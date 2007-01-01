Калужский биоэнергет считает, что отрицательные мысли и поступки сильно сокращают жизнь

Николай Побоченко рассказал о своем мировоззрении, раздельном питании и какие правила соблюдает.

Калужанин Николай Побоченко называет себя биоэнергетом и космобиологом.

Честно говоря, о биоэнергетике мы не слышали, стало интересно узнать, как живут такие люди.

Николай Побоченко родился в нашем городе в 1946 году, по профессии он инженер-механик, закончил Бауманский, но всегда увлекался воздействием космоса на человека, развивал экстрасенсорные способности. Уверяет, что практически не болеет и не знает, что такое таблетки.

Николай Побоченко

биоэнергет - Я живу по принципу трех Д – диета, движение, духовность (молитва). Человек – это промежуточная фаза между биологическим и энергетическим существованием. За одно воплощение он не успевает набрать необходимый опыт, проходит 9 воплощений. Его душа рождается в новом теле.

Что сокращает жизнь

Калужанам космобиолог рекомендует следить за своими мыслями и делами, не желать зла даже врагам, так как, по его мнению, это все потом возвращается. А также следить за питанием, выбирая определенные продукты.

- В регионах с низкой духовностью происходят войны, стихийные бедствия, - объясняет Побоченко. - Отрицательные мысли и поступки сильно сокращают жизнь.

В настоящее время безответственная деятельность людей привела к катастрофическому положению Земли, увеличению смертности из-за болезней.

Потребление продуктов, содержащих трупный яд, элементы распада, ведёт к вымиранию.

Нужно духовное и физическое очищение. Духовное очищение означает быть добрым в мыслях и делах не только для себя, но и для окружающих.

Любите ближнего. Не желайте богатства, не сосредотачивайтесь на материальном.

Физическое очищение предполагает переход на питание только растительной пищей и полный отказ от пищи животного происхождения.

Начинать лучше с раздельного питания. Пищеварительный тракт вырабатывает определённый фермент для переработки определённого продукта.

Поэтому не все продукты совместимы. А если пища не усваивается, она откладывается в толстом кишечнике.

Отказаться от мяса

Раздельное питание – не новая система, одно время это была модная тема, даже звезды на нем сидели, например, Ирина Безрукова, Ольга Погодина, Вера Брежнева.

Николай Побоченко предлагает такой подход.

- Утро начинается со столовой ложки мёда, растворённого в стакане тёплой кипячёной воды. Через 20 минут мёд всасывается в кровь.

За 15-20 минут до основной еды можно съесть свежие или сушёные фрукты. Они усваиваются в кишечнике за 1 час - 1 час 20 мин. Если их есть в конце приема пищи, это ведет к гниению в желудке вместе с другой едой.

Затем выбирают белковый или углеводный стол.

Белки – это орехи, семечки, горох, фасоль; простокваша, сыр, творог; яйца; мясо, птица, рыба (один вид белка едят за один приём).

Углеводы – это ржано-пшеничный хлеб, крупы, картофель.

Перерыв между приёмами белков и углеводов – не менее 2 часов.

Жиры (растительное масло; сливочное масло, сметана) сочетаются с углеводами. Овощи (чеснок, лук, морковь, капуста, огурцы и т.д.) сочетаются с белками, углеводами, жирами.

Фрукты и овощи нужны ежедневно.

Жидкости (воду, отвары) пьют между приёмами пищи.

Исключить нужно рафинированный сахар, соль, так как она не усваивается, а откладывается. Острое - ограничить.

В организме накапливается яд от потребления животных продуктов, алкоголя, наркотиков и курения.

Употребление алкоголя приводит к большой потере энергии, а употребление мяса закрывает энергетические каналы и вводит трупную информацию. Отсюда рак, СПИД, аллергия.

Вначале отказываются от мяса, рыбы, яиц, затем - от молочных продуктов. Со временем диета составит 50% сырых фруктов и овощей.

Потом приходят к питанию фруктами, мёдом, злаками, овощами. И в конце отказываются от овощей.

