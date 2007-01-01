«И Толик появится в двери»: художник, поэт Вячеслав Некрасов находит своих персонажей в реальной жизни

И помещает их в добрый волшебный, наполненный юмором, мир.

Фото автора.

10 лет назад художник, писатель, поэт Вячеслав Некрасов переехал в Калугу из Питера, где прожил 25 лет.

Здесь он преподает в школе рисования, продолжает писать стихи и прозу, иногда устраивает выставки и творческие вечера.

Сейчас его работы до 30 марта можно увидеть в Доме Батенькова.

Вячесла Некрасов не только пишет книги, но и иллюстрирует.

Мужики и звезды

На картинах и в стихах Вячеслава Михайловича – добрый волшебный мир, где коты как люди, а люди - некие сказочные существа.

И есть в этом мире постоянный персонаж – простой деревенский мужик Толик.

У него с Вячеславом соседские отношения: на звезды ночью вместе смотрят, рассуждают о них.

И в Калуге у Толика много поклонников, особенно поклонниц. Смотрят на него, улыбаются, хихикают.

Толик хоть и чудной, но обаятельный. Вот и на вернисаже в Доме Батенькова картина «Мужики и звезды» с Толиком в главной роли сразу притянула к себе взгляды дам.

«Мужики и звезды. Венера»

- «Мужики и звезды» написана к моему стихотворению «Венера», я прочитаю, чтобы было понятно, - говорит Вячеслав и начинает напевно произносить:

Глубокая скважина вздрогнет,

И будет розетка трещать,

И лампочка будет неровно

Меня в темноте освещать,

И Толик появится в двери

И скажет:

– Во звезды горят!

А это Венера.

– Уверен?

– Да все мужики говорят…

Погоду на завтра не знаешь?

Ну ладно, пойду досыпать.

Вот где-то скрипит, понимаешь,

А где – не могу я понять…

Глубокая скважина ухнет,

Вздохнет и надолго замрет.

И тут же все звезды потухнут,

И Толик мгновенно уснет.

В деревне под Петербургом, где я жил, на самом деле был такой Толик - немного странный, смешной, со своей фантазией, - объясняет Вячеслав. - Мои персонажи все реальные, я не люблю абсолютно придуманных.

- А они знают, что вы их рисуете, пишите про них стихи?

- Некоторые не знают и никогда не узнают, а некоторым вообще по барабану, как говорится. Иногда лучше рисовать человека по памяти, чтобы создать образ.

Это интереснее, получается как бы фантазия на тему этого человека, но, с другой стороны, надо, чтобы он узнавался.

Коты - любимые персонажи Вячеслава Некрасова.

- Что главное в ваших работах?

- Мои картины не призывают что-то делать, они рассчитаны на то, чтобы просто висели и давали людям добро, тепло. - говорит художник. - Мир в глубине своей добрый и гармоничный, несмотря на сложные, странные, сумасшедшие моменты.

Апостол Павел говорил: «Всегда радуйтесь непрестанно молитесь, за все благодарите».

Однажды я научился этой радости у одного мышонка. У меня появились мыши, а кошки ушли, остались коты и им было наплевать на мышей, они только спали и ели.

Тогда я выработал концепцию: кормить их не буду, пускай охотятся, а мышей буду кормить в одном месте, чтобы они не ходили по всему дому.

Выбрал место и стал класть туда кусочки хлеба. Но ничего не помогало: мыши ходят везде, коты спят.

Вдруг смотрю, маленький мышонок возле моей ноги что-то ищет, а там кусок лаваша лежит, он найти не может, тычется, тычется. Ну я дал этот кусочек лаваша ему.

Он взял, потом голову поднял, замер, смотрит удивленно: «Ах, это мне!» И шмыг под диван. Потом стал приходить ко мне.

И каждый раз повторялось одно и тоже: он брал кусочек, удивленно замерев смотрел: «Ах, это мне!» И – под диван. Но однажды он сел мне на ногу, я топнул, и он убежал.

С тех пор дружба наша закончилась. Но каждое утро я просыпаюсь, видя белый, нехоженый день, который ещё лежит весь впереди, думаю: «Ах, это все мне!»

У вячаслава некрасова вышло 5 книг: стихи и проза.

Замедлить время

В своей жизни Вячеслав Некрасов поменял несколько городов. Его детство прошло в Омске, в доме деда - народного художника России Кондратия Петровича Белова, который писал сибирские просторы.

Среди художников даже появилось выражение «кондратовское небо» - широкое, заполненное облаками, энергетически мощное.

Кондратий Белов был удивительный дед: веселый, добрый, внешне похожий на Деда Мороза – огромный, с большими седыми усами и улыбающимися глазами.

Он обожал внуков, рассказывал им таинственные сказки про дремучий лес и пел песни под гармошку.

Вячеслав Некрасов рос среди картин деда, проникался его рассказами. Поэтому вопросов, кем стать, не возникало. После школы он закончил ВГИК, и шесть лет преподавал в омском педуниверситете на художественно-графическом факультете.

В начале 1990-х переехал в Питер. Там увлекся иконописью. Потом приобрел дом с печкой в деревне под Петербургом. Завел кошку, собаку, козу. Косил траву, носил воду.

