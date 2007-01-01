«Не похож на монстра»: репортаж с места тройного убийства в Калужской области

Мы побывали в деревне Усохи, где лесоруб убил трех лесников.

В среду, 29 января, в деревне Усохи Куйбышевского района произошло массовое убийство с захватом заложников.

Сейчас следствие расследует сразу 4 уголовных дела: «Убийство», «Незаконное лишение свободы», «Поджог» и «Незаконный оборот оружия».

На следующий день после трагедии мы побывали на месте, где она разыгралась.

Предыстория

Напомним, утром пять работников Куйбышевского лесничества – замдиректора Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачёв, лесник Виктор Чугунов, инженер Людмила Никитина и сын Алексея Агеева Дмитрийна служебном автомобиле отправились к 64-летнему жителю деревни Усохи Сергею Борисову. Лесники подозревали его в незаконной вырубке деревьев.

Когда они подъехали к дому, мужчина начал стрелять. Предположительно, он использовал пистолет ТТ.

Алексей Агеев, Геннадий Богачев и Виктор Чугунов погибли на месте. Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева преступник взял в заложники и приковал наручниками к батарее в своем доме.

После этого он отогнал от дома УАЗ лесников и поджег их машину. Позже следственная группа при ее досмотре нашла тело Геннадия Богачева.

Перед приездом полиции убийца покончил жизнь самоубийством.

Про преступника известно немного – ранее он был судим за незаконное хранение оружия. При обыске дома у мужчины нашли оружие и боеприпасы.

Многие жители соседних районов до сих пор находятся в шоковом состоянии. Двое из погибших жили в райцентре Куйбышевского района, селе Бетлица, где все знают друг друга.

На данный момент никто не понимает, что могло произойти с 64-летним пенсионером, чтобы у него появился мотив убить троих людей?

Тем более с Алексеем Агеевым он был знаком лично, так как сам раньше работал в лесничестве.

Черный копатель

По пути в деревню Усохи видим очень много поваленных, спиленных деревьев. А груженые лесовозы на этой дороге – не редкость.

Прибыв на место, мы застали там двоих парней из соседней деревни. Они загружали сгоревший УАЗ в машину, чтобы перевезти его в участок.

- Я точно сказать не могу, почему он мог это сделать, - говорит один из них, представившийся Алексеем. - Я знал лесников, они мужики хорошие, не бандиты какие-то, запугивать бы никого не стали.

Они, видимо, приехали акт составлять, а он испугался штрафа. Не знаю, сколько он там нарубил, но если много, то за это можно и срок получить.

Я лично мужика этого не знал, но знаю, что в 2011 году к нему приезжали из полиции, за незаконные раскопки (в 2011 году мужчина попал под следствие по 222 статье, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов -прим.ред.). Он сам раньше работал лесником.

Более ни с кем в деревне нам, увы, поговорить не удалось. Пьяные местные жители вели себя агрессивно.

Крах в семье и работе

Едем в Бетлицу.

В райцентре нам удалось поговорить с местными жителями, которые хорошо знали и погибших, и убийцу. Они, по понятным причинам, попросили не называть их имена. С их слов удалось составить примерную картину произошедшего.

Выяснилось, что год назад от Борисова ушла жена. У них есть двое детей. Несколько лет назад, жизнь Борисова была совсем другой – он занимался законной вырубкой березы в специально отведенных местах. Мужчина продавал дрова.

До этого на незаконной вырубке Сергея не ловили, он всегда рубил только березу, не трогал ценные породы и не заходил в зоны, где вырубка законодательно запрещена.

По словам местных, Сергей Борисов был достаточно замкнутым человеком. Близко с ним никто не общался. Однако, когда у мужчины была работа, то около дома стояла техника, а после сильных ураганов его нанимали на очистку дорог от поваленных деревьев в Бетлице.

Как мы уже писали ранее, учительница, которая более 30 лет назад преподавала Алексею Агееву в бетлицкой школе литературу, и знала Сергея Борисова, охарактеризовала последнего как крайне неприятного и жестокого человека. Однако сегодня его знают совсем другим.

По словам его знакомых, он был тихим, замкнутым и довольно спокойным человеком. Психических отклонений у него никто не замечал.

- Оба были нормальными мужиками, - рассказывают местные об Агееве и Борисове. - Сергей сам раньше был лесником, они были хорошо знакомы. Могу предположить, что между ними был какой-то свой конфликт или у Борисова помутился рассудок.

Неплохие слова об убийце ранее нам сказала и продавщица сельского магазина близ деревни Усохи, с которой нам удалось поговорить.

- Борисов не пил, я по крайней мере никогда не видела, -рассказывает женщина. - Он был вежливый, мы могли поговорить непринужденно. Я думаю, что просто так он сделать этого не мог, не был похож на монстра.

А жители Бетлицы как один, не сговариваясь, очень добрыми словами вспоминали погибших лесников. Многие плакали, когда рассказывали какие-то эпизоды из их жизни.

Как сообщили нам в районной администрации, семьям погибших и заложникам они оказывают всю необходимую помощь.

Инженер лесничества Людмила Никитина и сын Алексея Дмитрий покинули больницу и уже дома. Оба отходят от шока после произошедшего.

Хоть местные и уверены, что причиной убийства стал либо острый конфликт между Борисовым и Агеевым, либо у убийцы случилось помутнение рассудка на фоне разрыва с семьей и обнищанием, истинную причину страшной трагедии установит следствие.

Напомним, оно назначило посмертную психологическую экспертиза убийцы. В рамках нее будут изучаться его медкарты, опрашиваться родные и знакомые, проводиться ряд других действий, направленных на установление психического состояния преступника на день трагедии.

Мы будем следить за развитием событий.