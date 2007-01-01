Калужан возмутили условия сдачи новогодних елок

Призыв управления городского хозяйства Калуги нести отслужившие свое ели в пункт приема вызвал шквал недовольства жителей.

В четверг, 30 января, нам в телеграм-бот обратной связи и в комментарии на сайте поступило несколько недоуменных сообщений объединенных одной мыслью: зачем они так сделали?

Не надо мусорить!

Ежегодное шоу с торжественным выносом осыпающейся зимней красавицы началось в этом году практически сразу после окончания длинных новогодних выходных. То тут, то там, у контейнерных площадок, а то и в самих контейнерах стали появляться старые елки.

Увозить их на стандартных спецмашинах как твердые бытовые отходы КРЭО не соглашается. Официально, елка не входит в состав ТКО, за ее утилизацию компании не платят. А раз не платят, то и пусть валяется. Свалки растут, на них ругаются жители, чиновники тоже пытаются взывать к совести калужан.

- Давайте заботиться о чистоте нашего города вместе! – призывает на своих страницах в соцсетях управление городского хозяйства.

Кто бы поспорил, конечно, давайте. Правда, здесь возникает один маленький вопрос: а куда, собственно, девать елочки?

Мудрое решение

Изменить ситуацию, казалось бы, несложно. Либо проезжать раз в неделю, скажем на грузовичке по контейнерным площадкам и собрать все эти ели, либо попросить калужан самим привезти елки на утилизацию.

Чиновники выбрали второй вариант.

В Калуге определили одно место для сбора старых елок. Еще раз, на более чем 300-тысячный город – один пункт сбора.

И, чтобы ещё сильнее напрячь людей, решили, что елки будут принимать в будние дни в рабочее время. С понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а в пятницу с 8:00 до 16:00.

Понятно, рабочий день у приемщиков – дело святое. А вот как люди будут в эти рабочие часы везти елку на пункт сбора, похоже, в городской управе даже и не задумывались.

Результат впечатляющий. К 29 января на этот самый пункт принесли полсотни елок, остальные остались доживать свой век у оград контейнерных площадок.

- Я не понимаю, чем они там думали, - возмущается в телеграме калужанка Оксана Г. – Я живу на правобережье. И как мне в будний день через весь город тащить эту елку на Телевизионную???

- Чем такой пункт, лучше бы вовсе не создавали его, - пишет еще один читатель Алексей. – Как всегда сделали «на отвали», для галочки. Как после этого к ним нормально относиться?

Помимо чат-бота обратной связи, наши читатели вволю похихикали над мудрым решением горуправы в комментариях под сообщением о пункте приема елок.

- Надо было в расписание добавить ещё расписание по знакам зодиака или по группе крови, - пишет Павел.

В вале негативных и ернических откликов были и вполне здравые предложения.

- Почему нельзя обозначить место на улице возле пункта приёма, где её можно оставить елки в выходные или после своей работы? – спрашивает Анна Лепихина.

А что, так можно было?

Представляете, оказывается, можно было организовать сбор старых елок по-человечески.

Как, например, это сделано в Обнинске. Там в городском парке сигнальной ленточкой огородили небольшой участок и предложили жителям Обнинска свозить елки туда. В любое время дня и ночи.

Единственное, что попросили у наукоградцев – снять с елок мишуру и новогодние украшения.

И народ повез туда елки массово. И никто не возмущается, не глумится и не хихикает над властями.

Потому что сделано все же по уму, а не для галочки. Что мешало так же поступить калужским чиновникам? Загадка.