Война и мир: нацистов брали в плен десятками тысяч, а в Калужской области взяли шефство над семьями героев

Что происходило на фронтах и в Калужской области с 1 по 9 февраля 1945 года.

Фото из архива.

Совсем немного времени остается до юбилея великой Победы над фашистской Германией. В эти дни 80 лет назад Красная армия уверенно и неукротимо продвигалась по Восточной Европе, штурмовала мощные укрепрайоны, десятками захватывала все новые населенные пункты, дороги, заводы, военные склады, тысячами брала в плен деморализованного противника.

Тем временем в освобожденной Калуге налаживалась мирная жизнь. О том, как это было, рассказывает наш исторический проект «Война и мир», который мы запускаем в ожидании 80-летнего юбилея Великой Победы.

Первая его часть – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, которых с замиранием сердца ежедневно ждала вся страна. А вторая часть – «Мир» - основана на заметках и статьях калужской прессы. Наш город тогда уж несколько лет как был глубоким тылом.

Война

Города освобождают сотнями

В первые девять дней февраля части Красной Армии катком шли по Европе.

В Польше 1 февраля войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн) – важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла, а к западу от города Лешно (Лисса) наши войска пересекли границу Германии и в результате ожесточённых боёв заняли более 50 городов.

Также в Германии наши войска окружили гарнизон противника в городе Шнайдемюль и освободили 7 близлежащих населенных пунктов.

На северо-востоке и востоке от Франкфурта-на-Одере наши войска, взяли железнодорожный узел Шверин, а на территории Бранденбургской провинции заняты более ста населённых пунктов.

Накануне, 31 января на всех фронтах было подбито и уничтожено 133 немецких танка. В воздушных боях и благодаря огню зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.

Второго февраля штурм в районе Шнайдемюля продолжился, советские бойцы выбили немцев из сильно укреплённых позиций. Уничтожено до батальона гитлеровцев. Захвачено 45 орудий, более тысячи винтовок, несколько складов с военным имуществом, взяты пленные.

А в Восточной Пруссии в этот день наши войска взяли более ста крупных и мелких городов. Продолжилось давление на фрицев и на северо-востоке и востоке от Франкфурта-на-Одере.

Там наши войска ворвались в город Зольдин, чей вражеский гарнизон был разгромлен, а город перешёл под наш контроль.

В тот же день наши войска выбили противника из города Дроссен, расположенного в 22 километрах северо-восточнее Франкфурта-на-Одере. На поле боя остались сотни вражеских солдат, а также были захвачены значительные трофеи и пленные.

Куча трофеев и тысячи пленных

3 февраля в Восточной Пруссии наших воинов не смогли остановить железобетонные доты, в которых прочно засели немцы. Героически прорвав мощную оборону, красноармейцы заняли населённый пункт Шпиттенен.

Идут ожесточенные бои за город Ландсберг - важный узел шоссейных дорог. Позиции немцев завалены обломками вражеской техники и брошенным вооружением. Среди трофеев – 25 паровозов и сотни автомобилей.

Продолжается операция на подступах к Франкфурту-на-Одере, где освобождено от врага более 150 населенных пунктов.

Крупная группировка противника, закрепившаяся в лесных массивах, окружена и полностью разгромлена. Более десяти тысяч вражеских солдат сдались в плен.

4 февраля в районе Франкфурта-на-Одере захвачено еще около 100 населённых пунктов.

В Восточной Пруссии стрелковые и танковые части при поддержке артиллерии нанесли мощный удар в районе Кёнигсберга, стремительно продвинулись вперёд и вышли на побережье Данцигской бухты.

Места боёв усеяны трупами гитлеровцев, разбитой вражеской техникой и вооружением. Остатки немецких частей деморализованы и потеряли между собою связь, некоторые подразделения прекращают сопротивляться и складывают оружие.

Отмечены ряд случаи, когда немецкие солдаты, перед тем как сдаться в плен, убивают эсэсовцев и офицеров, заставлявших их продолжать борьбу.

Там же взят штурмом промышленный город Бартенштайн, превращенный в мощный укрепрайон. В уличных боях его гарнизон практически полностью уничтожен.

Также захвачен городом Ландсберг. В течение дня уничтожено несколько тысяч немецких солдат и офицеров.

Он скоро станет Калининградом

5 февраля наши войска все ближе подходят к Кенигсбергу, будущему аванпосту нашей страны в Европе. Но это будет позже, а пока продолжаются бои по очищению от противника Земландского полуострова северо-западнее города.

