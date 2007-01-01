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Что говорят эксперты о рабочей встрече Владимира Путина и Владислава Шапши

Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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Вслед за Президентом России экономические успехи Калужской области отметили и российские политологи и экономисты.

Как мы уже писали, вторник, 11 февраля, в Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Ее необычность уже стала предметом разборов как региональных, так и федеральных СМИ.

Одна из них, которую отметили политологи – тот факт, что помимо традиционных протокольных сообщений о встрече, федеральные каналы показали развернутые телевизионные сюжеты о Калужской области, подтверждающие сказанное губернатором во время разговора в Кремле.

Вслед за телеканалами внимательно проштудировали рабочую встречу с главой Калужской области и политологи, экономисты и представители научного сообщества.

Итоги пяти лет

Доклад Владислава Шапши Президенту состоял из наиболее актуальных на сегодня темах: СВО, образование, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, кадры.

Стоит отметить, что практически все политические комментаторы сосредоточились на экономическом треке доклада. И это не случайно.

Последние пять лет Калужская область столкнулась с очень серьезными вызовами в этой сфере. Сразу после серьезных проблем и ограничений, связанных с пандемией, безумные западные санкции привели к остановке флагманов автомобилестроения региона.

- Для нас это время было непростое, - отметил в своем докладе губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Когда остановился автомобильный кластер – а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тысяч человек рабочего персонала – Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, три гранда, мы не опустили руки. Вместе с Правительством, вместе с Минпромторгом искали партнёров. Все эти предприятия сегодня находятся в собственности российских инвесторов, и все они начиная с середины прошлого года работают.

За столь короткий срок найти новых инвесторов и перезапустить такие мощные предприятия – реально дорогого стоит.

- Это был очень серьезный вызов, я считаю администрация во главе с губернатором с этим вызовом справилась, - отметил президент Российской Ассоциации по связям с общественностью и руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений МИНЧЕНКО. - Мы видели, как на встрече с президентом Владислав Шапша докладывал, что все площадки, которые были заняты иностранными компаниями, теперь заняты новыми игроками.

Не отстали и другие сегменты экономики.

- Региону удалось вернуть промышленность на досанкционный уровень, - считает политолог Максим ЖАРОВ. - Работают все простаивавшие автомобильные заводы, в центре внимания — сельское хозяйство, фармацевтика и деревообрабатывающая промышленность. Как результат: индекс промышленного производства в 2024 году вырос на 10%, а объём выпущенной продукции составил более триллиона рублей. Бюджет региона растёт, нет ни одного коммерческого кредита. Долговая нагрузка бюджета снизилась с 52% до 36%.

«Везде бы так»

Так резюмировал итоги работы команды Владислава Шапши доктор экономических наук, профессор Никита КРИЧЕВСКИЙ.

- Индекс промпроизводства Калужской области в 2024 г. вырос на 10% (по России – на 4,6%), - отметил Никита Кричевский. - Объем инвестиций в Калужской области за 9 месяцев 2024 г составил более 90 млрд руб. Рост – на 12% (по России за год – на 10,2%). Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», увеличился на 3% (по России – на 2,1%).

Отмечу полный перезапуск калужского автокластера. Объем производства в этой сфере составил 3% от общего промпроизводства, на заводах собрали 13 тыс легковых авто, а бывший завод «Вольво» собрал почти 2 тыс. грузовиков.

При этом, особо подчеркнул доктор экономических наук, удалось добиться роста бюджета региона. При том, что сегодня у Калужской области нет ни одного рубля кредитов коммерческих банков. 

На встрече, тем не менее, Президент России затронул и направления, на которые стоит обратить особое внимание.

- В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешённые свалки, - отметил Президент РФ Владимир ПУТИН. -  Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать.

Вопросов всегда много. Одна из проблем – это городской транспорт, перегруженность. Над этим тоже надо поработать с Правительством, вписаться в программы, которые мы реализуем, по поддержке автопрома. Мы постараемся Вам помочь.

Сентябрь не за горами

Осенью в регионе пройдут выборы.

- Губернатор Калужской области Владислав Шапша заручился поддержкой президента для переизбрания на второй срок, - пишет политолог Павел СКЛЯНЧУК. - Путин отметил, что у губернатора «в целом всё получается» и пожелал ему успехов. Шапша в очередной раз показал свои высокие управленческие навыки и компетенции, которые помогли добиться высоких показателей.

Между федеральным центром и Калужской областью сложились доверительные и партнерские отношения. Это создает прочный фундамент для избрания Владислава Шапши на второй срок. И в победе, после слов Путина в адрес нашего губернатора, мало кто сомневается.

- В целом у вас всё получается, - заявил в ходе разговора Президент России Владимир Путин.

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