В деревне вдруг стал сочинял стихи и короткую прозу обо все, что видел вокруг.

- Мне нравится состояние созерцания, иногда хочется немного замедлить время. Тогда я выходил во двор, садился. Приходила кошка, начинала ползти рядом, ложилась, подставив солнцу живот.

И действительно, время останавливалась, и рождались стихи. Для чего надо замедлить время? Чтобы успеть посмотреть в глаза иллюзиям и котам в том числе.

Иногда я внимательно смотрел в глаза кошек, пытался понять, что у них на уме, довольны они жизнью или нет.

А они смотрели на меня. И я понимал, что я под присмотром: кто-то за мной следит, пытается понять, что это за человек, чего от него можно ожидать?

Животные, мне кажется, могут читать мысли. Вот, скажем, я сижу за столом, рисую, и думаю: сейчас пойду гулять с собакой. В этот момент собака встает и начинает прыгать.

Это одна из новых работ художника, опять про ту самую деревню в Ленинградской области.

Коты у Некрасова похожи на людей.

«Любующийся осенним золотом». Художник в своих работах часто смешивает стили и эпохи.

Просто счастлив

О том, что перебрался в Калугу Вячеслав Михайлович не жалеет.

- Первое время по ощущениям я летал, улыбался, сейчас уже немножко начал привыкать, - поделился художник. - Говорят, что калужане люди сложные, всякие у них недостатки. Но мне таких почти не попадалось.

Впервые я сюда приехал в 1976 году на практику. Тогда город был более зеленый, живой, больше исторических изданий. Я был потрясен.

Мы гуляли все время и рисовали. Пытались познакомиться с местными девушками.

Потом, когда уехал, всегда помнил Калугу, тогда ещё в прогнозе погоды по телевизору показывали фото кинотеатра Космос. Но мне казалось нереально переехать сюда.

И вдруг, после 25 лет жизни среди героев и пейзажей Достоевского, я приехал сюда. Когда ехал в автобусе, был просто счастлив.

Первое время просыпался и думал: весна что ли? А это зима глухая, просто света столько, что в Питере так бывает только весной.

Там я, если работал, не выходил из дома, видел солнце только в окне у соседа, и то отражение заката полоской.

Некоторые калужане не понимают, где они живут. Вот, жители Петербурга в Эрмитаж почти не ходят, ходят в основном приезжие. Не ценят то, что имеют.

Сейчас в Калуге Вячеслав Некрасов преподает живопись по собственному методу: ученики учатся рисовать за 3-4 месяца. Об этом он даже написал книгу, но говорит, что не всем ее надо читать, слишком радикальные там идеи.

- Я как-то задался вопросом, куда исчезли великие мастера. Были же такие титаны как Рембрандт, Гойя, Рафаэль, Леонардо, Эль Греко. Куда они делись?

Мне показалось, что виноваты академии, программы, учить стали более основательно, научно. До этого учили по-другому. Брали маленьких детей, они жили в доме мастера, мыли пол, бегали в магазин, потом им разрешали растирать краски - это уже было достижением.

А когда они начинали рисовать, только делали копии. Грубо говоря, их не учили.

Я попробовал учить так, как учили раньше, правда, за пивом не посылал, пол мыть не заставлял, к сожалению, их не заставишь, они уже взрослые. А копировать, мы копировали.

И я сам первое время думал: «Да быть не может, я 50 лет этим занимаюсь, а он рисует, как я, хотя месяц учится!» Конечно, художником он еще не станет, нужно думать, нужно как-то себя найти. Н

о технически он научился что-то делать, и это поразительно быстро.

Микеланджело учился два года и создал первый шедевр. Сейчас это мыслимо? Сейчас лет 15 учатся, а потом еще начинают искать себя.

Женщина и полдень

Только в предчувствии осени

Кошка лежит на спине,

Там, где вы тапочки бросили,

И прибывают оне…

Там, где вы книгу оставили,

У голубого пруда.

Штору в окне не поправили,

На пол просыпали льда.

Как хорошо… не стремительно,

А призадумавшись чуть,

Вам совершать ослепительный,

Послеполуденный путь.

Как это важно – быть занятым

Мудрым осенним трудом…

Радостно, тихо и правильно

Ягоды мыть над прудом.

«Зверь. Петербургская история».

Она балерина. Он музыкант. Ему нужно ехать куда-то в Европу играть. Ответственный концерт. Она напилась пьяной, звонит: - Приеду! - Не приезжай! Я собираюсь! Нет времени! - А я приеду!! - Приехала. Он вытолкал её из квартиры. – Я же тебе говорил!!! Всё! Уходи! Вышла во двор… Пыльные стены. Серая ночь… Стоят бледные, лобастые мужчины, руки в наколках. Она, повернула голову на балетной шее: - Ребята, а у вас есть нож? - Есть… А зачем тебе? - Шины проколоть тут одному гению. - На… Вернёшь. Ушла в темноту… возвращается… - Вот… - Сколько колёс проколола-то? - Все четыре! И запаску. И пошла, раскачиваясь. Мужчины посмотрели ей вслед… - Ну... ты и зверь… Потом он звонил… она никогда не слышала, чтобы так кричали… А потом он играл. Где-то в Европе. 0+