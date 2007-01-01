Январь в Калуге оказался теплей марта, но не побил все рекорды 2007 года

Зима в этом году нас удивляет небывалым теплом.

Такого долгого периода тепла в январе трудно припомнить.

В Гидрометцентре России причиной аномально теплой зимы называют активность Атлантики, которая посылает циклоны по более северным широтам. Они и перекрывают движение в Среднюю полосу России холодных арктических воздушных масс.

Не наблюдалось в эту зиму выходов южных циклонов. Именно эти атмосферные вихри, сначала засыпают сильными снегопадами, а затем поворачиваясь, приносят похолодание и настоящую зиму.

Теплые зимы

Теплые зимы у нас не редкость. И если ещё в нулевых годах температура января в Калужской области равнялась -9...-10 градусов, теперь средняя температура января всего -6 оС...-7 оС.

Причем, с 2013 года каждый второй Новый год проходил без снега.

Если взять последние годы, то аномальной была зима 2019-2020 г. Тогда, в декабре 2019-го, город накрыла затяжная оттепель. В отдельные дни средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 12- 14 градусов. Не было снега.

Температурный режим шел по графику конца октября – начала ноября. Погода установила три абсолютных климатических рекорда по теплу - 18, 19 и 24 декабря.

В первые дни января 2020-го средняя температура воздуха в Калуге превышала климатическую норму на 7–8 градусов и по температурному фону соответствовала началу ноября или середине марта.

Зима 2015 гг. тоже была очень тёплой. Так, 29 января 2015-го в Калуге было +4 оС, перекрыт исторический температурный максимум, ранее принадлежавший 1992 году и равный +3,5оС.

30 января 2015 г. температура воздуха в Калуге поднялась до +3,2оС, перекрыв рекорд 1989 года, равный +2,1оС. 31 января было в +3,6оС, а 1 февраля 2015 года температура воздуха поднималась до +3,5оС.

Теплой погодой запомнилась и зима 2007 гг. Тогда долго не было снега. За три часа до Нового года температура в городе еще была минусовой, а в полночь шкала термометра показала уже + 4 и потом уверенно пошла вверх.

Снег, выпавший ночью, продержался совсем недолго. В начале января температура дневные температуры были – от +1 оС до +4 оС.

Но январяь 2025-го изрядно всех удивил.

Осадков выпало 93% от нормы

- Январь 2025 года в Калуге стал рекордсменом по температуре воздуха и отсутствию снежного покрова, - рассказала метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Отклонение среднемесячной температуры воздуха от климата составило более 6 градусов.

Метеорологи зарегистрировали новый исторический максимум за весь многолетний период инструментальных наблюдений за погодой в Калуге. Ранее рекорд принадлежал 2020 году.

Татьяна Инкина

метеоролог Даже в сравнении с мартом январь оказался на градус теплее. Всего 0.3 градуса не хватило, чтобы итоговое значение температуры января было положительным, и мы записали бы январь в теплое время года!

По климату конец января - начало февраля самое холодное время года. Но этой зимой всё вверх тормашками. Начались ежедневные климатические рекорды по теплу.

27, 28, 29 и 30 января в Калуге были перекрыты рекордные значения максимальных температур воздуха, ранее принадлежавшие 2002, 1983, 2016 и 2015 годам.

По количеству рекордов лидером остался 2007-й с его 11-дневными максимумами. За 2007-м годом сохранился абсолютный рекорд месяца: + 8.2 градуса (11 января).

В январе 2025 года самая высокая температура воздуха в Калуге зарегистрирована 30 января – всего то +7.7 градуса!

Следующая абсурдная реальность: с 18 по 31 января - полное отсутствие снежного покрова. По внешним признакам казалось, что осадков в январе выпало мало. А вот и нет. В Калуге за месяц зарегистрировано 93% от январской нормы.

На Крещение не было ни морозов, ни снега. Отсутствие снега в канун Крещения случалось и ранее.

В ХХI веке, с его рекордными темпами потепления, это явление стало наблюдаться чаще.

Не было снега в 2007 и в 2020 годах. В 2007-м устойчивый снежный покров зарегистрирован только 20 января. В 2020-м 18 - 19 января всё же 2-3 см снега зацепилось за землю.

Любопытно, что первый снег зимнего сезона 2006 - 2007 года в Калуге точь-в-точь совпал с Покровом. В сезоне 2024 - 2025 года первый снег в Калуге тоже отметился на Покров.

В 2007 и 2020 в последний день января осчастливил снег высотой 15 - 20 см. В реальности современного климата эти события уже не вызывают особого удивления.

Начавшийся же февраль продолжил бесснежную тенденцию января. Месяц начался с дождя и очередного климатического преодоления.

Исторический максимум дня, который наблюдался 1 февраля 2015 года был равен +3.5 градуса. Предположим, что это последний рекорд последнего месяца зимы.

Сегодня, 3 февраля, в Калуге пошел снег.