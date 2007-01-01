Актриса калужского драмтеатра Ольга Петрова рассказала о юбилее, театре, семье и даче

На сцене калужского драмтеатра Ольга играет уже 33 года.

28 января Заслуженная артистка Калужской области, педагог по вокалу Ольга Петрова отметила юбилей.

На днях мы заглянули в гримёрку к актрисе и расспросили о юбилее, театре, семье и даче.

Ольгу мы застали между репетициями, у нее было буквально полчаса свободного времени.

Сцена из спектакля «Нежность», премьера которого состоялась в день рождения актрисы.

Грустный праздник

- Ольга, как вы отметили юбилей?

- Грустно, потому что как раз накануне ушла моя собака Лилу, которую в 2016 на выпускном мне подарили студенты. Поэтому я очень рада, что в этот день была премьера спектакль «Нежность». День рождения отметила премьерой.

И нам разрешили посидеть здесь, в театре, были театральные люди, мама, родственники. Хорошо посидели.

- Вы думали в детстве, что будете актрисой?

- Я мечтала об этом, как все девочки. Поскольку я пела, мне пророчили вокальную историю, но я понимала, что хочу быть только драматической актрисой.

- В школе вы хорошо учились?

- Я всегда была перфекционисткой и хорошо училась. Не была отличницей, но хорошисткой с пятёрками была.

- А сейчас перфекционизм остался?

- Конечно, если что-то делаю, это должно быть хорошо. В некоторых вещах я прямо дотошная.

Пела Ольга с детства, а сейчас преподает в театре вокал и занимается вокалом со студентами Бауманского.

«Меня не баловали, а помогали»

- Вы пришли в театр в 1992 году, помните свой первый спектакль?

- Помню. Режиссер Александр Георгиевич Баранников дал мне роль Ани в спектакле «Вишнёвый сад».

Я тогда ничего не понимала ни в театре, ни в профессии, только закончила пединститут и благодаря Александру Георгиевичу попала в театр.

После «Вишневого сада» меня взял в спектакль «Русские потешки» Владимир Иосифович Романовский и тут же я сыграла в спектакле у Романа Валентиновича Соколова.

После этого меня взяли в театр, потому что я была девочкой с улицы, без актерского образования.

В театре Ольгу тепло приняли, у нее всегда была большая занятость.

- Как вас, девочку с улицы, приняли в театре?

- Очень хорошо. Мне помогали режиссеры. У нас в принципе хороший коллектив, молодым всегда помогают. Когда я пришла в 1992-м, в театре были такие мастодонты как Романовский, Логвиновский, Сумин. Это такие глыбы! Слава Богу, с нами сейчас Пахоменко.

Из женщин - Надежда Васильевна Ефременко, Любовь Андреевна Кремнёва... Было у кого учиться. Меня не баловали, а именно помогали. Нас тогда в театре было всего трое молодых артистов.

Это же 1992 год, тяжёлое время. Люди хотели зарабатывать, а в театре в тот момент не заработаешь. И молодежи не хватало. Это уже потом Александр Борисович Плетнёв набрал курс.

- Ваша мама поддержала ваш выбор?

- В результате, да. Она не хотела, чтобы я занималась сценой. Поскольку мама была творческим человеком и понимала, что это такое, как это тяжело.

Помимо гитары и клавишных Ольга сможет сыграть и на шарманке.

«Два раза в реку не входят»

- Вы сыграли множество ролей, все их помните?

- Я поняла, что вдруг вижу реквизит, например, куклу из спектакля «Моя жена лгунья», куклу помню, а что за роль была, с трудом вспоминаю. Но у нас есть специальные люди, записывающие роли, которые мы сыграли за год, и это всё хранится.

Помню поворотные роли в профессии. Помимо Ани в «Вишнёвом саде» это роль Нины Заречной в «Чайке», Корали оспектакле «Только любовь» по Франсуазе Саган и, безусловно, миссис Куикли в спектакле «Виндзорские насмешницы».

А дальше уже пошёл плетнёвский период, в котором что ни роль, то поворотная.

- Хотели бы какой-то спектакль вернуть?

- Нет, два раза в реку не входят. Время прошло, возраст другой. Нельзя вернуть то, что ушло.

- Какой материал вам интересен, какие роли?

