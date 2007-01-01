Русский немец Лев Зейбель: «Мы в Германии чужие и относятся к нам, как к чужим»

Губернатор Владислав Шапша вручил российский паспорт гражданину Германии

Фото пресс-службы администрации губернатора.

Это произошло в конце прошлой недели. Мы связались с нашим новоиспеченным земляком, который ныне живет в Тарусском районе, и узнали его историю.

Лев Зейбель покинул Россию в 1990-м году. Причины отъезда не были ни экономическими, ни тем более политическими. Все проще: уехать решила семья Льва, которая на тот момент жила в Киргизии – мать, сестры, братья.

Выбрали Германию – покойный отец Льва был чистокровным немцем.

Мысли о далекой родине

Сам Лев только недавно пришел из армии и, получив профессию механика-моториста, жил и работал в Магадане. Молодой парень, только вступающий в большую жизнь, чувствовал, что остаться одному и неуютно, и тяжело. Тем более, перед лицом трудностей, которыми грозил грядущий развал страны и ее экономики.

Поэтому главным мотивом было желание не отрываться от своих родных, быть вместе.

Адаптация в чужой стране прошла достаточно просто – профессиональный диплом помог быстро найти работу на речной барже, а вопрос гражданства в то время решался буквально за пару недель.

И все же сердце было не на месте.

- Я чувствовал, что мы здесь чужие и относятся к нам, как к чужим, - вспоминает Лев Иванович. – Сначала казалось, что со временем все наладится, утрясется, пообвыкнется. Но так не получилось. Я часто приезжал в Россию, и все больше росла уверенность, что нужно вернуться. Хотелось создать семью, а еще хотелось, чтобы мой будущий ребенок воспитывался в нашей среде и в наших традициях.

Вдруг отличная новость – компания предложила Льву поработать в ее московском представительстве. Нужен был двуязычный специалист для работы с технической документацией и других задач.

Радость, срочные сборы, нетерпеливые мысли о возвращении в свою страну, но в итоге разочарование. Компания нашла на обещанную должность другого человека.

Однако, чемоданы собраны, а сердце уже там, в далёкой России. Словно судьба дала подсказку – пора домой.

К родным пенатам

Сначала Лев Иванович обустроился в Калининграде, нашел работу, снял жилье.

Связался с магаданскими друзьями, которые к тому времени открыли в Подмосковье бизнес, связанный с производством металлоконструкций. Друзья пригласили присоединиться к их проекту.

Так Лев оказался в Тарусе, где действовал сборочный цех компании. Сбережений хватило, чтобы купить здесь участок, построить дом и гараж.

В Тарусе Лев обрел и семейное счастье – встретил свою любовь, Татьяну. Шесть лет назад она родила ему сына, которого назвали Леонидом.

Казалось бы, все встало на свои места. Но одна проблема не давала покоя. Лев Иванович жил в России, не являясь ее гражданином. Паспорт, с которым он уехал в 90-е, был советским, да и он за все эти годы где-то затерялся.

Ситуация сложилась абсурдная – по факту Лев оставался гражданином страны, которой больше нет. Были хождения по инстанциям, обивание порогов, но все тщетно – всякий раз чиновники находили причину не давать ему гражданство.

- Я спрашивал - почему так? - рассказывает нам Лев Иванович. – Я же приехал в свою страну, здесь моя Родина.

Единственное, чего удалось добиться – это получение вида на жительства без ясных перспектив. В тот момент Лев понял, что обычными методами он ничего не добьется. Нужно действовать решительно и нестандартно.

Было несколько попыток обратиться со своей проблемой к Президенту, Лев не пропускал ни одной прямой линии.

И, наконец, в конце 2024-го года он был услышан. Владимир Путин вмешался в судьбу человека и патриота, распорядившись восстановить справедливость. Администрация губернатора задачу приняла, и в самые короткие сроки необходимые документы были оформлены.

13 февраля Владислав Шапша вручил Льву Зейбелю паспорт гражданина Российской Федерации.

- Я снова дома, - сказал Лев Иванович губернатору. – И я счастлив.

- Мы готовы сделать многое, чтобы такие люди, как вы – наши соотечественники, единомышленники – возвращались и работали на благо России, - сказал в ответ Владислав Шапша.

Лев Зейбель продолжает жить с семьей в Тарусе, уже ставшей ему родной. Работает в сфере строительства, но мечтает вернуться в основную профессию.

- Речное судоходство - самый дешевый вид транспорта, - с грустью говорит он. – В Европе реки словно автобаны – и двух минут не проходит, чтобы мимо не прошла грузовая баржа или теплоход. И со своими навыками и опытом я с большим удовольствием вновь бы вернулся на речной флот.

Кстати, тесть Льва Ивановича – бывший капитан речного судна. Река – это его жизнь, он знает ее вдоль и поперек. В свободное время родственники собираются большой компанией и выходят на лодках или катамаране в речные походы. Благо, места в окрестностях Тарусы просто потрясающие, настоящее раздолье и детям, и взрослым.

О такой Родине мечтал и тосковал Лев Зейбель. И мечта его сбылась в полной мере.