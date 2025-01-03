Калужанка с 9-летней дочерью спасала птиц от разлива мазута в Черном море

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение сразу два танкера – «Волгнефть-212» и «Волгнефть-239».

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение сразу два танкера – «Волгнефть-212» и «Волгнефть-239». Из них вытекло около 3700 тонн мазута, что привело к экологической катастрофе. В Морспасслужбе отметили, что настолько крупная авария с разливом этого видом топлива произошла впервые. По данным специалистов, в зону загрязнения попало не менее 60 километров побережья – от Крымского моста до Анапы в Краснодарском крае.

Масштабы катастрофы ученые пока точно оценить не могут, но они однозначно велики. В воду попал топочный мазут марки М-100, который относится к группе тяжелая нефть. Она не испаряется и не растворяется в воде. Мазут в зависимости от температуры воды, висит в ее толще и частично уходит на дно, при этом губя животных, живущих там. Также загрязнитель содержит в себе токсичную серу и ванадий. Они отравляют почву, дождь и снег, что приводит к гибели растений и микроорганизмов.

Ну и, конечно же, пострадали птицы. Тяжелая нефть липкая и вязкая, перья слиплись, а тщетные попытки очистить оперение приводит к гибели – ведь в организм попадают токсичные углеводороды. После таких катастроф у птиц может измениться поведение или пропасть способность производить потомство, что ставит под угрозу существование вида.

Местные власти отнеслись к катастрофе достаточно безответственно. Жители сразу же бросились на пляжи волонтерить, спасать родной край. Позже подтянулись добровольцы и из других регионов, в том числе Калужской области. Многих из них шокировало, что мазут из моря черпают ковшом экскаватора, что специального оборудования не хватает настолько, что люди просеивают песок через совки для чистки кошачьих лотков.

Наша землячка Анастасия Федорова рванула в Сочи сразу же после Нового Года. Калужанка очень хотела попасть в Анапу, где ситуация обстоит более остро, но ей не с кем было оставить младшего ребенка. Поэтому она взяла свою 9-летнюю Настю, купила билеты на поезд и поехала спасать птиц вместе с дочкой. Они пробыли в Сочи со второго по 16 января.

- Анастасия, как вы решились на эту поездку, еще и с ребенком?

Анастасия Федорова

Эковолонтер Сердце подсказало, что нужно быть там и помочь хоть чем-то. Это моя Земля, а ней жить еще нашим детям и только от нас зависит, на какой планете они будут жить. Я считаю, что если можно чем-то помочь, надо использовать эту возможность. Было обидно, что я не смогла попасть в волонтерскую группу в Анапе, но я рада, что мы смогли попасть в Сочи. Там тоже требовались волонтеры, так как птицы, оказавшиеся в эпицентре катастрофы, уже перелетели туда.

- Дочка хотела поехать или просто подчинилась вашей воле?

- Я ей предложила, и она очень обрадовалась. Я детей с детства приучают помогать, заниматься благотворительностью и волонтерить. Они у меня подкармливают всех кошек и собак, птицам делают кормушки.

- Что это за волонтерский центр, в котором вы были?

- В декабре на базе Сочинского географического общества был организован реабилитационный центр. Их поддержал местный предприниматель, владеющий ветеринарным центром, там и принимали раненных птиц.

Также в городе есть несколько площадок для передержки.

- Много было волонтеров?

- Много, люди приезжают со всей страны – из Казани, Москвы, Рязани и других городов.

- Что именно вы делали?

- Птиц поступает очень много, первые дни было трудно, но потом процесс наладился. В течение 10 дней я была администратором центра.

Приходилось совмещать координирование волонтеров и работу по спасению птиц. Добровольцам я помогала адаптироваться, проверяла, все ли выпили абсорбенты перед работой с птицами, контролировала наличие защитного костюма у людей, следила за порядком.

Также я принимала птиц, записывала их, следила, чтобы у них всегда была еда. Если птица уходила из жизни, то отправляла ее на вскрытие.

- Многие наверняка ни разу не работали с птицами. Вас как-то инструктировали?

- В первый день мы занимались уборкой, а на следующий началось обучение.

К нам приехал местный орнитолог Александр Порфирьевич – прекрасный специалист. Он показал все тонкости работы с пернатыми – как мыть, сушить, кормить.

У каждого волонтера была письменная памятка по тому, как обращаться с птицами.

- Чем занималась ваша дочь?

- Она не отходила от птиц, но ее пускали только к отмытым от мазута «пациентам». Стать волонтером, который может участвовать в очистке пернатых можно только с 18 лет.

Настя сидела в специальном помещении, помогала накрывать на стол, резала пеленки, делала все, что могла.

Самый счастливый ее день был, когда ей разрешили посушить отмытую птицу. Она долго не могла от нее отойти.

Когда приехали домой, она просила меня отвезти ее обратно, говорила: «Мама, как же там мои птички?»

- Какие эмоции испытали во время поездки?

- Разные, целый спектр разных чувств.

Я сама руковожу экологическим проектом в Калуге, мои коллеги из других городов тоже сразу ринулись на помощь.

Я читала сообщения в чатах и была полна решимости, но увиденное, конечно, не может не вызывать боль.

Так как я работала в Сочи администратором, то для некоторых волонтеров была некоторого рода психологом. Некоторые люди не могли смириться со смертью птицы, очень тяжело переживали. Я старалась успокоить волонтеров в таких ситуациях, объяснить, что мы делаем важное дело.

- Ситуация очень тяжелая?

- В Сочи намного спокойнее, чем в Анапе. К нам поступали и мертвые птицы, и птицы, которые умирали почти сразу. Это очень тяжело.

Нас сразу предупредили, что будет много смертей. В основном, птицы были замазучены частично, но в Анапе много полностью залитых мазутом птиц.

- Каких птиц привозили в центр?

- Пострадало много разных видов, привозили даже не водоплавающих птиц, которые приклеивались к разным предметам из-за мазута, и не могли взлететь.

- Как люди вели себя в такой напряженной обстановке?

- Ситуация сплотила нас. Кто-то помогал с перевозками, кто-то покупал специальные средства, кто-то привозил птицам еду. Все помогали, чем могли. Там много что нужно – маски, респираторы, костюмы, оборудование и так далее.

Центр принимал птиц круглосуточно, волонтеры работали в три смены. Эмоционально становилось тяжело день на пятый, когда уже насмотришься смертей птиц. Важно держать в голове установку, что это не твоя вина, что ты делаешь все, что в твоих силах.

В таких местах начинаешь немного понимать врачей, которые не могут простить себе смерть пациента. Я смогла уехать только тогда, когда поняла, что смогла передать свои навыки двум девушкам, которые после меня стали администраторами. Дома у меня семья и работа, но пока не передала свой пост, морально не могла себе позволить покинуть это место.