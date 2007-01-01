Губернатор был посредственного ума, но его жену долго помнила вся Калуга

200 лет назад, 14 февраля 1825 года Калужским гражданским губернатором был назначен Александр Петрович Оболенский.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Сегодня расскажем о калужском губернаторе Александре Оболенском.

Родился он в 1781 году, в семье князя Петра Оболенского и его жены Екатерины Вяземской.

Сначала мальчик воспитывался дома.

Князь вспоминал: «Высшее образование того времени для света полагалось в знании иностранных языков, особенно французского. Нравственные же впечатления поселились во мне наставлениями родителей и их благими намерениями».

В 17 лет Оболенский был отдан в иностранную коллегию, хотя рвался на военную службу. Однако через пару месяцев его мечта сбылась.

Князь писал: «В начале 1798 года батюшка привез нас в Санкт-Петербург, но, увидев, сколь тяжела тогдашняя служба для наших лет, записал нас коллегии-юнкерами в иностранную коллегию.

Несколько месяцев спустя, императору Павлу Петровичу показалось, что дворяне избегают военную службу, он велел подать список иностранной коллегии и из имеющихся в оной 12 коллегий-юнкеров определил в штандарт-юнкера конной гвардии.

Из числа их были и я с братом. По глупости и молодости мы обрадовались этому назначению».

Александр Оболенский сделал успешную военную карьеру. Он был адъютантом генерала Дохтурова, потом - принца Ольденбургского.

Во время войны 1812 года командовал сформированным в Петербурге егерским батальоном. Участвовал во многих сражениях с наполеоновской армии, был награжден орденами.

В декабре 1815 года вышел в отставку и уехал в свое имение.

Князь Александр Оболенский 7 лет был губренатором Калуги.

Калужские годы

В 1825 году Оболенский был назначен гражданским губернатором Калуги. В этой должности он пробыл около семи лет.

Как пишет краевед Олег Мосин, во время губернаторства князя Оболенского в 1825 году в Калуге через Оку вместо старого плавучего моста был построен новый плашкоутный мост, который обошелся казне в 10 тысяч рублей.

Увеличился поток товаров. Рост коммерческой деятельности вызвал открытие новых магазинов и мелких лавок. Строились постоялые дворы, трактиры, богадельни, расширился ямской промысел.

Численность купцов по данным 1828 года увеличилась до 2380 человек.

По всей губернии процветало парусно-полотняное производство. В 1828 году к действующим 12 калужским фабрикам добавились: фабрика купца Маслова в селе Огорь Жиздринского уезда и две фабрики купца Брюзгина в Козельске.

Общее же количество вырабатываемого в губернии полотна доходило до 100000 кусков на сумму 2 млн. рублей серебром. Открывались и новые производства.

Произошли изменения в сфере образования. Количество учащихся в учебных заведениях Калуги при Оболенском увеличилось до 1460 человек, в том числе в университетском ведомстве — 684 (по данным 1828 года).

В 1828 году открылся частный женский пансион «для 30 девиц и 10 бедных для воспитания в нем безденежно».

1 октября 1831 года князь получил назначение в Москву стал сенатором и почётным опекуном Московского опекунского совета, занимался образовательными учреждениями.

Дослужился до титула действительного тайного советника, был награжден множеством орденов и знаком беспорочной службы за 30 лет. К

огда Александр Петрович был уже в преклонном возрасте, его включили в число «неприсутствующих сенаторов».

Скончался он 18 апреля 1855 года в Москве в возрасте 73 лет. Похоронили его в Калуге на кладбище Лаврентьева монастыря.

В согласии и любви

Женат Оболенский был дважды. 9 апреля 1809 года он женился на старшей дочери поэта, сенатора Юрия Нелединского-Мелецкого Аграфене.

Аграфена была приятельницей племянницы Оболенского. И сначала князю у ухаживаниях не везло.

Он вспоминал: «Зиму в Москве я провел в приятной и шумной рассеянности. Между тем племянница моя, княгиня Вяземская, с которой я был очень дружен, советовала искать руки приятельницы её Аграфены Нелединской-Мелецкой. И всевозможно старалась тому способствовать, но без успеха».

Аграфена долго сомневалась, выходить ли ей за князя, но после уговоров родственников и друзей согласилась.

Оболенский был счастлив: «После нескольких дней короткого свидания мы оба воспламенились живейшей, чистейшей любовью, которая не только не изменилась во всю жизнь, но и сейчас, после 25-летней утраты жены, точно также наполняет мою душу».

Петр Вяземский писал про женитьбу Оболенского так: «Нелединская не была красавица, роста небольшого, довольно плотная, но глаза и улыбка ее были отменно и сочувственно выразительны, в них было много чувства и ума, вообще было много в ней женственной прелести.