- Серьезные, конечно, где есть человеческая глубина. Я понимаю, что у нас в основном люди хотят веселиться и развлекаться, никто не хочет расти.

А растём мы через что-то серьёзное, через боль, потери, страдания. Но почему-то от театра ждём только развлечения.

- Сейчас в театре много классики…

- Классика - это изначально сложные характеры. И в ней всегда есть то, что найдешь для себя.

Мне нравится наш сегодняшний «Онегин», потому что там играют молодые ребята. Я там современная мамаша. И мы находим в Пушкине, то, что нам близко.

А какой интересный спектакль «Пир во время чумы»!

Не надо смотреть на классику, как на скучную школьную программу, там те же проблемы, что волнуют людей и сейчас.

- Сейчас в театре много молодых актеров. Какая молодёжь приходит?

- На удивление интеллигентная, воспитанная, талантливая и жаждущая работать.

У них есть желание заниматься театром, не впадая в склоки, они умеют друг с другом ладить, очень быстро задруживаются, извините за такое слово, быстро находят общий язык и делают общее дело.

Актриса любит сложные характерные роли.

Хорошо, что есть дача

- Почему вы не снимаетесь в кино?

- Сейчас, когда достаточно много артистов нашего театра снимается в кино, я поняла, что не хочу. Киноактёр – совершенно другая профессия, это сложно объяснить, но там работаешь по-другому.

Я снималась в кино, но мало и вяло. Когда тебе дают один эпизод, это нельзя назвать съемками в кино. И я понимаю, что потратила три часа, а во мне это никак не отозвалось. Театр мне ближе.

- А вообще кино смотрите?

- Крайне редко, я очень занятой человек. У меня кино смотрит муж. Если это достойно внимания, он мне говорит. Если не достойно, то мы меня лишний раз не тираним.

Мы с ним любим сложные сериалы, последнее что смотрели - «Извне».

- На книги хватает времени?

- Книги читаю, особенно много фэнтези, и не скажу, что самого лучшего качества. Читаю перед сном, чтобы хотя бы заснуть, или когда нужно отдохнуть, переключиться. Отдых ведь это смена деятельности.

Вот чтение - один из видов деятельности, в котором я отдыхаю. А ещё очень люблю копать.

Я в принципе трудоголик. Если у меня нет дел, я их себе обязательно найду, долго отдыхать не могу.

Если вдруг надолго попала домой, это будет ремонт. Поэтому хорошо, что есть дача: я хотя бы мужа не мучаю ремонтами.

И я поняла, что люблю копать, сорняки убирать. Мне нравится этот процесс. Для меня это - медитация.

- Что на даче сажаете?

- Я оказалась страшным фанатом дачи. В свободное время я - на дачу, даже на полдня. Дача находится в красивом месте, это деревня Каравай.

Там места грибные, ягодные, недалеко река Угра, мы заезжаем, купаемся. Шесть соток - это много. У меня одна зона – огород, другая – цветы.

Выращиваю все: картошку, морковку, свеклу, лук… Мне это нравился и хорошее подспорье зимой.

В прошлом году был необыкновенный урожай цветной капусты, я ее даже начала раздавать, мне её деть было некуда, в холодильник не помещалась.

За 33 года службы в театре Петрова сыграла более 50 ролей.

Не тянуть театр в дом

- Вы домашний человек?

- С возрастом стала очень домашней. Сейчас, особенно вечером, меня вытащить из дома очень тяжело.

- Готовить любите?

- Скажем так, я умею. Любит муж. У меня хорошо получаются супы, рыба, а у него всякие тушёности: мясо, овощи.

- Ваш муж, Сергей Вихрев тоже актер нашего драмтеатра. Вы вместе уже 18 лет. Легко ли двум актерам в одной семье?

- Раньше мы тянули театр в дом, сейчас нет. Театр для меня - любимая, но работа. Не могу сказать, что театр — это моя жизнь, хотя занимает много времени.

Мы с Сергеем друг друга понимаем. Человек, который занимается другой профессией, нашего ритма жизни не выдержит: разорванные рабочие дни (есть 2-3 свободных часа в середине дня и не факт, что попадёшь домой), один выходной - понедельник, который не совпадает ни с кем.

