Предапокалипсис: две сестры привезли в Калугу грандиозные башни и загадочные сады

В ИКЦ открылась выставка московских художниц.

Фото автора.

Название нового проекта «Чем сердце успокоится», но в зале не спокойно.

Зловещее красное небо, огромные, буквально наваливающиеся на зрителей, башни и небоскрёбы мегаполиса…

Атмосферные работы при камерном свете звучат ещё сильней.

- Веет предапокалипсисом, даже сердце сильно застучало, тревожно, очень тревожно, - зрители на вернисаже делились впечатлениями с художницей Марией Суворовой.

- У меня была идея тревожного города, апокалипсического, - приятным спокойным голосом, улыбаясь, ответила Мария. - Золотые башни алчности, богатства, золота гаснут в тревожном небе апокалипсиса.

Кстати, я ничего угрожающего в своей работе «Вавилон. Москва-сити» не вижу, мне нравится, что здесь все современное. Это башни нового времени.

Я просто думала про апокалипсис и представляла, какими этот город населен людьми. Здесь их не видно, только можно додумывать.

У нас художники, скорее, консерваторы, все любят старинные усадьбы. Я всегда стою на стороне прогресса и поиска новых форм. Мне нравятся эти башни. Они мне кажутся какими-то кристаллами. И потом все будет хорошо.

- Художник ведь что-то предвидит, вы же это рисовали в 2018 году.

- Да, это так. Ещё до коронавируса я затронула тему изоляции. И мне потом говорили: «Маша, что ты нарисуешь, сбывается».

Поэтому теперь беру себя в руки и рисую что-нибудь хорошее. В дальнейшем рассматриваю осветление своей гаммы, идеалистическую архитектуру. И, думаю, ситуация станет более безоблачной.

Вернисаж начался с перформанса, посвященного сестрам.

В Калугу на вернисаж приехала одна из сестер-художниц Мария Суворова.

Каменная книга

До 2 марта в ИКЦ можно увидеть работы двух сестер, московских художниц Марии и Александры Суворовых. У Марии – переосмысленная архитектура, у Александры – загадочные, наполненные символами, картины. Как рассказала Мария, с сестрой они не похожи, но очень близки.

- В нашей семье почему-то одни сестры. У прабабушки, например, было четыре сестры. Поэтому тема сестер, которые живут вместе, одним большим домом и до старости остаются в легких, дружеских отношениях, для меня близка.

На выставке зрители попадают в осбое, энергетически заряженное пространство.

Работы Марии и Александры абсолютно разные, но обе сестры любят большие форматы. Хотя Марии они не кажутся большими.

Она училась в суриковском институте у Павла Федоровича Никонова, который занимается монументальной живописью, большими формами, поэтому к маленьким работам у нее не лежит душа.

Тема архитектуры привлекает Марию давно. Архитектура для неё - каменная книга, как у Гюго, вершина цивилизации, все ее научно-технические возможности. И в каждом городе она ищет реку и башню, не обязательно башню в прямом смысле слова, просто крупную архитектурную константу.

Башня гнева.

- Если есть река и башня, у меня образ города складывается, - объясняет художница. - Мне кажется, что башня - это история человеческих желаний. Я неплохо отношусь к амбициям, людям, которые хотят многого добиться.

Понятно, что, зайдя на вершину, они растеряют многое и останутся в одиночестве , но это цена желания, таланта, каких-то супер-возможностей. А большой формат, потому что сооружения грандиозные.

Думаешь: как же они это все сделали и не можешь себе представить. В проекте «Башня одиночества» у меня три башни. Вообще башни - это всегда такой тоталитарный символ, ваши мечтания, амбиции.

На выставке – красная Башня гнева. Я представляла, что она, как треснутый острый стакан. Есть у меня ещё Башня гордыни и золотая Башня алчности, которая не имеет ни начала, ни конца, она бесконечная.

Портал во внутренний мир

У Александры Суворовой работы не менее интересные. Она представила проект «Сад радостей земных». Это символический сад души.

Мария рассказала, как понимает картину Александры.

- Несмотря на то, что работы Саши задали серьезную, трагическую ноту, например, картина «Пандемия. Секреты», где тело рассматривается как сад, который начинает цвести, расцветает, увядает и, может быть, нуждается в каком-то научном вторжении, она очень веселый человек.

Саша театральный художник, любит перфомансы, представления, розыгрыши. А у театрального художника всегда зашифровано много смыслов.

Работу «Постпандемия. Секреты» она рисовала во время коронавируса. Если приглядеться, там можно увидеть медицинские формулы, которые потом, как черным кружевом, закрыты краской. Цветы здесь обозначают процветание. Бабочка - это душа.

А еще очень интересно, что наша бабушка вывела какой-то необыкновенный сорт голубой гортензии. И Саша в своей работе его использовала.

Получается, это картина-загадка, такой лабиринт, который зрители должны дешифровать. Это очень интересно.

Вообще, когда смотришь на картину, то находишься с ней в диалоге и находишь ответы на вопросы, которые хочешь задать. Это такой портал в ваш внутренний мир, в подсознание. Я так это рассматриваю.

«Череп». Работа Александры Суворовой , 2020 год.

Чем успокоится

Название выставки «Чем сердце успокоится» на вернисаже объяснили тем, что успокоится оно красотой и искусством.

А руководитель выставочного центра ИКЦ Анна Сенатова предложила Марии Суворовой проект, который обыграет в Калуге одно из очень красивых, интересных, не сказать, что заброшенных, но пока не восстановленных мест.0+

Зрители внимательно изучали работу Марии.