Несколько массированных контратак, предпринятых немцами, захлебнулись несмотря на использование значительных сил и поддержку танками.

В Польше продолжаются бои по уничтожению гарнизона в городе Познань. Под контроль наших наступающих частей перешел оружейный завод, где захвачены тысячи единиц стрелкового оружия, а также большое число артиллерийских орудий.

Пленный командир 23-го немецкого крепостного пулемётного батальона капитан Отто Шундт признался:

- Результаты последних боёв окончательно убедили меня в том, что никакие, даже самые мощные укрепления уже не спасут Германию от неизбежного разгрома. Буквально за несколько дней русские штурмом взяли несколько первоклассных крепостей. Большинство солдат моего батальона погибло. С оставшейся группой в 30 человек я сдался в плен.

Подвиг саперов

6 февраля войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер юго-восточнее города Бреслау в Нижней Саксонии.

Это стало серьезным испытанием для наших воинов, ведь весь левый берег был превращен врагом в неприступный укрепрайон с заранее сосредоточенными крупными боевыми формированиями.

Используя подручные средства, наши передовые отряды преодолели 150 метров ледяной воды и с огромными трудностями захватили небольшие плацдармы для принятия основных сил.

Бои в Бреслау.

Настоящий подвиг совершили саперы - под шквальным огнем они смогли навести переправы, по которым хлынули отряды пехоты, танки, артиллерия.

Прорыв укрепрайона открыл путь к городу Бриг, который был взят штурмом вместе с крепостью.

Взятый в плен в Восточной Пруссии штабной офицер 286-й немецкой пехотной дивизии Рихард Шмидт заявил:

- Война для Германии безнадёжно проиграна. У нас уже не осталось никаких надежд, никаких иллюзий. Немецкие солдаты и офицеры, которые теперь ежедневно тысячами гибнут на поле боя, защищают не Германию. Никакая сила в мире уже не может её спасти.

Солдаты гибнут потому, что этого хотят Гитлер, Гиммлер и их приспешники, которые цепляются за власть и хотят хотя бы ненадолго продлить свою жизнь, - написал военачальник.

Насмешка судьбы

7 февраля. В Восточной Пруссии все новые города очищаются от фашистов, южнее Кёнигсберга наши войска заняли более 30 населённых пунктов.

В ходе ожесточённых боёв советские части взломали долговременную оборонительную линию противника, форсировали реку Посмор и заняли на её левом берегу опорный пункт Посмален. Захвачено 24 крупных дота.

В руки советского командования попал новогодний приказ командующего центральной группой немецких армий генерал-полковника Рейнгардта. В документе говорится:

- Солдаты центральной группы! Мы пережили несчастливый 1944 военный год. Но мы не сломлены. Мы ещё живы, и сегодня наш фронт прочнее, чем в любую предыдущую зиму. Имеется достаточно признаков того, что кризис на восточном фронте преодолён. Теперь снова настал наш час.

Жизнь снова жестоко посмеялась над фашистскими генералами. Сотни тысяч гитлеровцев, к которым ещё недавно взывал генерал Рейнгардт, остались лежать на полях сражений.

8 февраля юго-восточнее города Штаргард наши войска на территории немецкой Померании с боями заняли более 100 населенных пунктов.

В Нижней Саксонии юго-восточнее Бреслау продолжаются бои по расширению плацдарма на западном берегу Одера.

Более 40 населённых пунктов заняты в Польше юго-западнее Кракова, где нашим войскам пришлось действовать в трудных условиях горно-лесистой местности.

Упорные бои идут в столице Венгрии. На улицах Будапешта наши войска планомерно уничтожают немецкий гарнизон и занимают один квартал за другим.

9 февраля серьезное испытание выпало нашим частям на подступах к городу Фрауенбург в Восточной Пруссии.

Здесь было особенно ожесточённое сопротивление немцев, укрепившихся на заранее подготовленных позициях.

Рубеж сопротивления состоял из нескольких линий траншей, железобетонных дотов, а также широкого противотанкового рва и минных полей. С помощью сапёров советские стрелковые и танковые подразделения стремительной атакой прорвали немецкую оборону и завязали бои на улицах города. В этот день Фрауенбург освобожден. В боях за этот опорный пункт обороны противника полностью разгромлен 391-й немецкий пехотный полк, а его командир – подполковник Слауен взят в плен.

Штурм Фрауенбурга.

