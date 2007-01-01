Калужский психолог объявила войну экстрасенсам

И объяснила, что на самом деле стоит за приворотом, родовым проклятие и спиритическими сеансами.

Недавно калужский психолог Марина Папкова обратилась к Правительству РФ с предложением запретить передачи из серии «Битва экстрасенсов».

Она считает, что передачи из серии «Битвы экстрасенсов» формируют в обществе магическое мышление.

Житейские проблемы экстрасенсы и гадалки объясняют с точки зрения магии.

Марина Папкова

психолог Большинство зрителей, сами того не осознавая, воспринимают информацию из телевизора как правдивую. Особенное влияние она оказывает на людей инфантильных, мнительных, невротичных, у которых недостаточно сформировано критическое мышление. Смотрят подобные передачи и большое количество подростков. Степень влияния средств массовой информации известна, но многие считают, что это оказывает действие на других, но не на них. За свой многолетний опыт работы психологом я часто сталкивалась с тем, что люди винили в своих несчастьях высшие силы. Объяснения были различные - от судьбы и кармы до порчи, приворотов и родовых проклятий.

О любовных приворотах

- Наличие любовницы у мужа женщины часто объясняют тем, что соперница сделала на него приворот, - говорит Марина. - Одна клиентка обратилась с проблемой панических атак. Она регулярно меняла психологов и врачей, считая, что ей никто не может помочь.

В процессе работы стало понятно, что женщина сопротивляется изменениям в своей жизни.

Дело в том, что у ее мужа уже давно была любовница, и он не уходил от жены только из-за чувства вины, которое клиентка у него поддерживала своими тяжелыми приступами панических атак.

Если бы она избавилась от них, потеряла бы не только мужа, но и обеспеченную жизнь.

Их брак существовал лишь формально, они давно были чужими людьми, накопилось много обид и негатива, все держалось на деструктивном чувстве вины и манипуляциях супруги.

Но женщина объясняла ситуацию тем, что любовница сделала на мужа приворот, а на нее навела порчу. По врачам и психологам женщина ходила, чтобы показать супругу, как она борется со своей проблемой, и убеждала его, что это неизлечимо.

Обращаются и мужчины, от которых ушла жена. Прожив в браке много лет, мужчина сталкивается с тем, что ему предпочли другого.

Это само по себе болезненно и обидно, подрывает самооценку. Как правило, мужчины в такой ситуации пытаются утешиться с другими женщинами, но часто случается так, что у них начинаются проблемы с потенцией.

Они отчаиваются, ощущают себя неполноценными, считают, что так будет всегда.

В такой ситуации я часто слышу, что женщина их приворожила, поэтому они страдают, не могут без нее жить и у них ничего не получается с другими женщинами.

И бывшие жёны, действительно, подтверждают это. Но любовный приворот здесь ни при чем, дело в эмоциональной зависимости.

Когда у человека есть внутренние эмоциональные дефициты: чувство одиночества, глубинное ощущение собственной неполноценности, неумение общаться и выстраивать близкие отношения, недолюбленность в детстве и т. д., он пытается заполнить их при помощи партнера.

Создаются созависимые отношения, где каждый закрывает свои эмоциональные потребности при помощи другого. Какое-то время проблема не замечается, но усиливается и в итоге - развод, расставание и депрессия, потому что человек лишается единственного источника восполнения своих дефицитов.

А как самому их восполнять, он не знает. В состоянии душевной боли, на пике эмоциональной зависимости мужчина не может понять, что с ним происходит и объясняет ситуацию магическим любовным приворотом.

Это отчасти поддерживает иллюзию, что он нужен бывшей супруге и, возможно, она к нему вернется, то есть мысленно он цепляется за единственную, как ему кажется, возможность чувствовать себя нормально (восполнить дефицит) и хоть как-то поддержать свою самооценку.

Подобные версии происходящего я слышала от мужчин с разным образованием, социальным и материальным статусом.

Но за любовными приворотами всегда стоит эмоциональная зависимость и внутренние нерешенные проблемы.

Марина отправила письмо в Правительство РФ с просьбой закрыть «Битву экстрасенсов».

Почему популярны гороскопы

- В 1948 году американский психолог Бертрам Форер провел прославивший его впоследствии эксперимент.

Он раздал своим студентам текст, сообщив, что это описание их личностных особенностей, составленное индивидуально для каждого, и попросил определить, насколько точно оно им соответствует.

Многие ответили, что текст в точности описывает их характер. На самом деле профессор раздал всем одинаковый текст с обобщенными фразами, которые используют для составления гороскопов и астрологических прогнозов.

Подобными приемами пользуются и гадалки, маги, экстрасенсы.

Что такое родовое проклятие

- Проблема, которая в семье повторяется из поколения в поколение – родовое проклятие, на первый взгляд выглядит мистически и пугающе, похоже на злой рок.

Например, в семье все женщины от прабабушки до правнучки являются матерями-одиночками. Они считают, что это семейное проклятие, «венец безбрачия».

И каждая появляющаяся на свет в этой семье девочка растет среди этих историй. Плюс в таких семьях есть убеждения относительно мужчин и «женской доли».

Ребенок с детства впитывает все мифы, убеждения, отношение к миру, к противоположному полу и т.д.

Также с детства присутствует ощущение отверженности отцом и обида на него, которая во взрослой жизни переносится на мужчин.

И весь этот коктейль негатива закладывается в голову девочке.

Там и страх близких отношений, и травма отверженности, и чувство вины перед женщинами своего рода за счастливую личную жизнь, особенно перед мамой.

