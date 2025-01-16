Почему консервация калужского «Ремпутьмаша» аукнется полным закрытием в будущем

Известие о приостановке работы калужского и людиновского заводов компании «СТМ» громом среди ясного неба не стали.

Хотя, небольшой ответ правительства Калужской области на вопрос читателя в аккаунте губернатора вызвал бурю в региональной медиасфере.

В пятницу, 7 февраля, практически все региональные СМИ опубликовали сообщение о консервации цехов «Ремпутьмаша».

А вот на общероссийский уровень эта новость так и не вышла. Федеральные СМИ проигнорировали фактическое закрытие двух крупных машиностроительных предприятий в Калужской области.

Почему так произошло и что реально ждет тысячу работников предприятий мы расскажем подробно.

На кухнях знали

Разговоры о том, что на калужском заводе «совсем все плохо» велись последние полгода. Широко эта информация не расползалась, но сотрудники «Ремпутьмаша» с каждым месяцем 2024 года все увереннее заявляли в кругу семьи и среди друзей, что скорее всего придется искать другую работу.

Именно поэтому, когда в минувшую пятницу правительство области прямо и однозначно ответило на вопрос: «А что же с заводом Ремпутьмаш»?» сообщением о консервации цехов предприятия, то для тысяч сотрудников предприятия это не было неожиданностью. Все ждали, когда, наконец, официально объявят невеселую новость.

- В текущем году компания Российские железные дороги резко сократила заказы на приобретение путевой техники, выпускаемой российскими предприятиями, в том числе и заводом Ремпутьмаш, - говорится в сообщении правительства Калужской области. - Из-за возникших трудностей в получении заказов в этом году планируется консервация мощностей завода. Однако она не предусматривает банкротство предприятия, а предполагает лишь временное его неиспользование. Компания обеспечит поддержание территории предприятия и корпусов в исправном состоянии.

О том, что скоро в цехах «Ремпутьмаша» станет тихо, можно было определить и по госзакупкам предприятия на нынешний, 2025 год. В основном среди тендеров превалируют товары жилищно-коммунальной сферы. Обслуживание газовых сетей и сетей тепловодоснабжения. Канцелярские принадлежности, ветошь и даже тендер № 81030093 от 16.01.25 на поставку петард.

Зачем закрывающемуся предприятию понадобились петарды – загадка. Ну, не для того же, чтобы отпраздновать закрытие?

В любом случае закупки и слухи подтверждают, что неожиданностью сокращение заказов от «РЖД» не было.

Федеральные СМИ, да и то далеко не все, отписались короткими новостями с цитатой все того же сообщения правительства в телеграм канале губернатора. Такое невнимание можно отнести и к тому, что новость эта стала секретом Полишинеля, и к тому, что продукция, которую выпускает калужский и людиновский заводы узкоспециализированная. Заказчиком ее был по сути лишь гигант РЖД.

Вот если бы, к примеру, остановились цеха другого предприятия «СТМ», те же «Уральские локомотивы», которые делают электропоезда и электролокомотивы, все эти наши российские «Ласточки» и «Финисты», то шуму по России было бы много.

Про яйца и корзину

Диверсифицировать продукцию, начать выпуск другой техники на «Ремпутьмаше» скорее всего очень проблематично. Предприятие заточено, исходя из его названия, на производство ремонтных путевых машин для железных дорог.

Для крупного завода освоить выпуск несвойственной его назначению продукции всегда проблема. Хотя в Калуге есть примеры, когда крупнейшее оборонное предприятие нашло выход и успешно сотрудничает с другим российским холдингом, не забывая при этом про оборонку.

Все зависит от гибкости и умении менеджмента компании видеть за горизонт. Работать на одного покупателя, пусть и мощного, всегда рискованно. Что послужило триггером для сокращения заказов со стороны «РЖД» пока не ясно. Железную дорогу в России вроде никто не собирается ликвидировать.

На наш вопрос к представителям холдинга «Синара - Транспортные машины», в который входят и людиновский и калужский заводы, о причинах такого поворота со стороны «РЖД», «СТМ» ответил весьма туманно.

- Ситуация обусловлена снижением заказа на путевую технику со стороны национального перевозчика на 2025 год, - объяснили нам в «СТМ». - Объем заказа напрямую зависит от инвестиционной программы РЖД, которая была утверждена в конце 2024 года. Далее на ее основе компания-заказчик сформировала заказ, и мы были вынуждены принять решение о консервации мощностей.

Другими словами, «РЖД» сократил финансирование инвестиций в ремонтную технику. По своим, неведомым нам причинам. А Калуга и Людиново, ничего, как говорится, перетопчутся. А так как других покупателей у предприятий нет, они и вынуждены были приостановить свою работу.

Закрыли не все

Кстати, в Калужской области находятся три предприятия холдинга «СТМ»: Ремпутьмаш (Калужский завод и филиал в Людиново), Калугапутьмаш и Людиновский тепловозостроительный завод.

Информация о консервации производственных мощностей касается завода «Ремпутьмаш» (Калуга и филиал в Людиново). Все производственные мощности этих площадок будут законсервированы.

Что касается двух других предприятий («Калугапутьмаш» и «ЛТЗ»), то эти заводы продолжают свою работу в прежнем режиме.

- Инженерные кадры предприятия сохранены, идет перераспределение ресурсов внутри холдинга, - добавили в «СТМ». - В случае возобновления заказа на путевую технику, производственные мощности Калужского завода «Ремпутьмаш» будут запущены в течение 3-5 месяцев.

Та заводская проходная…

Когда весна придет в нынешнем году известно не точно, а вот когда опустеют заводские проходные ясно как божий день. С 30 апреля начнется вынужденное сокращение персонала двух калужских предприятий. Всего планируется сократить 900 человек.

- Сокращение персонала производится в полном соответствии с российским законодательством и соблюдением прав трудящихся, - заявляют в холдинге. - Часть рабочих получит предложения о трудоустройстве на другие предприятия холдинга.

Кроме этого, достигнута договоренность о сотрудничестве с Министерством труда Калужской области об оказании всестороннего содействия в трудоустройстве остальной высвобождающейся части коллектива.

Здесь есть нюанс. Безработица сегодня в России и в Калужской области практически нулевая. Найти работу высококлассному специалисту рабочей специальности труда не составит. Более того, очень многие директора калужских заводов сетовали на то, что в последние годы оборонные заводы «как пылесосом» вытянули все ценные кадры.

И тут появляется тысяча профессиональных работников с самыми нужными крупным заводам специальностями. Как вы считаете, долго они будут сидеть без работы? Скорее всего, кадровые агентства крупнейших предприятий Калужской области уже на низком старте, чтобы рвануть за освободившимися кадрами.

В этой ситуации логично и то, что уверения холдинга СТМ о том, что когда ситуация изменится и «РЖД» соизволит дать заказ на производство, то и калужский и людиновский цеха смогут запуститься в течение 3-5 месяцев, мягко говоря сомнительны.

Профессионалы на дороге не валяются, очередей у отделов кадров нет. Кто тогда встанет у станков того же «Ремпутьмаша»?