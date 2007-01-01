Война и мир: немецкие офицеры прячутся в сточных трубах, а калужская молодежь учится культурности

Что происходило на фронтах и в Калужской области с 10 по 16 февраля 1945 года

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 1 по 9 февраля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 10 по 16 число.

На перекрестках множества дорог

Восточная Пруссия. Войска 3-го Белорусского фронта 10 февраля вошли в город Прейсиш Эйлау — важный узел коммуникаций, превращенный в неприступную крепость. Минные поля, амбразурные доты, стены колючей проволоки стояли на пути наших солдат, однако оборона врага была сломана. Советские подразделения заняли стратегическую точку на пересечении трёх железных и шести шоссейных дорог.

Всего за сутки было занято более 30 населённых пунктов.

Еще одна стратегическая победа – захват города Эльбинг – второго по величине в Восточной Пруссии. Враг возлагал на него большие надежды и предпринял беспрецедентные меры по его защите, стянув сюда значительные силы.

Тем не менее, наши пехотные и танковые части окружили город, отразили попытку прорыва, заняли железнодорожную станцию - базу снабжения гитлеровцев, захватили центр города и окончательно разгромили гарнизон.

В руках советских войск оказались не только военные склады, но и предприятия, где выпускались локомотивы, торпедные катера и подводные лодки.

Бои за Эльбинг.

Пленный унтер-офицер 25-й немецкой танковой дивизии Гейнц Киршайс свидетельствует о положении немецкой армии.

- Наша дивизия была окружена советскими войсками, - пишет он. - Бой в окружении длился около шести часов. Мы потеряли более 90 танков и бронетранспортёров. Мой танк был подбит, и я с экипажем пытался лесами пробраться на запад. Целую ночь мы безостановочно шли. Наутро, когда нам казалось, что мы уже выбрались из окружения, нас заметили русские пехотинцы. В плену я встретил многих сослуживцев. От них я узнал, что 25-я дивизия полностью разгромлена и уничтожена.

Судьба Германии решается в СССР

11 февраля - исторический день мирового масштаба. В Ялте завершилась встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Сталин, Рузвельт и Черчилль обсудили послевоенное устройство мира.

Рузвельт стал первым в истории президентом США, побывавшим в России.

Важнейший из вопросов касался послевоенного устройства Германии. Западные страны считали, что нужно раздробить Германию на части, но Сталин возразил - в будущем эти прозападные части стартны [К61] могли стать удобным плацдармом для войны с СССР. В результате были определены зоны оккупации.

Германия была обязана объявить о полной капитуляции. Она лишалась права иметь вооруженные силы, ее промышленность подлежала демилитаризации, а оккупация силами союзников была не ограничена во времени. Военные преступники должны были предстать перед судом.

Тем временем войска 1-го Белорусского фронта в Западной Пруссии ведут упорные бои за сильно укрепленный по всему периметру город Дойч-Кроне.

Гитлеровцам не удалось вырваться из котла. На улицах города и его окраинах осталось более двух тысяч трупов немецких солдат и офицеров. Под контролем наших войск оказался узел пяти железных и шести шоссейных дорог.

Тем временем войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление северо-западнее города Бреслау (Нижняя Саксония). Сапёрные подразделения, отражая яростные атаки, обеспечили нашим бойцам форсирование реки Одер.

Советские пехотинцы и танкисты окружили город Штейнау – мощную крепость на западном берегу реки.

В ходе упорных боёв Штейнау был полностью очищен от противника.

Падение королевского замка

В течение 12 февраля севернее и северо-западнее прусского города Быдгощ (Бромберг) наши войска овладели городом Швец, а всего заняли более 120 населённых пунктов.

Продолжается освобождение Будапешта, в западной части города (Буда) занято более 200 кварталов, в том числе королевский замок и старая крепость.

В ходе боёв за 11 и 12 февраля, по предварительным данным, взято в плен более 30 тысяч солдат и офицеров противника.

