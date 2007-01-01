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Молодые художники привезли в Калугу тишину

Увидеть ее можно в Доме музыки.
Татьяна Светлова
18:41 сегодня
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Фото автора.
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Вернисаж изначально обещал быть интересным.

Все участники выставки - студенты, а от них можно ждать чего угодно.

Ребята молодые, интересные и обещали концептуальные вещи.

Так как выставка – дело хлопотное, а сфинансамиу студентов дела не очень, чтобы доставить картины в Калугу, была предпринята экстремальная операция.

60 картин, среди которых есть достаточно большие, пятеро художников нагрузили на четыре тележки на колесиках. И везли так через всю Москву. Переживали, что не пустят в метро, в электричку.

На них оглядывались прохожие, пассажиры подозрительно косились на габаритный груз.

Но ребят везде пропустили, все обошлось, работы в целости и сохранности были доставлены в Калугу, хотя дотащить такую тяжесть было непросто.  

Куратор выставки художник Николай Соловьев пошутил, что ему не привыкать: в прошлом году он подрабатывал грузчиком, и теперь пригодились эти навыки.

Выставку смонтировали в выставочном зале Доме музыки. Молодые авторы из Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Владимира, Сыктывкар, Иркутск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Кабул (Афганистан) размышляют о тишине.

В современном ритме нам ее не хватает. И тишина может быть разной и оглушающей, и ошеломляющей, и вдохновляющей, и успокаивающей. Поэтому выставка называется «В поисках тишины».

Софья Вараксина (г. Южно-Сахалинск) «Тишина».
Софья Вараксина (г. Южно-Сахалинск) «Тишина».
Юлия Беляева (г. Иркутск) «Лифт».
Юлия Беляева (г. Иркутск) «Лифт».
Николай Соловьев «Спячка».
Николай Соловьев «Спячка».

Приехали на вернисаж

Всего представлены работы 18 художников. Выставка рассказывает о том, что тревожит современных авторов и будет работать до 2 марта.

На вернисаже можно было пообщаться с некоторыми из них.

Помимо Николая Соловьева и калужанки Юлии Свадковской в наш город приехали Анастасия Аристовская, Надежда Мягкова, Полина Осипова, Софья Вараксина и Анна Топор-Гилка.

Молодые художники волновались, это их первый большой проект. Всех участников, кроме Юлии Свадковской, объединяет то, что они студенты суриковского института.

А Юлия закончила калужский колледж культуры и искусств.

Собравшись вокруг этого проекта, молодые художники предлагают зрителям посетить пространство, наполненное художественными переживаниями тишины, где взгляд направляется в глубинные структуры отражаемой ими действительности.

- Все мои работы про тишину и созданы в тишине, - говорит Полина ОСИПОВА. -  Две графики, представленные здесь, я писала наедине с природой, где никого нет.

И есть работа, написанная в монастыре, где я некоторое время жила в качестве художника и трудника. И перед сном там есть момент, когда полная, глубокая тишина, это все влияет на выбор темы.  

Полина Осипова ловила тишину в монастыре.
Полина Осипова ловила тишину в монастыре.
Федор Солодилов (г. Владимир) «Товарищеский. Ночь».
Федор Солодилов (г. Владимир) «Товарищеский. Ночь».
Иван Мамонов (г. Москва) «Ветер».
Иван Мамонов (г. Москва) «Ветер».

Заглянуть внутрь себя

Куратор выставки Николай Соловьев - калужанин, он закончил колледж культуры и искусств и теперь учится в Суриковском институте.

Как рассказала Николай, он собрал арт-группу «Бетонная тишина», куда входит 8 художников.

Изначально они хотели говорить о бетонной тишине - о городе, брать более индустриальный, урбанистический пейзаж. Но потом расширили тему в сторону переживания тишины как таковой.

Николай Соловьев объяснил концепцию выставки.
Николай Соловьев объяснил концепцию выставки.

- Выставка посвящается тишине, нашей способности к рефлексии, самопознанию, к внимательному взгляду на мир и внутрь себя, - рассказал Николай. - Каждый день современный человек сталкивается с огромным количеством впечатлений и информации.

На каждого из нас оказывает влияние повсеместный непрекращающийся гул, порожденный турбулентностью нынешней действительности.

Из-за перенасыщения впечатлениями и информационным шумом, эмоциональные ощущения притупляются, и постепенно наша способность прислушиваться к своим эмоциям и переживаниям ближнего ослабляется.

Неосознанно мы укрепляем привычку потреблять информацию извне, забывая о собственном внутреннем голосе. Современному человеку необходимы минуты покоя.

Тишина - идеальное условие, которое позволяет заглянуть внутрь себя. И каждый может там обнаружить благодетель, извлечь ее, делиться ею.

Но также мы можем обнаружить и нелицеприятные явления, над которыми обязательно будем расти.

Тишина ещё и потому что на выставке представлены сдержанные работы. По концепции они не эксцентрические, вы не увидите картин, которые разлетаются в стороны, набрасываются на зрителя буйством цвета.

Здесь собраны вещи ценростремительного характера, чтобы погрузить в них внимание зрителя. Поэтому многие полотна содержат в себе элемент загадки.

У меня здесь есть работа, которая называется «Нижегородская», где парень идёт в сторону эстакады. Писал я её в феврале 2023 года.

Парень идёт со стороны центра, из мегаполиса и ему предстоит пересечь дорогу. А по эстакаде проходит третье московское кольцо.

Он стремится выйти из мегаполиса, его ожидает сотня километров асфальта, дорог, бетонных зданий. Это его путь жизни. У него есть рюкзак – определенный багаж знаний. И он идёт в поисках тишины.   0+

Надежда Мягкова (г. Нижний Новгород), «Вечер»
Надежда Мягкова (г. Нижний Новгород), «Вечер»
На выставку пришли художник Алексей базанов и художник, искуствовед Владимир Обухов.
На выставку пришли художник Алексей базанов и художник, искуствовед Владимир Обухов.
На вернисаже было много молодежи.
На вернисаже было много молодежи.

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