Калужский врач о Первомайске: «Обстановка напомнила советские времена, очень чувствовалась сплоченность»

Федор Ширяев работает ортопедом в Калужской областной клинической больнице. В августе 2024 года он поехал в больницу подшефного Первомайска.

На протяжении месяца врач лечил людей в прифронтовой зоне.

Мы поговорили с Федором о его пути в профессии и о поездке в Первомайск.

Во врачи из-за любви

- Стать врачом мечтал с детства или так сложились обстоятельства?

Федор Ширяев

Врач-ортопед Мама рассказывала, что пока все дети играли, мне хотелось вылечить всех кошек и собак во дворе. Я сам этого не помню, но хорошо помню, как в школьные годы всегда был готов оказать первую помощь всем, кто в ней нуждался. А потом в восьмом классе я влюбился в девушку, она была старше меня. Я узнал, что ей нравятся врачи и решил, что точно пойду в медицину. Потом отучился и стал ортопедом-травматологом.

- Как получилось, что ты поехал в Первомайск?

- Калужские врачи туда ездят регулярно, там всегда нужны руки. Я об этом знал и уже с 2022 года ходил в военкомат и узнавал, какие врачи требуются.

Регулярно туда ездят хирурги, их больше всего не хватает. В августе прошлого года мне сказали, что есть возможность поехать и согласился, не раздумывая.

-Не было страха или волнения перед поездкой?

- В детстве я любил фильм «По соображениям совести». Главный герой мне казался очень близким по духу человеком, да и сейчас кажется. В голове была мысль, что если уж так получилось, что мир пытается убить себя, почему я не могу принять участие и немного его подлатать?

Эта мысль в голове все время крутилась. Родственники очень распереживались, но я старался всех успокоить.

- Как вы добирались?

- Мы поехали в сентябре. Из Калуги собралась целая группа врачей из 12 человек. Когда мы отъезжали от больницы, то через пару минут мне стало немного тяжело на душе, но это быстро прошло.

Затем было немного не по себе при пересечении границы с ЛНР, но это чувство также быстро прошло. В следующий раз я испытал подобное только при поступлении первого тяжелого пациента.

Мы ехали на автобусе, набрали с собой много вещей. В следующий раз точно столько не возьму, только самое необходимое – три набора хирургической формы, гигиенический принадлежности, пару футболок и нижнее белье.

Нужно осознавать, что туда едешь на определенный срок и только с одной целью – спасать жизни. Ничего отвлекать не должно.

Сплоченность

- Расскажи об обстановке в городе.

- В Первомайске было очень жарко, пыльно. После пересечения границы я смотрел в окно и думал, какая же красивая природа – вдали лес, поле.

В городе обстановка была приятная – нас встретили, как говорится, с хлебом и солью.

- Какая атмосфера царила в коллективе?

- Мне обстановка напомнила советские времена, когда случалось что-то плохое собирали отовсюду людей. Там очень чувствовалась сплоченность, все понимали, зачем приехали.

Люди там быстро начинают дружить, я познакомился с хорошими ребятами, и мы по сей день общаемся.

Также в другом месте я принимал участие в лечении раненых солдат. Военно-полевая хирургия сильно отличается от гражданской травматологии, нужно научиться действовать быстро, все должны быть единым механизмом, как часы.

Была четкая инструкция лечения людей с минно-взрывными, осколочными ранениями. Нам нельзя было действовать, как в обычной больнице на гражданке, ведь последствия таких ранений могут проявиться через несколько дней.

- Быстро получилось адаптироваться к новым условиям работы?

- Первые пару дней мне очень помогали советами. Прежде чем что-то делать мы всегда все обсуждали. Экстренно, на бегу, но разрабатывали четкий план действий. Вот за эти сто шагов от рентген-кабинета обсуждали план операции.

Страха не было, но было некое молчаливое напряжение. Ночью выходил на улицу, дышал, думал обо всем.

Иногда, конечно, подступал страх, но во время работы об этом думать некогда.

- Общался с пациентами?

- Да, очень много. Через нашу бригаду в сутки проходило много людей. Официально у нас график был через сутки, но я выходил больше дней.

Занимался и гражданскими, сидел в травмпункте, в приемном отделении, в поликлинике. Бывало такое, что по 70-80 человек в сутки принимал.

Ночевал в больнице

- Где ты жил?

- Группа врачей живет в другом городе, лично я спал в больнице, там все было оборудовано.

Я уезжал один раз, в первую неделю. Мне очень сильно захотелось поесть шашлыка, просто невозможно. И вот в один вечер я уехал и утром уже обратно вернулся в больницу.

А так все 32 дня были очень интенсивными, тяжелых пациентов могло быть 20-30 человек в сутки.

- Сколько максимум пациентов было в твое дежурство.

- Самое большое количество 126 человек.

- Если предложат еще раз поехать, согласишься?

- Да, определенно. Это очень полезный опыт, я хочу помочь людям, которые оказались в такой тяжелой ситуации. Именно для этого я и учился на врача.