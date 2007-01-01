В ХIХ веке частыми преступлениями в Калуге были воровство, несоблюдение закона о бродягах и беглых и оскорбление чести

А чиновников судили за медлительность, мздоимство, подлоги.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем, какие преступления соврешались В ХIХ веке в Калуге.

В книге «Материалы для географии и статистики, собранными офицерами генерального штаба России. Калужская область, 1864 год» приводятся сведения о преступлениях за 12 лет, с 1846 по 1857 год.

Всего за это время в Калуге под стражей находились 4 391 мужчин (в среднем - 350 человек в год) и 906 женщин (в среднем – 70 в год).

Самыми распространенными преступлениями были: воровство, не соблюдение закона о бродягах и беглых, оскорбление чести, не соблюдение устава казенного управления о лесах, убийства, преступления против веры, против правительства, против повинностей.

По данным статистики 1857 года, число подсудимых мужчин было больше, чем число подсудимых женщин почти в 6 раз.

В 1848 году отмечены и такие преступления: лживые и противозаконные поступки, покушение на самоубийство, написание фальшивого отпуска, ложный донос, ложное показание, подкинутые младенцы и упущение арестантов.

В 1854 году указан 1 случай сокрытия мертвого младенца, в 1856-м – 1 случай изнасилования. В 1854 году значится один подсудимый по государственному преступлению.

«Все стащат»

В Жиздринском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева собрали такие сведения: «Профессиональных воров нет, если не считать цыган, которые живут в Бутчинской волости, но мелкое воровство в некоторых деревнях встречается довольно часто.

Особенно таким воровством отличается деревня Гуличи. На сельских ярмарках и базарах гулитчевцы таскают у торговцев пряники, баранки, булки, яблоки калачи. Тряпичник, когда заезжает в Гуличи, тоже всегда на стороже.

В других деревнях окружают его бабы со всех сторон, а ему и горя мало, откроет сундук и делает свое дело: показывает товары, торгуется, отмеривает, отсчитывает, а на баб и не смотрит, что они там делают.

В Гуличах так нельзя, там смотри в оба, а то товар растащат. Но особенно эта мелкая кража развита между своими деревенцами.

- Этакая гадость у нас завелась, - жалуются гуличевцы. – Ни вожжей, ни топора, ничего не смей забывать на своем крыльце - все стащат…

В других деревнях хоть не такой кражи, но есть отступления от честности, например, очень редкий работник не отсыпет зерна у своего хозяина и не украдет муки, если его пошлют на мельницу.

Тот же самый работник ничего не возьмет из клети, не украдет денег и не пойдет на чужое гумно, если там затеряется стог хлеба…

Семейные кражи считаются предосудительными и встречаются редко, если не считать коровье масло, из которого почти все хозяйки стараются взять потихоньку что-нибудь от семьи и продать в свою пользу».

В деревне Сугоново Калужского уезда: «Народ, изверившийся в обычном преследовании преступлений и судопроизводстве, подозрительно относится как к лицам, на которых возложены такого рода дела, так и к самим учреждениям….

Вот случай, который имеет продолжение и в настоящее время (15 апреля 1899 года): один крестьянин, совершивший даже два преступления… не скрывает содеянного от своих односельчан и даже у них укрывается.

Крестьянин этот, живя у одного торговца в кучерах, был послан на железнодорожную станцию получиться товар. Деньги, данные ему для выкупа товара, и лошадь были этим кучером обращены в свою пользу, после чего он скрылся не известно куда.

Спустя несколько недель означенный субъект появился вблизи своего местожительства и в одном трактире во время попойки поссорился со своим компаньоном и так ударил его кулаком по голове, что последний через два дня скончался. Этот мужик опять скрылся.

Полиция принялась за розыск, впрочем, спустя рукава, и он в настоящее время благополучно скрывается в своем родном селе, пьянствует и угощает водкой своих односельчан».

Община посадила в тюрьму

По данным статистики1864 года, на 100 подсудимых приходится 5 дворян, 3 купца, 13 мещан, 51 крестьянин, 20 дворовых людей, 2 человека, приписанных к фабрикам и заводам, 3 – разного званию людей, 2 утаивших свое происхождение, 1 духовного звания.

Впервые совершивших преступление - 91 %. Замечено, что на 100 подсудимых мужчин приходится 1 обвиняемый в убийстве, на 100 подсудимых женщин – 4.

На 100 человек приходится 18 оправданных, за 12 лет – 24525 человек.

Большая часть преступлений совершается и мужчинами, и женщинами в возрасте 21-35 лет.

Женатые и замужние – 72%. Грамотные составляют 16%. По приговорам помещиков за 5 лет сослано в Сибирь 128 человек и 119 отданы в рекруты.

В Сугоново «Год назад был такого рода случай: вся община, считая себя обиженной, потребовала, чтобы обидевший её член был наказан или вовсе удален.

Дело заключалось в следующем. Один мужик, женив своего пасынка, отослал его на заработки в Москву, а сам стал беспрепятственно жить с его женой.

Отношения, имея преступный характер, не замедлили открыться обществу.

Общество, считая себя обиженным, составило сход, на котором постановило потребовать от девушки, чтобы она подала жалобу на своего сожителя в противном случае оно сделает постановление, в силу которого виновный будет исключен, так как подобные преступления община среди себя никогда не наблюдала.

Девушка, будучи поставленная в такую критическую дилемму, избрала первое, то есть дала делу ход. Виновного судили уголовным порядком, он был приговорен к трёхлетнему тюремному заключения, после чего община осталась удовлетворённой».

За что судили чиновников

За 12 лет суду было предано 1125 чиновников. В среднем, ежегодно - 88 человек.

Наиболее количество чиновников судили «за противозаконные проступки при хранении и управлении вверенного по службе имущества», таких было 375 человек или 33% от всех осужденных чиновников.

Также чиновники шли под суд за «медлительность, нерадение и несоблюдение установленного порядка (26%), превышение власти и противозаконное бездействие (17%), мздоимство и лихоимство (10%), подлоги по службе – 5%, преступления и проступки в отношениях между начальником и подчиненными – 1%, преступления и проступки при суде и следствие крепостных дел и нотариусов – 1%».

Удаление от должности с преданием суду составляют 9%, подвергаются аресту – 4% от общего числа подсудимых. Подсудимые чиновники, назначаемые правительством, составляют 30%.

По званию больше всего потомственных и личных дворян, имеющих состояние, и разночинцев. Лица духовного звания и дети купцов составляют около 18%.

Из 100 человек присуждены к наказанию - 32, оправданы – 10, сослан на поселение в Сибирь 1 человек, на военную службу отправлен 1 человек, к заключению в тюрьму и кратковременному аресту приговорены 8 человек, к удалению от должности – 11, к вычету времени службы – 5 человек, к строгому выговору с внесением в послужной список – 9 человек, к денежному взысканию – 6.

Остальные понесли другие наказания.

В Сугоново Калужского уезда «народ к служебным преступлениям относится глубоко равнодушно. Взятничество должностных лиц в глазах местного населения не составляет почти никакого греха, а служит как благодарность за сделанное или то, что только будет сделано.

Говорят: «Сухая ложка рот дерёт». Растрата общественных сум не очень строго преследуется, что видно из того, что сельские старосты, истратившие общественные повинности, не только остались безнаказанными, но даже снова избирались на прежние должности...

Подлоги в описываемом районе встречаются очень часто, но народ смотрит на них равнодушно, как и на большинство преступлений»...