А когда выпуск спектакля, мы вообще забываем, что такое дом. Если Сергей выпускает спектакль, я беру дом на себя, если я выпускаю, он помогает. Вот когда мы вместе выпускаемся, это вообще сложно.

- Муж разделает ваши увлечения?

- Да, мы во многом сходимся по жизни. Любим на машине куда-нибудь поехать.

Ездили на Соловки, в Псков, часто бываем в Вологде. В этом году тоже планируем куда-нибудь съездить… хотя планировать в наше время ничего нельзя, поэтому надеемся.

Я 17 лет за рулем, очень люблю ездить. У меня происходит какое-то переключение. Люблю дорогу. Например, когда съезжаешь на Киевскую трассу и направляешься в сторону Чёрной грязи, полное ощущение, что ты едешь в небо.

А по дороге на дачу, в Каравай, еду лесами, вижу, как сменяются времена года от появления первых почек до последнего листа осенью, снега зимой.

И люблю машину. Я такой автолюбитель, что будь булочная в трех метрах от дома, я бы и туда на машине ездила.

- Ещё одно ваше увлечение – собаки.

- У нас было две собаки: Лилу и Пушишка. Мы с ними - и на дачу, и на речку, и в лес.

Когда погода позволяла, я с собаками один-два раза в неделю ездила в поля. Им надо было обязательно прогуляться, поноситься.

Сейчас, к сожалению, осталась одна Пушишка. Я её подобрала ещё щенком, отвязала от дерева и привела домой. Теперь она выросла. Собака хорошая, охранница.

Она обаяшка и всем нравится. А ей нужно, чтобы её любили, гладили. Она скиталась месяц по улице, а потом попала домой и счастлива все четыре с лишним года.

Зависим от хороших отношений

- Ваша дочь Катя всегда рисовала, кем она сейчас работает?

- Дочь в Москве, она закончила академию. Работает в типографии, практически по профессии. И по-прежнему рисует. Я довольна.

- Хорошо, что не стала актрисой?

- Ей в шесть лет объяснено, почему не надо быть актрисой.

- А если бы вы могли вернуться назад, пошли бы в театр?

- Пошла бы. Понимаете, театр такая штука, если ты сюда попал, он тебя не отпускает.

Когда я на два года уехала в Вологду, поняла, что без сцены не могу, чего-то не хватает. Выйдешь на сцену, сыграешь спектакль, и ты – нормальный человек.

А здесь родной театр. Привыкаешь к стенам, к сцене, к людям. Я зависима от людей и от хороших отношений, это дорогого стоит. Ведь мы знаем театры, где человек человеку волк, здесь этого нет.

- А что вы не потерпите в отношениях?

- Хамства. И не люблю глупых. А если ещё глупость и хамство вместе, то это совсем плохо.

- Вы сыграли столько ролей, осталась ещё мечта какую-то роль сыграть?

- Джулию Ламберт из романа «Театр» Моэма. Эта мечта пронеслась со мной через всю жизнь.

Джигарханян говорил: «Я всегда хотел сыграть Гамлета, но мне же его никто никогда не даст сыграть. И поэтому в каждой своей роли я играю Гамлета».

А я в своей каждой роли играю Джулию Ламберт.

2020 г. Фото с прошлого юбилея актисы. тогда Ольга Петова устроила творческий вечер.

Блиц

С чего начинается ваше утро?

- С кофе.

- Какой стиль в одежде предпочитаете?

- Удобный.

- Правда, что вы не едите шоколад?

- Правда, шоколад не люблю.

- Диету соблюдаете?

- Иногда могу себе сказать: «Откажись от этого». Это предел моей диеты. Отказываюсь на некоторое время, но ненадолго.

- Спорт есть в вашей жизни?

- Нет, это не мое с детства. Люблю только танцы, по возможности более серьезные, физически нагруженные.

- У вас есть соцсети?

- Нет. Несколько лет назад я вышла из всех соцсетей, нет на них времени. И это мне скучно.

- В каком количестве спектаклей в этом сезоне вы заняты?

- В 13, если посчитать в программке.

- Что дает силы?

- Жизнь. Муж, мама, дочь, животные, дача, машина - всё, что составляет жизнь, потому что батарейку надо где-то подпитывать.