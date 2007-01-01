Прощальные письма: актриса калужского драмтеатра Ольга Петрова в свой юбилей сыграла пронзительную историю

В калужской драме показали моноспектакль «Нежность» по одноименному рассказу французского писателя Анри Барбюса.

Поставила спектакль калужская актриса Нина Сударикова.

Сейчас она учится на режиссерском факультете ГИТИСа.

И это ее дипломная работа.

Рассказ «Нежность» в школьную программу не входит и не слишком известен. Это история в пяти коротких прощальных письмах, которые женщина пишет своему возлюбленному.

Про героев и их расставание ничего не известно, хотя по некоторым моментам читатель может догадываться, что женщина старше.

Возможно, из-за осуждения в обществе у этих отношений нет будущего. Решение о расставании тяжелое для обоих, но оно принято.

Пять писем мужчина должен получить на следующий день, затем через год, через 5 лет, через 11 и через 20.

И только из последнего письма мы узнаем, что героиня написала всё в один день, а потом покончила с собой.

В черно-белых тонах

Спектакль идёт на сцене под крышей. Здесь всего одна актриса - Заслуженная артистка Калужской области Ольга Петрова. Монологи лаконичны, но актриса мастерски доносит до зрителей бушующую внутри драму героини.

А некая недосказанность дает повод для размышлений.

Глубокие переживания передаются без слов: героиня нервно мечется, перебирает наряды на вешалке, раскидывает чемоданы, пытается склеить разбитый бокал лейкопластырем…

Эмоциональный накал усиливает музыка. У каждого письма - свое музыкальное сопровождение. Звучит Цветаева «Расстоянья, версты, мили…» и Наутилус «Я хочу быть с тобой», лиричные французские мотивы.

Спектакль выполнен в подчеркнутой черно-белых тонах. На полу разбросаны черные и белые чемоданы.

Экзальтированная героиня одета в черное, она примеряет только что купленные вещи – белые, потом – черные, как бы выбирая между черным – смертью и белым - жизнью.

Ольга Петрова великолепно сыграла глубокую и тонкую драму.

Можно трактовать по-разному

Трагического финала, как в оригинале Барбюса, не будет.

У режиссера Нины Судариковой своя версия: в самый напряженный момент, когда уже «написаны» все письма, вдруг приходит возлюбленный героини, роль которого исполнил Алексей Чепелев.

- Мне хотелось взять в работу малоизвестное произведение и не пьесу, чтобы была возможность сочинить на основе материала, где нет четкой сюжетной линии, какую-то свою историю, -рассказала Нина СУДАРИКОВА.

– Впервые я познакомилась с этим произведением, когда училась в Калужском колледже культуры и искусств. Даже брала его, пробовала делать, но тогда мне было19 лет, я была наивнее, чем сейчас. Тогда все воспринималось линейно, в лоб: 5 писем, 20 лет.

А по прошествии времени обдумываешь и появляются новые грани, новые обстоятельства. Рассказ написан в начале ХХ века, тогда была романтизация смерти. И в силу возраста мне хотелось, чтобы была трагедия.

Позитивный финал я увидела гораздо позже. Эта история глубоко врезалась. Прошло время, я уже училась в ГИТИСе, и временами к возвращалась к ней, думала: надо когда-то поставить.

Поставить художественное произведение интересно и непросто. Было много сложностей с первых репетиций, с первых читок, когда мы сели с Ольгой вдвоём и стали договариваться, какой у нас будет за спектакль, что это за героиня, что будет происходить.

Конечно, отталкивались от оригинального текста. Причина расставания героев не указана автором, есть единственное указание, что между ними достаточно серьезная разница в возрасте, которая могла сделать эти отношения невозможными.

Мы видим постоянные обращения: «Мой маленький Луи!» А в 4-м письме героиня пишет: «Если бы нам можно было сейчас стать рядом, меня могли бы принять за твою мать».

В оригинальной истории она совершает самоубийство, а для меня самым главным было этого самоубийства избежать. Поэтому финал счастливый.

Мы не переделали Барбюса, просто этот материал очень многогранный, его можно трактовать по-разному.

В спектакле много музыки.

Пришлось импровизировать

Раскрыть историю помогает черно-белый видеоряд, который транслируется на стену.

Спектакль начинается с него: героиня в пальто и шляпе с широкими полями заходит в магазины, листает книги и журналы, покупает множество нарядов, с бумажными пакетами в руках ходит по городу, сидит в кафе.

А потом с этими же бумажными пакетами уже в реальности входит в зрительный зал.

Видеофрагменты должны были сопровождать историю на протяжении всего спектакля. На экране появлялся и возлюбленный героини.

Но из-за сбоя в работе оборудования, режиссеру Нине Судариковой пришлось за 5 минут до начала спектакля переделать финальную сцену.

И возлюбленный героини появился не на видео, а в реальности.

- Помимо невероятной, потрясающей работы Ольги Петровой у нас были фрагменты, снятые в Санкт-Петербурге, - пояснила режиссер. – Это воспоминания, была построена сложная сюжетная линия.

И там появлялся возлюбленный героини Луи, роль которого исполнил Алексей Чепелев. Но, к сожалению, сегодня произошла серьезная техническая неполадка.

И мы импровизировали. Финал получился такой, как я и задумала, но в живом варианте.

Двойные поздравления

Так совпало, что сдача спектакля «Нежность» состоялась в день рождения Ольги Петровой.

После выхода на поклон актриса принимала двойные поздравления: с премьерой и с юбилеем. Было много цветов, подарков, теплых слов от коллег.

Работу Нины Судариковой руководство театра решило включить в основной репертуар. Идет спектакль 45 минут. Зрители смогут увидеть «Нежность» уже в феврале. 18+