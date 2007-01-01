В Калужской области штраф за нелегалов обанкротил кафе

В 2024 году в Калужской области существенно усилили и работу по выявлению и выдворению незаконных мигрантов.

В прошлом году выдворено 885 и депортировано 99 иностранных граждан. Всего же пресечено 648 преступлений в сфере незаконной миграции.

Во вторник, 11 февраля в радиостудии «Комсомольская правда – Калуга» начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел САЕНКОВ рассказал подробности борьбы с незаконной миграцией.

Затронули в разговоре и новые правила для мигрантов, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.

Стало меньше жалоб

- Павел Александрович, количество пойманных и выдворенных нелегалов сказалось общей криминальной картине региона?

- Безусловно. Весь год мы фиксируем отток иностранных граждан. Если говорить в абсолютных цифрах, то в Калужскую область за 2024 год прибыло на 36% меньше иностранных граждан, чем в 2023 году. Число зарегистрированных мигрантов сократилось практически вдвое.

Стало меньше жалоб на заселение мигрантов, особенно в подмосковной зоне. В прошлом году на 17% снижено количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Калужской области.

Всего за 2024 год было совокупно проведено более двух тысяч проверочных мероприятий. По итогам выявлено более пяти тысяч иностранных граждан, которые пребывали с нарушениями режима пребывания, либо которые незаконно осуществляли трудовую деятельность Российской Федерации.

Пресечено порядка 7600 административных правонарушений в сфере миграции. Фактически выдворено с территории Калужской области 885, а депортировано 99 иностранных граждан. Около тысячи нелегалов были выявлены сотрудниками полиции и удалены с территории России.

Про опасное кафе

- Что грозит предпринимателям, которые привлекают к работе незаконных мигрантов?

- За незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности у нас предусмотрена административная ответственность от 250 до 800 тысяч рублей по каждому факту привлечения иностранного гражданина. Либо при остановлении фактической деятельности организации вплоть до 90 суток.

- Были случаи у нас в области?

- Один из предпринимателей Боровского района в нарушении требований федерального закона и требований постановления губернатора Калужской области привлёк четырёх иностранных граждан в ресторанном бизнесе, и, фактически, он получил штраф в размере 1,6 млн рублей.

В результате он был вынужден закончить свою предпринимательскую деятельность, поскольку сумма штрафа, действительно существенная.

Прижали резиновые квартиры

- Живет у нас в Обнинске один человек, который умудрился прописать к себе десятки тысяч мигрантов. Найдут, наконец, на такого «благотворителя» управу?

- К сожалению, пока Федеральный закон о миграционном учёте не предусматривает основания для отказа в представлении государственных услуг.

Но в рамках правового поля мы придумываем новые механизмы борьбы с резиновыми квартирами, и в отношении вот этого лица, не будем называть его фамилии, в этом году во взаимодействии с прокуратурой применено так называемое ноу-хау.

По решению суда данной гражданке в квартирах, принадлежащих ей на праве собственности, запрещено ставить на миграционный и регистрационный учет свыше пяти человек.

Обязаны служить

- С прошлого года особое внимание уделяется постановке на воинский учет прибывающих мигрантов. Много отказников?

- Нет, немного. Дело в том, что с октября 2023 года вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве №138, который расширил перечень оснований для прекращения гражданства России.

Помимо расширенного перечня преступлений, за которые прекращается гражданство, там прописано и уклонение от постановки на воинский учет.

Теперь, если иностранный гражданин в течение двух недель не становится на воинский учет, к нему незамедлительно принимаются меры о прекращении гражданства. Начинается процедура признания его паспорта недействительным, его изъятие и, соответственно, снятие с учета.

Это очень действенная мера, поэтому за 2024 год более 5000 иностранных граждан по данным военкомата, встали у нас на воинский учёт. Порядка 20 тысяч человек стоят на воинском учёте у нас на сегодняшний день. Это категория от 18 до 52 лет.

Люди стали понимать, что избежать, обойти это условие пребывания на территории России и Калужской области невозможно.

В 2024 году в рамках контроля за иностранными гражданами было аннулировано порядка тысячи документов, которые мы уже выдали.

- Одна из уловок, которой пользуются иностранцы – заключение фиктивного брака или отцовства. Часто приходится ловить мигрантов на этом?

- В прошлом году было составлено 40 таких материалов, вынесено 34 судебных решения о признании фактов брака или отцовства фиктивным.

И, соответственно, эти люди были выдворены с территории России без возможности возвращения.

Без суда – на выезд

- С 5 февраля нынешнего года вступили в силу новые правила в отношении мигрантов. В чем там суть?

- Сейчас введены новые режимы и правовые механизмы по применению ограничительных мер к иностранным гражданам, которые нарушают закон.

В частности, я говорю о применении режима высылки. Это новый правовой режим, который ограничивает в реализации прав тех иностранных граждан, которые не имеют статуса законно находящихся на территории России.

- Какие механизмы предусмотрены этим режимом?

- Эти люди не могут изменять место жительства без разрешения. Они не могут выезжать за пределы муниципального образования, где они пребывают. Не могут приобретать или отчуждать имущество, в том числе недвижимые транспортные средства. Не могут заключать браки.

Также они не могут быть учредителем юридического лица, открывать банковские счета и осуществлять банковские операции.

Кроме того, предусмотрены ограничения на право управления транспортными средствами, а также невозможность замены или получения водительского удостоверения.

В рамках ФЗ № 248 сотрудники полиции получили полномочия по принятию решений в том числе о выдворении за пределы страны.

Раньше это было подведомственно исключительно судебному аппарату. А сейчас такие решения принимают начальники территориальных органов полиции, и их заместители.

Майская амнистия

- Среди прочих изменений в этом году появилась возможность для мигрантов легализироваться, которую уже назвали в СМИ амнистией…

- Да, только это не совсем амнистия. Иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории страны, предоставлена возможность до 1 мая самостоятельно прибыть в подразделение по вопросам миграции, либо в подразделение в МВД России, и получить правовой статус.

Это может быть разрешение на работу, патент, разрешение на временное пребывание, либо вид на жительство.

В случае самостоятельного прибытия иностранного гражданина, меры административного воздействия в виде выдворения к нему не принимаются.

Полиция проводит проверку человека, дактилоскопирует его, фотографирует и рассматривает возможность получения им того или иного правового статуса.

В обязательном порядке иностранный гражданин должен пройти экзамен на знание русского языка и истории России. Он, кроме того, должен не иметь задолженности по уплате штрафов и налогов за предыдущий период.

И только при соблюдении этих условий он получает возможность легализоваться.

В заключение хочу отметить, что, как показала практика, все последние нововведения в сфере миграции, реально позволяют снизить криминальную составляющую в их среде.

Ну и, конечно же, нельзя не отметить, что для законопослушных иностранцев у нас всегда открыты двери.