В Польше войска 4-го Украинского фронта продолжают наступление. Ожесточённые бои произошли за город Бельско — мощный опорный пункт обороны противника и важную транспортную развязку.

Тем не менее, наши пехотинцы и танкисты, поддержанные огнём артиллерии, форсировали реку и прорвали оборону противника на ее западном берегу. Другие подразделения перехватили дороги, идущие на юг.

Таким образом, гарнизон города оказался в железном кольце советских войск. Наши войска штурмом овладели Бельско, а зажатые в восточной части остатки вражеского гарнизона сдались в плен.

Будапешт - наш

Еще одна историческая дата 13 февраля. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боёв завершили разгром окружённой группировки противника в Будапеште и полностью овладели столицей Венгрии.

За полтора месяца до этого Советское командование, желая избежать напрасного кровопролития, направило командованию и всему офицерскому составу окружённых в районе Будапешта немецких войск парламентёров с ультиматумом о капитуляции. Гитлеровские провокаторы убили их.

Штурм Будапешта.

Немцы оказывали яростное сопротивление. Они установили в домах орудия и пулемёты, взорвали многие здания, устроили завалы и баррикады, на улицах расставили десятки тысяч мин.

Немецкие офицеры расстреливали солдат, которые говорили, что положение будапештского гарнизона безнадёжно.

Но все эти свирепые меры не спасли противника от разгрома. Советские воины, испытанные мастера уличного боя, ликвидировали окружённую группировку немцев.

В Будапеште взято в плен более 110 тысяч солдат и офицеров противника. Среди пленных — командующий Будапештской группировкой противника, немецкий генерал-полковник Пфеффер Вильденбрух, взятый вместе с его штабом в подземной водосточной трубе.

Отчаяние обреченных

В восточной части Померании войска 1-го Белорусского фронта 14 февраля провели штурм и захватили Шнайдемюль – важный и хорошо укрепленный коммуникационный узел.

Противник потерял только убитыми более 7 тысяч солдат и офицеров, еще более 5 тысяч взяты в плен. Одних только паровозов захвачено около сотни. а складов с военным имуществом – более 50-ти.

Пленные признались, что командование приказало окружённому гарнизону любой ценой отстоять Шнайдемюль. Солдатам было объявлено, что к ним на выручку идут немецкие танковые и пехотные части.

В последние дни гитлеровцы, потеряв всякую надежду на помощь извне, пытались прорваться из котла. С отчаянием людей, обречённых на гибель, они бросались в контратаки. Измотав противника, наши войска пошли на штурм и взяли город.

В течение дня севернее и северо-западнее города Быдгощ ( польский Бромберг) наши войска в результате наступательных боёв заняли более 50 населённых пунктов.

Иду на таран

15 февраля войска 2-го Белорусского фронта подошли к городу Хойнице (польский Конитц), который является важным узлом коммуникаций, питавшим действующую в этом районе группировку немецких войск. К городу сходятся шесть железных и восемь шоссейных дорог.

Немцы построили вокруг города укрепления полевого типа, усилили их дотами, отрыли глубокие противотанковые рвы. Противник стянул в этот район много артиллерии и крупные силы танков и пехоты. Незадолго до штурма гарнизон города пополнился пехотной дивизией и боевыми группами, сформированными из курсантов военных училищ.

Наши войска преодолели немецкие укрепления и ворвались в Хойнице с юга. Последовавшими затем ударами с востока и запада вражеская оборона была дезорганизована. Немецкий гарнизон понёс большие потери и в беспорядке отступил.

Тем временем на балтийском море авиация Краснознамённого Балтийского флота в районе мыса Риксгефт атаковала несколько транспортов противника.

Вражеский транспорт горит!

