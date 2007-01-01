В Калуге обманутых дольщиков обманули снова

В мае прошлого года руководство города заявляло о возможном вручении ключей от квартир в многоэтажке по адресу Анненки, 38 корпус 1 до конца 2024-го.

Обманутые дольщики обратились к нам в редакцию в понедельник, 29 января и рассказали, что ключи им до сих пор не дали и попросили разобраться в причинах задержки.

Речь идет о жилом многоквартирном доме, деньги на строительство которого украли преступники.

Обещали каждые полгода

Строительство четырех 19-этажных жилых домов в Анненках началось весной 2017 года. Тогда о новостройке с пафосом писалось, как о «новом образе жизни в современном прочтении»

Современное прочтение с годами было существенно отредактировано.

Особенно не повезло людям, купившим квартиры в первом корпусе дома №38. Так получилось, что этот дом был одним из последних, где средства дольщиков шли мимо эскроу-счетов. Введение этого механизма защиты денег вкладчиков произошло чуть позже.

В результате, уплаченные людьми за квартиры миллионы уплыли в неизвестном направлении.

- К сожалению, деньги украли преступники, которые находятся за пределами Российской Федерации, - сообщил 18 мая 2024 года городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Их сейчас ищут.

По всему видно до настоящего времени не нашли ни воров, ни сами деньги.

Между тем, к началу 2024 года готовность дома составляла 90%. Оставалось, в принципе, немного, и обманутые дольщики с осторожностью поверили словам руководства города об окончании строительства и сдачи в эксплуатацию этого дома до конца 2024 года.

С осторожностью, потому что до этого людям практически каждые полгода обещали вручить долгожданные ключи от купленных квартир.

Один из сотни обманутых дольщиков Вадим Харламов купил двушку в этом доме еще в 2021 году, когда на месте строительства только-только вбили сваи фундамента.

Вадим еще тогда сомневался в том, что ему удастся отметить новый, 2025 год, в новой квартире.

- Летом и потом осенью я сам говорил с бригадиром, - рассказал Вадим Харламов. – Реально речь может идти лишь о мае 2025 года.

Город в заложниках

Ситуация с этой многоэтажкой напрягала не только обманутых дольщиков. Саму проблему с ними на уровне области вроде бы решили, и даже отчитались об этом.

- В Калужской области не осталось недостроев и обманутых дольщиков, - заявил в августе прошлого года на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным глава региона. - Если в 2020 году таких объектов было 19, то в настоящее время таковых нет.

Это заявление немного шокировало сотню дольщиков, купивших квартиры в доме №38, корпус 1 в Анненках. Как нет? А мы тогда кто?

В мае прошлого года с ними на месте строительства встретился городской голова. Тогда Дмитрий Денисов объяснил и про пропавшие деньги, и про то, что «город не бросит людей», и про то, что дом достроят до конца года.

- Несмотря на то, что этот вопрос находится вне полномочий городских властей, калужан, попавших в сложную ситуацию, мы не бросим, - написал тогда на своих страницах в соцсетях Дмитрий Денисов. - Нам удалось договориться с застройщиком взять убытки на себя и достроить дом на свои средства, пока идёт поиск преступников. Именно этим объясняется затянувшийся срок сдачи объекта.

Городского голову можно понять. Город в этой ситуации оказался, по сути, заложником проблемы и попытался решить ее возможными для бюджета способами.

Скорее всего, нашедшийся вариант и дал повод сообщить публично о полном решении проблемы с дольщиками в Калужской области.

Но, как говорится, человек предполагает, а застройщик располагает.

Так сдадут или нет

В декабре прошлого года одному из будущих жильцов удалось проникнуть внутрь строящегося здания. Хотелось своими глазами посмотреть, как идет отделка. Увиденное его не обрадовало.

На видео сняты лишь дыры в потолке и полу, голые панели. Мы показали это видео профессиональным строителям. По их мнению, говорить о быстрой сдаче в эксплуатацию нельзя. Еще много работы нужно сделать.

К тому, же один из строителей сразу увидел трещину в плите. Это наглядно говорит о качестве строительства.

Обманутые дольщики вновь стали активно засыпать надзорные ведомства и страницы чиновников с требованием объяснить, когда, наконец, закончатся обещалки и людям выдадут ключи.

- Люди продолжают платить ипотеку, оплачивают съемное жилье в условиях прогрессирующей инфляции, - пишет Александр Бочаров. – Кто должен нести ответственность за исполнение и соблюдение сроков окончания строительства многоквартирного дома? Сколько еще ждать?

В инспекции Госстройнадзора Калужской области заявили, что ход строительства и сроки зависят только от застройщика. Ведомство не вправе на него влиять.

Инспекция провела итоговую проверку и выявила нарушения. Застройщику пока отказали в выдаче заключения о соответствии строительства с существующими нормам.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона нам пояснили, что речь идет о незавершенных работах в соответствии с проектной документацией, и не предоставлении части рабочей и исполнительной документации.

- После устранения застройщиком указанных инспекцией замечаний, будет назначена повторная итоговая проверка в целях выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, что необходимо для ввода указанного объекта строительства в эксплуатацию, - добавил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Дмитрий УШАКОВ.

Между тем, за строительством этого злосчастного дома следят и в городской управе Калуги. Как нам пояснили, застройщик предполагает подать заявление на ввод до 10 февраля.

В любом случае, многолетняя катавасия с многоэтажкой в Анненках, вполне возможно скоро закончится. Хотя, та трещина в плите, которую заметил внимательный строитель, все же наводит на размышления.

Мы будем следить за ситуацией.