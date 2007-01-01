Владимир Путин 4 раза сказал «Очень хорошо» в ответ на слова Владислава Шапши

Фото: сайт Кремля.

Как мы уже писали, вчера, 11 февраля, Президент Росси Владимир ПУТИН провел рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом ШАПШОЙ.

Ознакомившись со стенограммой разговора на сайте Кремля, мы посчитали, что Владимир Путин четыре раза использовал слова «Очень хорошо», как оценку тех достижений, о которых докладывал Владислав Шапша, и один раз сказал: «Хорошо».

Нам показалось это странным, так как не припомним, чтобы Путин настолько часто хвалил кого-либо за один разговор.

С целью выяснить, обманчиво это впечатление или нет, мы изучили стенограммы встреч Владимира Владимировича с другими губернаторами в этом году. И оказалось, что не казалось.

Первая в этом году рабочая встреча Путина с главой региона состоялась 28 января. В этот день он выслушал доклад губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В ходе него Путин один раз сказал «Хорошо», но не в оценочном ключе, а как предложение продолжить обсуждение в закрытом формате: «Хорошо, давайте подробнее поговорим».

Затем 4 февраля прошла встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В разговоре с ним он два раза сказал «Хорошо», из которых только один – оценочный. Во время доклада о кратном росте обрабатывающих производств, Владимир Путин сказал: «Тоже хорошо – 2,2», имея ввиду более чем двукратный рост показателя.

А второй раз Путин молвил: «Хорошо, давайте я документы посмотрю», - после чего встреча продолжилась без посторонних глаз.

5 февраля в Кремле прошла рабочая встреча со временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

В ходе нее Путин сказал «Хорошо» 4 раза, из которых в оценочном смысле - три.

Первый, отвечая на доклад по вопросу помощи людям в Курской области, пострадавшим от вторжения ВСУ. Второй, оценивая инициативы по развитию районов региона с использованием опыта Дальнего Востока.

Третье «Хорошо» прозвучало в ответ на планы по благоустройству Курска к тысячелетию города.

- Хорошо, так и сделаем, - сказал Президент, выслушав предложения губернатора.

А вот четвертое президентское «хорошо» носило характер финальной точки встречи. Так Путин сказал Хинштейну в ответ на его обещание оправдать доверие Верховного и не обмануть надежды курян.

10 февраля на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным Президент два раза использовал оценку «Хорошо».

- Хорошее учреждение получилось, - сказал Путин после доклада губернатора об открытии в Донецке перинатального центра.

Второй раз «Хорошо» Путин сказал на обещание Пушилина поработать с Минтруда в вопросе доначисления стажа тем, кто из-за боевых действий потерял документы и не может его подтвердить, что сильно влияет на размер пенсии.

А вот на встрече же с главой нашего региона Владимир Путин был гораздо более щедр на положительные оценки. Как мы уже сказали, 11 февраля в беседе с Шапшой он сказал: «Очень хорошо», - четыре раза и один раз: «Хорошо».

Причем, оценку «Очень хорошо» Путин дал аж три раза подряд.

Первый раз она прозвучала после отчета о работе «Профессионалитета», после чего Верховный попросил Шапшу доложить о деревообработке в регионе.

- У нас на юге Калужской области инвестор иностранный вложил очень серьезные средства, - сказал Владислав Шапша. – За четыре года 75 миллиардов рублей. Уже четвертый завод мы открываем, глубокая переработка низкокачественной древесины.

- Очень хорошо, - второй раз подряд похвалил губернатора Президент.

Следующим вопросом доклада Шапши стали долги региона перед коммерческими структурами. Выслушав информацию, что их все удалось погасить, да еще и снизить долговую нагрузку бюджета с 52 процентов до 36, Путин третий раз подряд сказал: «Очень хорошо».

После этого сделал перерыв и, выслушав доклад об объемах производства кристаллической глюкозы, которая является основой многих лекарств, сказал просто: «Хорошо».

Однако, когда Владислав Шапша, завершая тему здравоохранения и медицинских кадров доложил об открытии в двух университетах региона медицинских кафедр, Путин снова молвил: «Очень хорошо».

Стоит отметить, что очень хорошую оценку в разговоре с губернаторами до встречи с Шапшой Владимир Путин последний раз давал 5 декабря прошлого года. Тогда он встречался с уже упомянутым тут Александром Хинштейном.

- У вас очень хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти, - сказал тогда глава России.

А «Отлично» Владимир Путин последний раз говорил губернаторам 29 ноября 2024 года в ходе встречи с главой Кировской области Александром Соколовым.

Так он высказался, когда губернатор доложил ему о планах до 2029 года полностью газифицировать регион.

Справедливости ради стоит сказать, что некоторые встречи с главами регионов частично проходили за закрытыми дверями, и, быть может, Владимир Путин хвалил их там.

Но то их личное дело, а не публичное.