Одна клиентка мне сказала: «Как же я могу быть счастливой в отношениях, когда моя мама так несчастна в личной жизни!»

И, как только у неё завязывались отношения, она их прерывала, находя различные причины и объяснения, потому что признаться себе в подобном очень сложно.

Кроме того, нужно соответствовать семейным паттернам и вместе с мамой страдать от несправедливости со стороны мужчин и несчастной судьбы. Вот и получается, что проклятия создают сами люди.

Есть такое психологическое явление - «самоисполняющееся пророчество», сформулированное социологом Робертом Мертоном.

Человек программирует себя на определенный результат, в нашем случае на родовое проклятие, «венец безбрачия».

Женщина в этом полностью уверена, и, не осознавая, действует в направлении запрограммированного результата, подгоняя факты и реакции под свою цель – реализовать сценарий матери-одиночки.

Цепочка событий, вызванных действиями женщины, в итоге приводит к ожидаемому результату. Так реализуется любой семейный жизненный сценарий.

Не понимая подобных вещей, всегда можно переложить ответственность и вину на проклятие и того, кто, вероятно, это проклятие создал.

Мистические даты

- Вспоминаются ситуации, которым приписывают мистические причины, например, когда родственники умирают в определенную дату. В психологии есть термин «синдром годовщины».

Происходит трагическое событие, вызывающее сильные переживания. И в голове у человека возникает ассоциативная связь между определенной датой и несчастьем.

Особенно подобные вещи возникают у мнительных, внушаемых людей, склонных к мистическому объяснению.

Человек живет с ожиданием собственной смерти или несчастья в эту годовщину. И чем ближе она приближается, там сильнее внутреннее напряжение и страхи.

Как правило, именно в эту дату он принимает много алкоголя и совершает, например, суицид, или садится за руль в нетрезвом виде и попадает в ДТП.

В общем, тем или иным образом реализует тот сценарий событий, который сформирован в его психике.

Суициды совершаются людьми, которые росли в деструктивных семьях, и, как правило, среди родственников или в его окружении были люди, покончившие с собой.

Вообще, чем больше внутри человека деструктивных паттернов, мыслей и переживаний, чем больше он верит в магию и мистику, тем более он мнительный и склонен попадать в подобные ситуации.

Экстрасенсы могут удивлять людей, но на самом деле это обыкновенная психология.

Спиритические сеансы

- В 1972 году группой психологов проводился эксперимент. Несколько добровольцев приняли участие в спиритическом сеансе. Вызывали дух Филиппа Айлесфорда, о котором психологи рассказали участникам перед сеансом.

К удивлению людей, во время спиритического сеанса стали происходить необычные вещи. Сначала стал двигаться стол, потом наклонился так сильно, что удерживался только на двух ножках. Далее было мерцание света и постукивания в виде ответов на вопросы.

Причем ответы давались верные. Казалось бы, вот оно доказательство потустороннего мира, если бы не одно «но». Такого человека, как Филипп Айлесфорд никогда не существовало.

Психологи придумали его для эксперимента, составили его подробную биографию и убедили присутствующих в его реальности. А для усиления эмоционально впечатления использовали спецэффекты.

Но движение стола и постукивания - это уже было дело рук самих участников. Есть такое явление как идеомоторный акт - это непроизвольные движения, которые люди производят неосознанно, сами не замечая.

Как правило, они еле заметны, но если действие эмоционально сильно заряжено, то импульс проявляется сильнее. Подобные эксперименты впоследствии проводились много раз и всегда присутствовал идеомоторный эффект.

Этим же идеомоторным эффектом можно объяснить и чтение мыслей, когда держат человека за руку. Его просят сконцентрироваться на определенных вещах и интенсивно об этом думать.

У человека возникают непроизвольные микродвижения, которые считываются «экстрасенсом». Этим приемом пользовался менталист Вольф Мессинг.

Тот же самый эффект наблюдается при работе с маятником и доской Уиджи для общения с мертвыми. На приеме у «экстрасенса» человек неосознанно своими движениями и реакциями раскрывает правильные ответы и свои ожидания.

Одержимы демонами

- В XVI веке король Франции Генрих IV решил провести эксперимент над женщиной, считавшей себя одержимой демоном. Для этого он созвал консилиум ученых, а женщине сказали, что это священники-экзорцисты.

Они давали ей святую воду, говоря, что это обычная вода. И женщина ее спокойно пила, ничего не происходило. Потом ей давали простую воду, говоря, что она святая.

Женщину начинало трясти, она каталась по полу в агонии. Ученые пришли к заключению, что это не притворство, а сила воображения и самовнушения.

Современные психологи попробовали выяснить, можно ли убедить скептиков в существовании демонов.

Когда эксперимент завершился, некоторые из участников не только поверили в реальность существования демонов, но и в то, что они сами одержимы демонами.

Под гипнозом

- Не любому человеку можно с помощью психологических манипуляций внушить что угодно. Спецслужбы всегда интересовались вопросами оказания влияния на людей.

Проводилось множество экспериментов, чтобы понять, можно ли под гипнозом и с помощью внушений заставить человека совершить убийство или суицид.

Выяснилось, что, если человек не склонен к чему-то, то никакой гипноз, никакие внушения не заставят его перейти эту грань.

Внушения работают, лишь попадая на подготовленную почву, то есть усиливают то, что уже и так существует в психике человека. человека.

Если человек не склонен к убийству или суициду, он его не совершит. Настоящий скептик – останется скептиком, а ученый – ученым.