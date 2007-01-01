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«Они умирали в магазинах и на улицах»: в Кременках массово отравили собак

Мы побывали на месте гибели животных и выяснили, что такое здесь происходит не в первый раз.
Софья Фирсова
14:20 сегодня
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В начале этой недели в редакцию обратилась жительница города Кременки Жуковского района Калужской области.

- У нас массово травят кошек и собак, - сказала в трубку женщина. – В начале января животные начали просто пропадать, а 31 числа массово умирали прямо на наших глазах. Их явно потравили, а они ведь безобидные, мы их подкармливали годами.

Всего погибло около десятка уличных и три домашних собаки. И это только те, кого обнаружили, а сколько таких бедняг, кто уполз умирать в укромные места…

3 февраля мы выехали на место происшествия.

Догхантеры вернулись?

Кременки – совсем небольшой городок в полутора часах езды от Калуги. Его население составляет менее 12 тысяч человек. Немудрено, что прилюдная массовая смерть животных шокировала горожан и до сих пор является городской темой номер один.

Возле местного рынка на улице Циолковского к нашему приезду собралось около 30 человек. Рядом с местными бегали ласковые собаки – два любимца местных жителей, которые пережили массовое отравление.

Кличка одной из них Лора
Кличка одной из них Лора

Собаку называют «наша Хатико», так как ее хозяин уехал на спецоперацию, после чего Лора постоянно дожидается его в одном и том же месте.

Как оказалось, таких животных на улицах Кременок немало. Отсюда многие ушли на СВО, и местные подкармливают их собак, которые дожидаются хозяев с войны.

Увы, дождались не все…
Увы, дождались не все…

Вторая выжившая собака – Лариска – любимица детей.

Это домашнее животное одной из пенсионерок. Лариска постоянно гуляет во дворе.

Местные жители собрались не только пообщаться с нами, но и подписать коллективное заявление в прокуратуру и администрацию.

Жителям удалось собрать около 150 подписей.
Жителям удалось собрать около 150 подписей.

На сбор подписей приехал и бывший глава администрации города Сергей Гусев. Тут-то и выяснилось, что этот случай травли не первый.

Сергей Гусев Сергей Гусев

Животных массово уже травили в 2020 году, - Тогда погибло много кошек и собак. Я в те времена занимал должность главы администрации, и мы пытались своими силами выяснить, кто может заниматься такими делами. Мы аккуратно патрулировали улицы, просили жителей обращать внимание на подозрительных людей. У нас здесь все кормят животных, потому мы были уверены, что это кто-то приезжий. Не верится, что по соседству могут жить люди, способные на такое.

К сожалению, тогда мы не смогли найти этих нелюдей, - сетует бывший чиновник.

Тогда Сергей был уверен, что ситуация больше не повторится, однако вышло иначе.

- Меня насторожила внезапная смерть собаки, которая жила рядом с моим домом, - рассказывает Сергей о последних событиях. – Она несколько лет жила у меня возле дома на автостоянке. У нее тяжелая судьба, мы ее выходили все вместе, кормили. А тут, когда весь этот ужас начался, нашли ее мертвой в гаражах. Я думаю, что это догхантеры вернулись.

ВНИМАНИЕ!!! ВИДЕО СТРОГО 18+. ЖУТКИЕ КАДРЫ. ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ, СЛАБОНЕРВНЫМ И ДЕТЯМ СМОТРЕТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

Умирали в муках

Женщины и дети показывали нам фотографии и видео с умирающими в мучениях собаками, а из глаз лились слезы.

Волонтер Надежда Бибик, которая организовала сбор подписей (на момент публикации удалось собрать полторы сотни, - прим. ред.), вспоминает, что первое отравление произошло еще 15 января.

Надежда Бибик Надежда Бибик

Тогда мертвой нашли домашнюю хаски,- Она убежала у хозяев из частного дома и, видимо, успела что-то съесть. А 24-25 января в местных соцсетях люди стали выкладывать сообщения, что пропадают уличные собаки, которых они кормили годами. 31 января около рынка начались массовые смерти. Животные бегали в панике, потом падали, бились в конвульсиях. Собаки умирали в подъездах, магазинах и на улице. На это было невозможно смотреть, дети и взрослые плакали, никто не понимал, что делать.

Люди пытались помочь умирающим животным всем, чем могли.

- Я проходила вот здесь, мимо рынка, - рассказывает местная жительница Галина Агеева. - Собака в судорогах откусывала себе язык, молодой человек, проходящий мимо, помог ей, прижал язык палкой. Смотреть я на это не могла, мне стало плохо с сердцем. А когда прошла еще несколько метров, поплохело совсем. Там еще две мертвые собаки лежали.

Местная жительница Татьяна Назаревская рассказала нам, что агрессивных бездомных собак в городе не было. Все они чипированы.

- Я вышла в 6 часов в магазин, собака бежала по дороге, скулила, упала около магазина и в муках умирала, - говорит Татьяна. - Мы пытались найти способ помочь животным, но все происходило очень стремительно.

 

Найти виновных

Инициативная группа местных жителей отвезла тела двух собак на экспертизу в Ногинск. - Люди собрали 120 тысяч рублей, чтобы оплатить обследование и выяснить от какого яда погибли наши любимцы, - говорит местная жительница Татьяна Здорова которая участвовала в перевозке тел на экспертизу. – Нам сказали, что заключение патологоанатома будет готово через месяц-полтора.

- Поначалу мы не связывали эти смерти, думали, что собаки умирают по естественным причинам, так как это были единичные случаи, - говорит Татьяна. - Но 31 января собаки бились в агонии массово. Это происходило в магазинах, на улицах, в подъездах, везде. Я позвонила в 112, со мной вечером связалась полиция. Приехал участковый, сделал снимки нескольких мертвых собак, собрал показания свидетелей. Он сказал, что в ближайшее время должны возбудить уголовное дело.

Как оказалось, погибли не только собаки. На улице Школьной Кременок нашли много мертвых кошек.

- Я увидела на улице одну из уличных собак, и не смогла оставить на верную смерть, забрала домой, - продолжает рассказ Татьяна. – Но у меня три кота, и я могла лишь временно предоставить ей убежище. Вчера (2 февраля, - прим. ред.) мы передали ее в семью. Этот пес очень любит детей, играет с ними. Я рада, что ему удалось избежать участи других животных и теперь у нее есть дом.

Татьяна Здорова связалась с юристами из Москвы, которые пообещали помочь разобраться в ситуации.

- Мы настроены серьезно, будем добиваться справедливости. Один раз уже такой случай кому-то сошел с рук. Сейчас мы этого не допустим, - говорит наша собеседница.

Также нам поступила информация, что полиция ответила местным фразой: "Может собаки получили солнечный удар?". Разумеется, это был юмор, но в такой ситуации он не очень уместен.

Оперативный комментарий от местной администрации нам получить не удалось, но мы отправили туда запрос и обязательно продолжим следить за ситуацией.

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