В районе порта Либава - бывшей главной военно-морской базы Российской империи на Балтике - наши корабли атаковали и потопили немецкий транспорт водоизмещением 6 тысяч тонн. Еще одному крупному транспорту противника нанесены серьёзные повреждения.

Мир

Шефство над семьей героя, радиофикация районов и артель

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 1 – 9 февраля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…оснащается областная больница.

Калужская областная больница получила ценное оборудование – импортный передвижной рентгеновский аппарат. Он удобен тем, что что рентгеноснимки можно проводить прямо в палатах, делать серийные снимки черепа для диагностики мозговых опухолей, при его помощи делать операции по удалению осколков снарядом и т. д.

Аппарат был смонтирован силами больничного персонала и уже опробован в действии, показав превосходные результаты.

…открылась мастерская по ремонту репродукторов.

Ранее калужане жаловались, что из-за поломок радиоаппаратуры остаются без новостей и информации, а починить радиоточки негде. Начальник Калужского областного управления связи сообщил через местную газету, что еще с 20 января при радиоузле начала действовать мастерская по ремонту репродукторов.

…восстановлен сельский клуб.

Молодежь колхоза «Красная звезда» Георгиевского сельсовета Калужского района во главе с инвалидом Отечественной войны С. И. Старостиным восстановила колхозный клуб. Настелены полы, оштукатурены стены, оборудована сцена, сделаны скамейки. Кроме того, приобретен инвентарь.

При клубе работают два драматических кружка – от колхозов «Красная звезда» и им. Тельмана. Молодежь ставит одноактные пьесы, культурно и весело проводя время.

… Калужский краеведческий музей обрел интересный документ.

В Калугу доставлена подпольная газета «За Советскую Родину», издававшаяся в Белоруссии во время немецкой оккупации. Она напечатана на папиросной бумаге на одной стороне и состоит всего из двух листков. В подзаголовке значится «Орган Осиповичского подпольного РК ВКП(б) Б».

В № 13 от 3 апреля напечатана благодарность Осиповичского партизанского соединения трем летчикам, среди которых упомянут сын боровской учительницы В. Лахтиной, ныне Герой Советского Союза Борис Лахтин. Отважный летчик доставлял партизанам боеприпасы, а затем полгода провел с ними, участвуя в боевых операциях.

…молодежь берет шефство семьи героев.

Комсомольцы и молодежь Ермолино Боровского района обратились к трудящимся с призывом окружить заботой и вниманием семьи фронтовиков.

Колхозники сельхозартели «Новый путь» Ермолинского поселкового совета внесли в фонд помощи семьям фронтовиков 50 кг ржи, 100 кг овса, десятки килограмм гороха и гречихи, сотни килограмм картофеля, свеклы и других овощей.

Учащиеся Ермолинской средней школы провели платный вечер самодеятельности, сбор от которого также перечислен в этот фонд.

…началась радиофикация колхозов.

Людиновский радиоузел приступил к радиофикации пригородных колхозов. Первой радиофицирована сельхозартель «Красная дубрава».

В восьми сельсоветах установлены репродукторы. Послушать последние известия в сельсоветы приходят много колхозников и сельской интеллигенции.

…в город приехал опытный реставратор.

Для реставрации картин Калужского художественного музея, пострадавших от варварства немецких оккупантов Управление по делам искусств командировало в Калугу одного из опытных московских специалистов – художника П. Полежаева.

За первые дни пребывания в Калуге он уже произвел реставрацию нескольких картин, в том числе полотна художника Н. Ярошенко «Курсистка», хорошо известную в стране. Работка по восстановлению произведений продолжается.

…восстановлена работа кооперативно-промысловой артели «Рембыт».

Мастерские расположились на Ленина, 61 и Дзержинского, 33.

Калужан призывают сдавать в ремонт неисправные пишущие машинки и арифмометры, кухонную посуду и самовары, музыкальные инструменты, часы, примусы тазы и ведра.

…тимуровцы заботятся о стариках и своих младших товарищах.

Ученики Кондровской средней школы взяли шефство над престарелой матерью четырех сыновей-фронтовиков. Мальчики колят дрова и таскают воду, девочки ходят за продуктами и прибираются в квартире.

Ребята из другой тимуровской команды ежедневно навещают и помогают по хозяйству ученику их школы, который живет без семьи.

Девочки-тимуровки собрали среди учеников школы сделали сами множество игрушек для детей фронтовиков.