Девушек, оставивших детей в воспитательных домах, в Калужской губернии называли «москвичками»

Какие раньше были нравы в деревнях.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Осрамила семью

В Мещовском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века записали: «Если о потере девственности узнают, это считается срамом и позором.

Такую девушку не возьмут замуж парни своей деревни. Кроме того, который виноват, чаще всего отлынивает от женитьбы.

Если и удается такой девушке выйти, то в чужую, далекую деревню, да и то больше за вдовца.

При этом, если у потерявшей четь девушки есть враги, то они всегда могут помешать ей выйти замуж: сходят к сватам и расскажут про нее.

Подруги начинают сторониться. «Ты, девушка, не водись (не дружись) с Анюткой. Она «балуется» и про тебя будут говорить, как про нее. Она добру не научит, у нее хвост замаран», - говорят между собой девки.

Бабы хоть и не прочь посмеяться над такой девкой, но не избегают ее.

Бабы любят пошутить… поговорок у них много, большинство из них нецензурные.

При ссоре такую девушку всегда попрекнут ее поступком, обзовут…

Молодые парни ведут себя гораздо вольней с такой девушкой, не прочь посмеяться над ней, а, если встретят наедине, не постесняются употребить даже насилие.

Бывали случаи, когда взрослые ребята научат подростков протащить такую девушку за «хвост» зимой. Родители побьют жестоко девку, бранят ее при каждом случае.

Семейные тоже упрекают: «Осрамила всю семью, нестоящая!» Даже сестры, и те пилят: «Замарала свой хвост. И нас-то через тебя не возьмут». Старики поговорят про слабость, про распущенность, про непокорность нынешней молодежи».

Соседи бить не дали

«В последние 5-6 лет на потерю невинности мало обращают внимания, потому что большинство молодежи сходятся до свадьбы. Даже к беременной девушке и то редко пристают.

Те же, на кого падает только подозрение, не постесняются подать жалобу в волостной суд за оскорбление. И во всяком случае наплюют обидчику в глаза.

Взгляды и отношение всего населения, за исключением самых крутых стариков, в последнее время смягчились в несколько раз.

В деревне Сосне забеременела девушка. Мать хотела ее бить.

Но соседи не дали не только бить, но и уговорили не ругать: «Все равно дела не поправишь, а девку можешь загубить совсем, что как она наложит на себя руки? Что делать? Ее дело молодое, один Бог без греха.

Ее теперь жалеть, а не бить надо. Бить -то много найдется, а пожалеть некому».

Мать не только не тронула девушку, но и не ругала ее, даже плакала втихомолку, а девку ободряла».

Больше всего достается потерявшим невинность девушкам от ребятишек- подростков, которые при всяком случает не преминут упрекнуть их при все народе не из злости, а ради общего смеха».

«Любой может опозориться»

«Девушки стараются скрыть свою связь, но, когда связь обнаруживается, ее не скрывают больше, а действуют прямо, открыто.

Были случаи, что девушки-работницы, открыто для всей семьи хозяина имели связь с его сыном или родственником и не таили от соседей, после того как их заметили.

Работники и работницы (девушки и парни, не говорят о замужних и женатых) часто открыто вступают связь и живут, как муж с женой, даже ревнуют друг друга, устраивают скандалы.

О таких девушках говорят: «Где уж, по чужим людям живши, уберечься, дело молодое, женское. Любой может опозориться».

Есть одна пословица, характеризующая отношение народа к таким девушкам: девка на поре-не удержишь на дворе»...

Подкараулили в сарае

«Большинство девушек поддаются на обещания взять замуж. Народ говорит в таких случаях: «Венцом все прикроется»…

Были случаи, когда отца незаконно рожденного младенца заставил платить на содержание ребенка в Вассах судом.

В народе упорно держится убеждение: если застать парня с девушкой с поличным, то можно его судом заставить жениться.

Это убеждение иногда производило громкие скандалы.

Например, одного парня долго караулили и, наконец. Подкараулили в сенном сарае. Два брата девушки сняли с парня поддёвку и заперли сарай на цепь и замок, а сами пошли за свидетелями.

Парень в это время взломал угол соломенной крыши, вылез и ушел. Суд, конечно, не мог ничего сделать, так как парень и девка сходились полюбовно.

А между парнем и братьями девушки началась страшная вражда. Несколько раз враги жестоко побивали друг друга. П

арень, попавшийся с девушкой, спешил скорее жениться на другой, чтобы не могли его заставить жениться на прежней любовнице.

Чаще всего беременные девушки уходят в Москву. И там оставляют детей в воспитательном доме.

Если про девушку скажет: «Москвичка», то всегда с двусмысленной улыбкой и маханьем рукой: «Что там, это – москвичка!»