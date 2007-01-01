«Они умирали в магазинах и на улицах»: в Кременках массово отравили собак

Мы побывали на месте гибели животных и выяснили, что такое здесь происходит не в первый раз.

В начале этой недели в редакцию обратилась жительница города Кременки Жуковского района Калужской области.

- У нас массово травят кошек и собак, - сказала в трубку женщина. – В начале января животные начали просто пропадать, а 31 числа массово умирали прямо на наших глазах. Их явно потравили, а они ведь безобидные, мы их подкармливали годами.

Всего погибло около десятка уличных и три домашних собаки. И это только те, кого обнаружили, а сколько таких бедняг, кто уполз умирать в укромные места…

3 февраля мы выехали на место происшествия.

Догхантеры вернулись?

Кременки – совсем небольшой городок в полутора часах езды от Калуги. Его население составляет менее 12 тысяч человек. Немудрено, что прилюдная массовая смерть животных шокировала горожан и до сих пор является городской темой номер один.

Возле местного рынка на улице Циолковского к нашему приезду собралось около 30 человек. Рядом с местными бегали ласковые собаки – два любимца местных жителей, которые пережили массовое отравление.

Кличка одной из них Лора

Собаку называют «наша Хатико», так как ее хозяин уехал на спецоперацию, после чего Лора постоянно дожидается его в одном и том же месте.

Как оказалось, таких животных на улицах Кременок немало. Отсюда многие ушли на СВО, и местные подкармливают их собак, которые дожидаются хозяев с войны.

Увы, дождались не все…

Вторая выжившая собака – Лариска – любимица детей.

Это домашнее животное одной из пенсионерок. Лариска постоянно гуляет во дворе.

Местные жители собрались не только пообщаться с нами, но и подписать коллективное заявление в прокуратуру и администрацию.

Жителям удалось собрать около 150 подписей.

На сбор подписей приехал и бывший глава администрации города Сергей Гусев. Тут-то и выяснилось, что этот случай травли не первый.

Сергей Гусев

Животных массово уже травили в 2020 году, - Тогда погибло много кошек и собак. Я в те времена занимал должность главы администрации, и мы пытались своими силами выяснить, кто может заниматься такими делами. Мы аккуратно патрулировали улицы, просили жителей обращать внимание на подозрительных людей. У нас здесь все кормят животных, потому мы были уверены, что это кто-то приезжий. Не верится, что по соседству могут жить люди, способные на такое.

К сожалению, тогда мы не смогли найти этих нелюдей, - сетует бывший чиновник.

Тогда Сергей был уверен, что ситуация больше не повторится, однако вышло иначе.

- Меня насторожила внезапная смерть собаки, которая жила рядом с моим домом, - рассказывает Сергей о последних событиях. – Она несколько лет жила у меня возле дома на автостоянке. У нее тяжелая судьба, мы ее выходили все вместе, кормили. А тут, когда весь этот ужас начался, нашли ее мертвой в гаражах. Я думаю, что это догхантеры вернулись.

ВНИМАНИЕ!!! ВИДЕО СТРОГО 18+. ЖУТКИЕ КАДРЫ. ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ, СЛАБОНЕРВНЫМ И ДЕТЯМ СМОТРЕТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

Умирали в муках

Женщины и дети показывали нам фотографии и видео с умирающими в мучениях собаками, а из глаз лились слезы.

Волонтер Надежда Бибик, которая организовала сбор подписей (на момент публикации удалось собрать полторы сотни, - прим. ред.), вспоминает, что первое отравление произошло еще 15 января.

Надежда Бибик

Тогда мертвой нашли домашнюю хаски,- Она убежала у хозяев из частного дома и, видимо, успела что-то съесть. А 24-25 января в местных соцсетях люди стали выкладывать сообщения, что пропадают уличные собаки, которых они кормили годами. 31 января около рынка начались массовые смерти. Животные бегали в панике, потом падали, бились в конвульсиях. Собаки умирали в подъездах, магазинах и на улице. На это было невозможно смотреть, дети и взрослые плакали, никто не понимал, что делать.

Люди пытались помочь умирающим животным всем, чем могли.

- Я проходила вот здесь, мимо рынка, - рассказывает местная жительница Галина Агеева. - Собака в судорогах откусывала себе язык, молодой человек, проходящий мимо, помог ей, прижал язык палкой. Смотреть я на это не могла, мне стало плохо с сердцем. А когда прошла еще несколько метров, поплохело совсем. Там еще две мертвые собаки лежали.

Местная жительница Татьяна Назаревская рассказала нам, что агрессивных бездомных собак в городе не было. Все они чипированы.

- Я вышла в 6 часов в магазин, собака бежала по дороге, скулила, упала около магазина и в муках умирала, - говорит Татьяна. - Мы пытались найти способ помочь животным, но все происходило очень стремительно.

Найти виновных

Инициативная группа местных жителей отвезла тела двух собак на экспертизу в Ногинск. - Люди собрали 120 тысяч рублей, чтобы оплатить обследование и выяснить от какого яда погибли наши любимцы, - говорит местная жительница Татьяна Здорова которая участвовала в перевозке тел на экспертизу. – Нам сказали, что заключение патологоанатома будет готово через месяц-полтора.

- Поначалу мы не связывали эти смерти, думали, что собаки умирают по естественным причинам, так как это были единичные случаи, - говорит Татьяна. - Но 31 января собаки бились в агонии массово. Это происходило в магазинах, на улицах, в подъездах, везде. Я позвонила в 112, со мной вечером связалась полиция. Приехал участковый, сделал снимки нескольких мертвых собак, собрал показания свидетелей. Он сказал, что в ближайшее время должны возбудить уголовное дело.

Как оказалось, погибли не только собаки. На улице Школьной Кременок нашли много мертвых кошек.

- Я увидела на улице одну из уличных собак, и не смогла оставить на верную смерть, забрала домой, - продолжает рассказ Татьяна. – Но у меня три кота, и я могла лишь временно предоставить ей убежище. Вчера (2 февраля, - прим. ред.) мы передали ее в семью. Этот пес очень любит детей, играет с ними. Я рада, что ему удалось избежать участи других животных и теперь у нее есть дом.

Татьяна Здорова связалась с юристами из Москвы, которые пообещали помочь разобраться в ситуации.

- Мы настроены серьезно, будем добиваться справедливости. Один раз уже такой случай кому-то сошел с рук. Сейчас мы этого не допустим, - говорит наша собеседница.

Также нам поступила информация, что полиция ответила местным фразой: "Может собаки получили солнечный удар?". Разумеется, это был юмор, но в такой ситуации он не очень уместен.

Оперативный комментарий от местной администрации нам получить не удалось, но мы отправили туда запрос и обязательно продолжим следить за ситуацией.