Батюшка на передовой: «Родина – это не те, кто 200 тысяч платит. Это твои родные, твоя культура, твой язык, твоя вера»

Настоятелю воротынского храма Святителя Николая отцу Павлу приходилось совершать обряды даже под обстрелом

Павел Ушаков родился в Калуге, закончил обычную школу.

С детства мама приучила его ходить в храм, однако о церковной карьере он тогда не думал.

По окончании школы отучился в обычном техникуме по специальности технолога металлообработки и пошел работать на завод.

Время решений

В то время Павел не был обременен семьей и задумывался о продолжении образования. При этом тянуло его отнюдь не к технике, а к вещам более близким человеческому сердцу.

Его брат учился в семинарии, Павел видел его однокурсников – интересных, талантливых, эрудированных ребят со всего бывшего СССР. И выбор не заставил себя ждать – бывший технолог становится студентом духовной семинарии в Калуге.

На тот момент еще не было решения быть священнослужителем, просто хотелось учиться.

Однако, после свадьбы ему предложили принять священный сан, и Павел не отказался, усмотрев в этом знак судьбы и веление Бога.

Прошло пять лет обучения – и молодой священник отец Павел получает назначение в храм Воротынска.

Колокол с небес

24 февраля 2022 года Президент объявил о начале СВО. В тот же день отец Павел созвонился с младшим братом.

- Ну, что, идем?

- Жду повестку и идем.

Пока это был просто разговор. Священнослужителю нельзя стрелять в людей, однако, как позже оказалось, и для него есть место на передовой.

Между тем земляки, в том числе и прихожане, объединялись, вливались в движение помощи фронту. У кого-то по мобилизации ушел муж, у кого-то сын или брат…

Начался сбор гуманитарки, ведь в первые месяцы СВО у поднятых по тревоге подразделений были потребности во всем – от мыла до бронежилетов.

Отец Павел начал интересоваться у родных, нужен ли на позициях священник. Еще не было понимания, что и как там придется делать, в каких условиях служить, одно было ясным – очень важно, в каком морально-духовном состоянии человек будет защищать свою страну.

И вот пришел день, когда отец Павел сел за руль машины, под завязку набитой гуманитаркой, и отправился в Курскую область.

Еще не было украинского вторжения, однако войска уже стояли на пограничных боевых позициях со всеми сопутствующими рисками. И нуждались в слове Господа не меньше, чем подразделения, штурмующие Запорожье или Херсон.

Есть ли атеисты под огнем?

По приезду отец Павел познакомился с командирским составом, получил сопровождающего офицера, после чего началась поездка по блиндажам.

- Я еще не знал, что предстоит, как общаться с бойцами, - вспоминает священник. - Ясно было только одно: хотя бы краткое богослужение перед ними – это обязательно. Молитва объединяет, консолидирует духовные силы, ведь мы призываем благодать Божью, которая все расставляет по своим местам.

Перед молебном перед отцом Павлом построились солдаты. Он представился, объяснил, зачем приехал. После этого сказал: оставайтесь только те, кто хочет.

Да, остались не все. Ведь среди бойцов нашлись и мусульмане, и даже буддисты. А вот убежденных атеистов в строю практически не было.

Довольно быстро пришло понимание, что священник на передовой – это еще и собеседник, и психолог, а в целом - своего рода замполит. И в пользе его пребывания на передовой сомнений больше не было.

Отец Павел договорился с командованием, что теперь его приезды будут регулярными.

Два берега

Как-то раз на побывку приехал парнишка из другого подразделения. Вопрос к нему был тот же: нужен ли на ваших позициях священник?

- Примем с огромной радостью! – обрадовался боец.

Так отец Павел проложил новый маршрут – теперь уже в направлении Херсона.

Здесь, на самом берегу Днепра, расположилось подразделение, в котором тоже служат калужские ребята. Условия полевые и суровые – окопы, землянки, блиндажи. В прямой видимости на другом берегу – враг, до него всего несколько километров.

Обе стороны разделяет Днепр, правда сейчас он спущен, но преодолеть расстояние все равно невозможно. Поэтому обе стороны пока просто держат позиции.

Встреча была волнующей. Когда отец Павел упомянул, что живет в Калуге на Правом берегу, тут же начали подниматься руки: Кошелев проект, Георгия Димитрова, Европейский квартал… Несколько человек оказались близкими соседями.

- Это сразу дало ощущение, что я оказался в нужном месте, - вспоминает отец Павел. – Да и парни были очень рады.

Были и молебны, и таинства (исповедь, причастие), и беседы. А еще были ребята, которые хотели покреститься – прямо там, на позициях.

В спокойной обстановке обряд проводился по всем правилам. Но бывало и по-другому.

Как-то раз отец Павел приготовил всю утварь для обрядов, налил воду в тазик, бойцы вышли - и тут по позициям полетели мины.

- Все бросились по блиндажам, а я кричу – кто тут хотел креститься, быстро ко мне! – рассказывает священник. – И тут же коротко: крещается раб Божий… Во имя Отца, и Сына, и Святого духа… Крещение состоялось. Потом, когда позволила обстановка, обряд был завершен.

Перед очередной поездкой отец Павел зашел в епархию подписать командировку. Там его спросили: а вы, батюшка, курсы тактической медицины проходили? Нет? Так надо пройти, вы же не в игрушки играть едете.

На тренировке по тактической медицине.

Через знакомых он нашел контакты волонтерского движения «Содружество», где всех желающих обучают полевой медицине и смежным военным дисциплинам. Прошел курс, потом сдал экзамены в военно-медицинскую академию, и теперь сам может обучать как бойцов, так и гражданских.

Знаки

- В крайнюю поездку был случай, - вспоминает отец Павел. – После молебна мы двигались по траншеям, я хотел окропить их. А там целый подземный город. Вдруг вижу – из стены окопа кости торчат на глубине сантиметров 70. Окропил их, спрашиваю у ребят – это что? Оказалось, рыли окопы и нашли четырех бойцов еще с той войны. Видно, накрыло артой, когда форсировали Днепр.

Мы дошли до следующей позиции, я собрал бойцов и говорю им: вижу, что вы устали. А подумайте о тех ребятах, которые лежат тут еще с Великой Отечественной. У вас же все есть. И зарплата хорошая, и в отпуск отпускают, и сладости, и еды хватает – вы тушенкой котов кормите. А у тех парней часто даже воды не было. Это вам знак из прошлого. Привет от наших прадедов, чтоб не ныли. Собирайте в своей жизни только плюсы, ищите их. А роптать не надо.

О Родине

- Помню, говорю с бойцами, - рассказывает отец Павел. – Они усталые, замерзшие, перед этим много копали, и только что получили экипировку. Я привел им слова генерала Карбышева, которые он сказал офицерам незадолго до гибели: «Товарищи, думайте о Родине и мужество не оставит вас». Тут кто-то из ребят возражает: мы здесь такое прошли, а эта Родина нам три комплекта белья собрать не смогла. Я спрашиваю: ну, теперь-то все есть? Да, есть. А откуда оно взялось? Гуманитарку привезли.

Я объясняю: так это и есть Родина. Вот вам творожники от матушки Ангелины из Казанского монастыря – это Родина. И наша церковная кружка, куда бабушки кладут с пенсии свои пятьсот рублей для вас – это тоже Родина.

Родина – это не те, кто вам ваши 200 тысяч платят. Родина - это твои родители, твоя жена, твои родственники, твоя культура, твой язык, твоя вера, твои предки. Вот за эту Родину вы тут стоите.

Ваша Родина жива!