Чистые продукты – это свежие или сушёные фрукты, соки и каши из круп (гречка, пшено, бурый рис) на воде. Объём потребления – 200 мл.

Полезны постные дни. Особенно в среду и пятницу.

Во время перестройки организма не переутомляются, избегают яркого солнца.

Каждый день - гимнастика

Третий принцип калужского космобиолога – движение.

- Обязательно делать упражнения, - настаивает Побоченко. - Главное — не перенапрягаться. Каждый день - 1 час пешком. Быстрая ходьба (по самочувствию) разогревает тело, избавляет от болезней, способствует выведению шлаков. Гимнастика в течение дня:

1. Потягивания.

2. Бег на месте.

3. Потряхивания головой, руками и ногами.

4. Частые моргания.

5. Отжимания от стола или от пола.

6. Приседания.

7. Ходьба на носках.

В конце - просто ходьба.

Каждое упражнение повторяют 4 раза. Делают вдох - через нос и шумный выдох - через рот.

Диета от Николая Побоченко

- В постные дни – это среда, пятница и в разгрузочный – понедельник надо соблюдать диету. Жидких продуктов – по 200 мл, твёрдых – по 100 г. Все без сахара. Питьевая вода - между приёмами пищи.

Завтрак должен быть в 7- 9 час. - в это время активен желудок.

В 11-12 – второй завтрак.

В 14-15 – обед, так как в это время активен тонкий кишечник.

В 18-19 – ужин.

В 20 час. – второй ужин.

Меню такое:

На завтрак через 20-30 минут после ложки меда можно приготовить кашу (пшённую, гречневую, из бурого риса) на воде с подсолнечным или оливковым маслом и петрушкой.

2-й завтрак - отвар изюма или кураги. Через 15 - 20 минут: квашеная капуста с морковью, отварным картофелем, подсолнечным маслом, зелёным луком и хлебом с горчицей (или винегрет с хлебом и горчицей).

Обед - фрукты (яблоки или апельсины) или мармелад. Через 15 - 20 минут: отварная фасоль (или отварной горох) с подсолнечным маслом, морской капустой, чесноком и овощами (салатом, огурцами, перцем, укропом).

Ужин - орехи с овощами или помидорами.

2-й ужин - зелёный чай с горьким шоколадом.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье меню такое:

Завтрак - каша (пшённая, гречневая, из бурого риса) на воде со сливочным маслом и петрушкой.

2-й завтрак - отвар изюма или кураги. Через 15 - 20 минут: 1 яйцо (или сыр) с зелёными овощами.

Обед - фрукты (яблоки или апельсины) или мармелад. Через 15 - 20 минут: отварное мясо (или отварная рыба, или отварная фасоль) с овощами или студень.

Ужин - творог со сметаной (простокваша).

2-й ужин - зелёный чай с горьким шоколадом.

Что с чем сочетать

- Не все продукты совместимы, - предупреждает калужские биоэнергет. - А неусвоение пищи ведёт к её отложению.

Белки (мясо, рыба, яйца, творог, простокваша, сыр, фасоль, орехи) не совместимы с углеводами (хлеб, крупы, картофель).

Белки и углеводы едят раздельно. За 1 приём употребляют 1 вид белка. Белки сочетаются с овощами.

Углеводы сочетаются с овощами и жирами (растительным, сливочным маслом, сметаной).

Помидоры - это кислоты. Их едят за 30 минут до еды с растительным маслом, зелёными овощами.

Фрукты усваиваются в кишечнике. Поэтому их едят за 15 - 20 минут до

основной еды. Кислые и сладкие фрукты не едят одновременно: они не

сочетаются.

Молоко - это еда для детей, у взрослых оно не усваивается.

Не едят супы и борщи, т к. они не смачиваются слюной.

Из-за употребления молока и продуктов на молоке, а также мясных бульонов (в них содержится трупный яд) в почках и жёлчном пузыре образуются камни, приобретаются хронические болезни.