В уме ее было сходство с отцом: смесь простосердечия и веселости, несколько насмешливой. Она очень мило пела. Романсы отца ее, при ее приятном голосе, получали особую выразительность….

Сначала волокитство князя Александра шло не очень удачно…

Нелединская с своим обожателем немножко кокетничала, флертечничала, или, как мой отец говаривал, пересеменивала, дело все на лад не шло, но наконец пошло: они обвенчались и многие годы провели в согласии и любви».

У Александра и Аграфены Оболенских родились 14 детей, четверо умерли в младенческом возрасте.

В Калуге Аграфену Юрьевну любили.

Родственники Оболенских отмечали: «Умственные и нравственные качества княгини Оболенской привлекли к ней любовь и уважение всех слоев губернского общества.

Влияние её на общество было так сильно, что она в короткое время успела согласить и примирить все разнородные слои его.

Изгнав всякую роскошь в одежде, пище и во всей домашней обстановке, княгиня умела уровнять, так сказать, все состояния и упростить все сложные условия провинциального этикета (приглашала к себе гостей в самых простых уборах, и сама носила постоянно ситцевые платья. На ужин подавались неизысканные кушанья).

В основании всех её действий была безграничная любовь, которой заражались все к ней приближавшиеся».

Умерла Аграфена Оболенская в 1828 году в Калуге, в возрасте 38 лет от воспаления лёгких.

Через много лет калужская губернаторша Смирнова писала Гоголю: «Была здесь в старину княгиня Оболенская, дочь Нелединского, которая здесь и скончалась.

Все сословия, начиная от нищих и до самых богатых, купцов и дворян, все единодушно по ней плакали. Она умерла тому лет 15, но память ее так жива во всех сердцах, что беспрестанно я слышу что-нибудь новое на ее счет.

Муж ее был губернатором и очень посредственного ума, она ни во что не входила, но меж тем имела на всех самое благодетельное влияние.

Она не завела ни одной школы, ни одного приюта и не собирала податей для нищих, а все повторяют в больницах, богадельнях, тюремных замках и в духовенстве: «Нет, уж не будет более второй княгини Оболенской!»

Аграфену Юрьевну в калуге очень любили.

Покойный князь являлся в виде мухи

Второй раз Александр Оболенский женился через 10 лет после смерти Аграфены Юрьевны на княжне Наталье Петровне Оболенской.

Это была «высокая и стройная брюнетка, степенная и благоразумная и обладала врождённой большой находчивостью во всех светских положениях».

После смерти князя она жила в Калуге в доме на Золотарёвской улице (ныне Пушкина).

Родственник Натальи Оболенской Михаил Осоргин вспоминал: «Княгиня Наталья Петровна Оболенская была глубокая старуха, очень оригинальная и своеобразная.

Вышла она замуж в перезрелых годах за вдовца и однофамильца князя Александра Петровича Оболенского, бывшего когда-то калужским губернатором…

Дети его от первого брака не ладили с мачехой, и она после смерти мужа осталась одна в Калуге.

Между тем родной брат Натальи Петровны — князь Евгений Петрович Оболенский, декабрист, скончался, оставив вдову Варвару Самсоновну и малолетнюю дочь Ольгу.

Их обеих и выписала княгиня Наталья Петровна…

Оленька Оболенская была очень симпатичная, умная, но на вид какая-то забитая, жалкая, да и не могла ее жизнь быть хорошей при старой тетке, совсем уже выжившей из ума.

Княгиня Наталья Петровна выезжала из дома только в церковь и к архиерею. В церковь, к обедне, она ездила ежедневно.

Выезды эти были типичны, ее старинный допотопный экипаж был известен всему городу… Кучер - по годам под стать своей барыне, лошади также.

На козлах рядом с кучером старый выездной лакей в старомодной ливрее с гербами и с пелеринками, одна над другой, вероятно, для тепла.

Все встречные кланялись княгине, которая никого не видела, и отвечала за нее на поклоны ее вечная спутница Варвара Самсоновна.

Остальное время Наталья Петровна проводила у себя около окошка в фонаре, выступавшем на самую улицу, которую с этого места легко было обозревать в обе стороны.

При ней всегда сидела какая-нибудь старушка-приживальщица, а в 6 часов вечера являлись два неизменных партнера поиграть с ней в преферанс.

Вся прислуга в доме была такая же старая, как бы обросшая мхом, как и сама их госпожа.

Княгиня утверждала, что во все трудные минуты ее вдовьей жизни она советуется со своим покойным мужем, который прилетает к ней в виде большой мухи или пчелы.

Уверяла она, что заранее предчувствует грозу, ибо от нее тогда пахнет серой. Умерла она много позже, в 1887 году».