Самолёт, пилотируемый лётчиком Носовым, был подбит и загорелся. Лётчик направил горящую машину на немецкий транспорт и врезался в него. Транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн уничтожен. Самолёты, продолжая атаки, потопили еще один немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн.

Махнул рукой и пошел сдаваться русским

В районе польского Бреслау (Бреславль) 16 февраля наши войска, наступая на город с севера, запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющего город.

Всего в ходе наступательных боёв наши воины заняли в этом районе более 200 населённых пунктов.

В Венгрии, в лесах северо-западнее Будапешта наши войска закончили ликвидацию разрозненных групп немцев, прорвавшихся из западной части города. У многих немецких солдат, взятых в плен, обнаружены золотые часы, золотые и серебряные ложки и другие драгоценности. Все эти вещи немцы награбили у жителей города Будапешта.

Пленный лейтенант 286-й дивизии Рихард Мюллер заявил:

- После тяжёлых боёв разрозненные группы солдат собрались на дивизионном сборном пункте. Меня назначили командиром сборной роты. Чтобы предупредить бегство солдат, командование приказало отобрать у них солдатские книжки. Мои карманы были битком набиты солдатскими книжками, но солдат у меня не оказалось. Почти все они разбежались. Я махнул на всё рукой, пошёл навстречу русским и сдался в плен.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 10 – 16 февраля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

Добыча торфа и помощь детям

…проводили лыжные эстафеты.

В Высокиничи прибыла команда лыжников из Тарусского района. Местные комсомольцы получили рапорт тарусских комсомольцев 1-й областной конференции ВЛКСМ о работе за год районной комсомольской организации.

В тот же день в 16 часов стартовала эстафета высокиничских комсомольцев. Им предстоит доставить рапорты в Угодский район.

…собирали деньги на самолеты.

В Дзержинском районе молодежь Троицкой бумажной фабрики еще годом раньше организовала сбор средств на строительство авиационной эскадрильи «Дзержинец». Теперь они принимают активное участие в областном сборе на постройку эскадрильи «Калужский комсомолец». Уже внесено наличными 5550 рублей.

…помогали детям.

Железнодорожники калужского узла проявляют теплую заботу о воспитанниках детского дома №4, где живут дети фронтовиков. В мастерских ж.д.-узла для них изготовили мебель, кроме того, доставили овощи из подсобного хозяйства, известь для ремонта помещения, помогли обеспечить топливом.

…просвещали молодежь.

Парткабинет Боровского райкома ВКП (б) открыл свои двери для секретарей городских и сельских комсомольских организаций и интересующейся молодежи.

Преподаватели Боровской средней школы прочли для парней и девушек две лекции – «Происхождение человеческого общества» и «О культуре и культурности».

…восстанавливали сеть детских учреждений.

Управление охраны детства облздравотдела сообщает, что за три года после окончания оккупации в области восстановлено более 60-ти детских яслей, в которых воспитывается более двух тысяч детей. Открыто три дома ребенка, в которых проживают 248 детей-сирот. Организовано более 20 консультаций – как смешанных, так и в детских садах. Действуют восемь молочных кухонь с пищевыми станциями.

…приветствовали решения Крымской конференции.

Рабочие, колхозники и интеллигенция принимают участие в митингах, посвященных встрече глав антигитлеровской коалиции в Ялте.

- Великий Сталин ведет нас к Победе, - говорят колхозники Урусского сельсовета Сухиничского района. – Час гитлеровской Германии пробил, наш святой долг трудиться еще лучше, чтобы больше дать Красной армии продовольствия, а промышленности - сырья.

…наращивали добычу торфа.

Игнатовское торфопредприятие в Спас-Деменском районе закончило подготовку болот к сезону. Произведена раскорчевка, расчистка канав на площади 100 га. Капитально отремонтирован торфяной агрегат с локомобилем, дополнительно собрана торфяная машина. План добычи торфа на 1945 год увеличен более чем вдвое и достигает 12 тысяч тонн.

[К61]