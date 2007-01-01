В Кременках опасаются, что полиция опять не увидит отравления в массовой гибели животных

Однажды они уже отказали в возбуждении уголовного дела, и сегодня за расследование взялись московские юристы.

В четверг, 6 февраля, мы рассказали о жуткой трагедии в городе Кременки Калужской области. Напомним, там в январе там массово отравили собак.

Местные обратились в полицию и отвезли тела животных на экспертизу, но засомневались в заинтересованности полиции и местных властей в расследовании и установлении виновников этого преступления. Люди рассказали, что полиция не скрывала своего скептического отношения, а кто-то даже счел уместным пошутить, что у собак мог случиться солнечный удар.

Травля животных уже происходила в 2020 году, но никто виновных так и не нашел. Или не искал. Но в этот раз к делу подключились московские юристы, которые твердо намерены добиться справедливости.

Создать прецедент

Светлана Сантимер заинтересовалась этим делом не только из любви к животным, но и из-за личного интереса. У женщины в Кременках частный дом, она сама часто подкармливала бездомных собак, многие из которых умерли мучительной смертью. Это так ее шокировало, что юрист решила во что бы то ни стало добиться внимания силовиков в этому случаю.

- Я просмотрела судебную практику за 5 лет по регионам. Шесть или девять месяцев исправительных работ – самый частый приговор, - говорит женщина. - Эта статья не работает по всей стране, поэтому догхантеры чувствуют свою безнаказанность. Сейчас мы поставили перед собой задачу создать прецедент. Хотим показать преступникам, что за такие преступления может быть и реальное наказание. В 245 статье УК РФ есть несколько частей, и какая из них применяется, зависит от того, каким способом собаку убили, от длительности процесса смерти.

Первая часть предполагает наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет. Такое наказание грозит за издевательства над животными из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшие его увечья или смерть.

По второй части живодерам грозит по минимуму штраф до трехсот тысяч, а по максимуму пять лет лишения свободы.

Такое наказание предусмотрено для групп живодеров, тех, кто убивает животное на глазах у детей, либо делает это садистскими методами.

- Максимальное наказание по первой части 245 статьи – лишение свободы на 3 года, - говорит Светлана Сантимер. – В реальной жизни этого не бывает. Обычно преступники отделываются штрафами или исправительными работами. И так по всей стране.

Обезьянья позиция

Светлана уверена, что сейчас возбуждения уголовного дела не будет, а дело спустят на тормозах, как и пять лет назад. Тогда на обращение в полицию от местных властей пришел удивительный ответ.

В нем говорилось, что… достаточных данных об отравлении собак получено не было. Хотя собаки и кошки массово умирали с одинаковыми симптомами.

В общем, служивые люди однажды уже встали в привычную для населения обезьянью позицию: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю.

Несмотря на то, что в полноценное расследование никто не верит, люди сдаваться не собираются.

- Мы будем обжаловать отказы в возбуждении уголовного дела в прокуратуре, для меня это уже принципиальный момент, - говорит Светлана. – Важно дождаться результатов экспертизы. У нас антибиотики нельзя купить без рецепта, что уже говорить о ядах. Значит, у человека был какой-то доступ к медикаментам.

Сейчас нужно было изъять все видеозаписи с камер, - уверена юрист. - Они там есть, это точно. Собаки жили в одном месте, у них были подстилки, миски. Это не какая-то агрессивная стая, большинство из них когда-то были домашними. Случаев агрессии или нападения собак на людей в Кременках также не было.

Светлана уверена, что преступников мы должны знать в лицо.

- Важно, чтобы было общественное порицание, - уверена женщина. - Эти люди знали и видели, что собаки ручные, что они доверяют человеку. И они смогли обречь это доверчивое существо на мучительную смерть.

Все необходимые ходатайства и другие процессуальные документы, призванные не дать замять дело, у женщины уже готовы. Они занимаются этим вместе с коллегой Александром Реклицким.

Дело до Думы доведет

- Я изучил практику применения 245-й статьи в стране, и меня возмутило, что она, по сути, предусматривает наказание только за мучительную смерть, - говорит Александр Реклицкий. - Я считаю, что в нее необходимо вносить изменения. Мы намерены поднять этот вопрос в комитете Государственной думы по экологии.

Татьяна Савельева - еще один юрист, который прокомментировал данную ситуацию. Она объяснила, что делать хозяевам тех погибших животных, которые не были бродячими. По предварительным данным в Кременках погибли три домашние собаки.

- Здесь вступает в силу не только 245 статья УК РФ, но и 167-я, - говорит Савельева. - Она предусматривает наказание за порчу имущества, к которому относятся и домашние животные.

Юристы готовы идти до конца и первое, с чего начнут – ознакомление с записями камер наблюдения, на которые могли, и скорее всего, попали догхантеры. Благо, адвокатская корочка дает возможность заполучить их.

Мы продолжим следить за развитием ситуации и очень надеемся, что полиция пять лет назад отказалась возбуждать уголовное дело по каким-то иным причинам, нежели из заинтересованности не находить виновных, и в этот раз все-таки начнет расследование.

На данный момент прошла неделя с подачи заявление, пока люди обратной связи не получили. По закону с ними должны связаться в течение 10 дней. Этот срок могут продлить до месяца.