК Турынино, ул Турынинская, 10А «Масленица к нам пришла, блинов и масла принесла!» 0+

Микрорайон Калуга-2

1 марта в 15:00, ул. Привокзальная, сквер «Масленичные потехи». 0+

Деревня Обухово

1 марта в 12:00. Обуховский СДК (деревня Обухово, 2А) «Приходи, честной народ, масленица всех зовёт!» 0+

Деревня Шопино

1 марта в 13:00. ул. Центральная, 18 «Развесёлая масленица». 0+

Село Муратовский щебзавод

1 марта в 13:00. Муратовский СДК, с. Муратовский щебзавод, 7Б «Весенний праздник». 0+

Деревня Колюпаново

1 марта в 13:00. Колюпановский СДК, д. Колюпаново, 11Б «Как у наших у ворот». 0+

Деревня Ильинка

1 марта в 14:00. Новоильинский СДК, д. Ильинка, ул. Лесная, 1Б «Широкая масленица». 0+

Деревня Плетеневка

1 марта в 14:00. Плетеневский СДК, ул. Труда, 2, к1.

«Масленица пришла - отворяй ворота!» 0+

Поселок Мирный

1 марта в 15:00. СДК «Мирный, пос. Мирный, д. 5 стр.1 «Масленица-2025». 0+

Поселок Росва

1 марта в 15:00. Росвянский СДК, пос. Росва, ул. Московская, д. 6А «А к нам Масленица пришла». 0+

Деревня Канищево

1 марта в 16:00. Канищевский СДК, ул. Новая, д. 1, к. 2 «Праздник солнца - Масленица». 0+

Театральная площадь

2 марта с 12:00 до 16:00 праздник «Калужская Масленица». 0+

Главная сцена 12:00. Масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»

12:10. Театрализованная концертная программа «Масленичный разгуляй».

13:30. Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ». (Москва)

13:45. Выступление творческих коллективов Калуги.

16:00. Сжигание чучела Масленицы.

Театральная площадь, правый проезд

12-00-16:00. Интерактивные площадки, тематические локации, стилизованные фотозоны, масленичные игры и забавы, мастер-классы.

Малая сцена правый проезд

12:00-15:00. Выставка Масленичных кукол «Сударыня Масленица-2025».

12:00. Выступления творческих коллективов, игры, конкурсы.

14:30. Народная драма «Царь Максимилиан» от мастерской «Фолк по-ГОСТ» (Москва).

15:00. Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица-2025».

15:15. Выступления творческих коллективов города.

Театральная площадь, левый проезд 12:00-16:00. Интерактивные площадки, ремесленный двор, масленичный ЗАГС, игры и забавы, блинные ряды.

Театральная площадь, сквер.

12:00-16:00. Интерактивная локация «Масленичный театр».