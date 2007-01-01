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Почему переселенцы из аварийных домов Калуги недовольны новыми квартирами

В Калуге большое число людей из ликвидированных аварийных домов переселили в новостройки на проезде Юрия Круглова.
Владимир Андреев
09:00 сегодня
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Радость от получения муниципального жилья для многих была недолгой. Оказалось, что новые бесплатные квартиры построены в слишком уж бюджетном варианте.

В пятницу, 7 февраля, о неудобствах выделенного жилья нам рассказали сами счастливые обладатели новых квартир.

Как выяснилось, проблемы у калужан возникли не только из-за кривых окон и дверей.

Собрали маргиналов со всего города

Для переселения калужан из аварийных жилых домов горуправа Калуги в течение 2022 – 2024 годов заключала муниципальные контракты по покупке квартир в новостройках. Все это делалось в рамках четвертого этапа переселения граждан из аварийного жилья.

Так получилось, что 245 квартир было куплено у одного застройщика – ООО «Строймонтаж – С» из Смоленска. Эта компания построила несколько многоквартирных домов в жилом комплексе «Дубрава».

- Было заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение 245 квартир в строящихся домах на территории муниципального образования «Город Калуга», из них в доме № 8 пр-д Юрия Круглова приобретено 10 квартир, в доме № 10 – 97 квартир, в доме № 14 –138 квартир, - рассказали нам в управлении ЖКХ Калуги.

Дом №14 оказался полностью заселен людьми из ветхих и аварийных развалюх. Из 140 квартир этой многоэтажки под муниципальное жилье куплено 138. Как рассказали люди, переехавшие в этот дом, создать здесь хоть какое-то управление, определить хотя бы старшего по дому невозможно.

- Собрали вместе всех маргиналов, людей, как бы это помягче сказать, с низкой социальной ответственностью, - рассказывает Светлана Чекрыжова. - Короче, весь сброд в этом доме собрался. Там уже перила оторваны, там двери ломают.

Починить перила и двери, вроде бы должна управляющая компания, но тут тоже не все так просто.

До УК далеко

УК «Высота», которая управляет домом №14 по проезду Круглова, расположена на правобережье Калуги. Добираться из Дубравы до улицы Генерала Попова – это, как говорится, не ближний свет. Работающие люди не могут из-за графика приема, а пенсионерам в такую даль в силу возраста нелегко добраться.

Однако, в «Высоте» к жалобам прислушиваются. Иногда. А, порой, чтобы привести в порядок дверь подъезда, необходимо написать об этом на странице городского головы Калуги. Так случилось в самом начале февраля.

После того, как на планерке Дмитрий Денисов озвучил информацию про эту незакрывающуюся дверь, ее быстро отремонтировали.

В самой же УК «Высота» нам рассказали, что жалоб на недоделки из домов на Круглова очень много.

- Жалоб по этим домам много: по недостройкам, по каким-то там трещинам в подъезде, там штукатурка у них отваливается, еще что-нибудь, сколько конкретно этих жалоб я вам не могу сказать, но много, -рассказали нам в УК «Высота». - По всем заявкам, которые поступают от нанимателей, от собственников, мы направляем письма застройщику.

Дело в том, что управляющая компания обслуживает только домовое имущество. А то, что выявлено как недоделки, должен исправлять по гарантийным обязательствам застройщик. Тот, который из Смоленской области. Надо ли уточнять, что застройщик не спешит исправлять свой брак?

- ООО «УК Высота» при эксплуатации многоквартирного дома выявлены строительные недостатки, по устранению которых направлено письмо в адрес застройщика, до настоящего времени данные недостатки застройщиком не устранены, - подтвердили нам в УЖКХ Калуги.

Кирпичи с балкона валятся

Если с проблемами общедомовыми жители ещё могут обратиться в УК, то вот со скрытыми недоделками внутри квартиры людям приходится бороться самостоятельно.

- Как могли принять дом в таком состоянии? – возмущаются переехавшие из аварийного жилья калужане.

- Жилые помещения передавались в муниципальную собственность МО «Город Калуга» по актам приема-передачи после проведения комиссионного обследования, - объяснили нам в городской управе Калуги. -  Все недостатки, выявленные гражданами после осмотра жилых помещений, рассматривались застройщиком индивидуально по каждой квартире. Все замечания были своевременно устранены.

Любой, кто хоть раз въезжал в новую квартиру, знает, что первый, поверхностный осмотр далеко не всегда может выявить скрытые недоделки. А их, по словам жильцов, очень много.

- У меня муж делал остекление лоджии, там на балконе кирпичи просто выпадали, там труха одна, руками вытаскивали кирпичи, - рассказывает Светлана Чекрыжова. – Муж был в шоке, он ставит эту раму, а там не за что крепиться, кирпичи гуляют. 

Много жалоб и на окна в квартирах. По словам жильцов, оконные рамы просто закрыли откосами и подоконниками, даже щели не пропенили.

Мало того, что дует из окон, они еще и держатся на честном слове.

Есть вопросы у людей и по вентиляции, запах явно говорит о том, что с ее монтажом строители тоже нахимичили.

Дареному коню…

- Им всё равно, как люди будут жить, - жалуется Вероника Туманова. - Меня поразил ответ на замечания при приемке: «А что вы хотите, вы же бесплатно квартиру получаете». Вот такой у них подход.

Конечно, люди бесплатно получили квартиры, но не стоит забывать, что выдали им жилье не с барского плеча, а взамен их старого, которое пришло в негодность.

Ситуацию эту многие понимают. Соглашаются с тем, что и не рассчитывали получить хоромы царские.

- Мы понимаем, что обои дешевенькие, что двери внутри квартир фанерные – никакие, - рассказывают жильцы. -  Бюджетный вариант, нормально. Но, когда столько недоделок выявляется, что приходится делать чуть ли не капитальный ремонт всего дома, возникает вопрос: нас просто выкинули на задворки, чтоб «с глаз долой, из сердца вон»?

Здесь необходимо уточнить, что помимо маргиналов и нормальных работающих людей, из старых аварийных развалюх переселили на проезд Круглова много пенсионеров очень преклонного возраста.

Как им справиться с огромной кучей недоделок строителей? Они сами уже не могут ходить-обивать пороги кабинетов или писать в интернете. Они просто приняли этот «подарок» властей как заслугу за свою прожитую трудовую жизнь.

Не на улицу выбросили, и слава Богу.

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