Почему в Калуге официально обманутых дольщиков нет, а они есть

Официально проблема обманутых дольщиков многоквартирных домов в Калужской области решена еще в прошлом году, но подходящие под это определение, но без этого статуса, все еще есть.

После нашей публикации о людях, которые все еще не могут получить оплаченные заранее квартиры в многоэтажке в Анненках, к нам обратился еще один калужанин, который почти 10 лет ждет свою квартиру.

Как же так: обманутых дольщиков нет, а люди, заплатившие свои кровные за новые квартиры и не получившие их есть?

Мы решили подробно разобраться в ситуации на примере еще одной проблемной новостройки в Калуге.

Хотелось пожить комфортно

Калужанин Владимир Ананьев в числе сотен других жителей региона в далеком 2016 году решил улучшить свои жилищные условия. Присмотрел строившийся практически в центре Калуги жилой дом повышенной комфортности на улице Кутузова.

Сегодня со стороны дом № 14-16 на стрелке Кутузова и Вилонова смотрится красиво и добротно. Однако только снаружи. Вкладчики так и не получили там долгожданные комфортные квадратные метры.

- Мы с женой в 2016 году взяли ипотеку и кредиты, продали родительскую квартиру для участия в долевом строительстве этого дома, - рассказывает Владимир Ананьев. – Заключили договор с застройщиком ООО «Унимаркет» и стали ждать. По проекту, дом должны были сдать не позднее третьего квартала того же 2016 года.

Ожидание семьи Ананьевых затянулось. Во второй половине 2016 года строительство вдруг остановилось. Как выяснил сам дольщик, оно было приостановлено до конца 2018 года из-за банкротства подрядчика застройщика.

И потянулись бесконечные обращения во все возможные инстанции.

Писали люди и к губернатору, и в инстанции вплоть до администрации президента России. Всего было написано шесть официальных запросов и получено 17 ответов.

Вот только ключей от квартиры в этих ответах не было.

Ситуация в те годы, увы, не редкая.

Нас обманули

Словосочетание обманутые дольщики вошло в общероссийский обиход больше 10 лет назад. В 2015 году по стране прошли массовые митинги людей, недовольных задержками строительства жилых домов, в которые они вложили свои деньги.

Необходимо отметить, что массовость эта была обусловлена уж слишком заманчивыми предложениями. Стоимость квартир на стадии строительства была заметно ниже уже готового жилья. Многие забыли старую русскую пословицу о сыре и мышеловке и в результате в неё попали.

На всероссийский масштаб митинги вышли осенью 2015 года. Тогда к акции присоединилось 15 регионов страны, в том числе и Калужская область. Люди были недовольны печально известной строительной компанией СУ-155. Всего проблемными оказались 36 домов, из них шесть – в Калужской области.

В декабре следующего, 2016 года, на протестные пикеты в Калуге вышли дольщики строящихся многоэтажек в микрорайоне Бушмановка.

Застройщик объявил о своем банкротстве, без квартир оказались около 400 калужских семей.

Реестровые люди

Ситуация накалялась и решить ее разовыми «разруливаниями» отдельных случаев уже было невозможно. Требовались большие ресурсы.

Тогда и возникла идея создания единого общероссийского реестра обманутых дольщиков. Так уж устроена система: чиновники должны понимать, кому, на что и зачем выделять бюджетные средства.

Однако, внести себя в этот реестр смогли не все. Одного желания и заявления было мало. Необходимо было предоставить множество копий документов, справок и выписок. Причем, документы принимались в виде заверенных подписью заявителя копий с предъявлением подлинников должностному лицу контролирующего органа. В общем, ситуация понятна.

Конечно, многие по разным причинам решили не втягиваться в этот бумажный марафон.

К началу 2022 года в Калужской области оставалось чуть более 20 проблемных недостроенных многоэтажных домов. В конце августа прошлого года, по данным министерства строительства и ЖКХ региона, таких объектов насчитывалось восемь.

Три дома в Калуге, по два в Малоярославецком и Жуковском районах и один дом в Обнинске.

Однако, если зайти на официальный сайт общероссийского реестра обманутых дольщиков и вбить в поисковик «Калужская область», то система ответит, что «ничего не найдено».

Именно это и дало право губернатору региона в августе прошлого года заявить министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину о том, что проблема в Калужской области решена.

По документам обманутых дольщиков в регионе нет. В реестре они отсутствуют, а те, кто поленился своевременно собрать необходимые бумажки и подать заявление, теперь оказываются в роли того самого суслика, которого не видно, но он есть.

Дом повышенной проблемности

Однако, вернемся к нашему читателю, Владимиру Ананьеву. Все эти годы он боролся за свою будущую квартиру.

- В течение текущего года прошло несколько встреч в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области совместно с застройщиком, во время которых он прямо заявил, что денег на продолжение строительства у него нет, хотя недавно было несколько сделок по продаже квартир. «Где деньги?» —справедливо спрашивает обманутый дольщик. - Дом по-прежнему, как и в предыдущие годы, не отапливается и не охраняется. Почему, несмотря на то что в 2017 году строительство было фактически остановлено, данный объект не был включен в реестр обманутых дольщиков?

С этим вопросом мы обратились региональное министерство строительства и ЖКХ.

- Граждане-участники долевого строительства указанного многоквартирного дома, не обращались в министерство с заявлением о включении в реестр пострадавших соинвесторов, - ответили нам чиновники министерства строительства и ЖКХ Калужской области.

Что же касается сдачи в эксплуатацию этого многоквартирного жилого дома повышенной комфортности, то ситуация здесь пока не ясна. Прошло уже несколько судов. Застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, но ему отказывают. В частности, в связи непредставлением документов в полном объеме согласно части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию планируется в судебном порядке, - пояснили нам в региональном минстрое. – 31января 2025 года генеральным директором ООО «Унимаркет» направлено в Арбитражный суд Калужской области заявления о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Увеличение сроков завершения строительства обусловлено внесением изменений в проектную документацию и возникшими финансовыми трудностями у застройщика.

Как нам стало известно, изначально проблема в проектировании заключалась в том, что якобы застройщик повернул само здание на 90 градусов, а в проекте не изменил.

Впрочем, об этом в ответах от регионального минстроя не говорится.

В результате, срок действия разрешения на строительство этого многоквартирного дома продлен до 23 июня 2026 года.

Жилой дом на Кутузова в Калуге не единственный, в котором люди никак не могут получить свои квартиры. Вспомнить хотя бы печально известный ЖК «Калейдоскоп» в центре города.

О его достройке неоднократно шли обсуждения в том числе и на еженедельных совещаниях у городского головы.

Но справедливости ради нужно отметить, что этот случай наглядно демонстрирует истинность известной народной присказки про то, кто мы все без бумажки.

Если бы дольщики злополучного дома на Кутузова своевременно собрали документы и внесли себя в упомянутый федеральный реестр обманутых дольщиков, региональный список которого ныне пуст, дело бы явно шло быстрее.