В Калуге показали моменты, за которые стоит любить жизнь

В Доме музыки работает фотовыставка, которая станет удивлением для многих.

Свои работы представили калужские фотографы Игорь Малеев и Андрей Ларин.

Выставка проходит в фойе Дома музыки.

Увидеть её можно до 9 февраля.

Фото Игоря Малеева «Преодоление».

Игоря Малеева знают многие калужане. С фотоаппаратом Игорь всю жизнь.

Как все советские дети, ходил в разные студии и секции, но потом все забросил, кроме фотокружка. И после школы решил стать фотографом.

Отучившись в комбинате облбытуправления, работал фотографом в службе быта, был заводским фотографом. Заочно закончил институт культуры.

Преподавал фотодело в детской студии, был фоторепортером в многотиражной и областной газетах, методистом в Областном центре народного творчества.

Более двадцати лет уже – сотрудник пресс-службы губернатора и областного правительства. Призер нескольких российских и региональных фотоконкурсов.

Многие уже могли видеть в нашем городе выставки работ Игоря Малеева. Сам Игорь считает себя счастливым человеком:

«Миллионы людей заставляют себя утром идти на нелюбимую работу и с нетерпением ждут выходных, чтобы заняться хобби, которое их вдохновляет.

У меня профессия, работа и увлечение совпали - я преподаватель кинофотодисциплин по образованию, работаю фоторепортером и увлекаюсь фотографией - я счастливый человек!»

Фото Игоря Малеева «Возвращение».

Андрей Ларин - фотограф-любитель. Фотографией увлекся в первом классе. В 1972 году стал ходить в фотокружок Дворца пионеров.

Закончил МГТУ им. Баумана. И, хотя технарь по образованию, умеет увидеть красоту жизненного момента и зацепить своими фотографиями.

Фотоаппаратов у Андрея было немало. Снимать начинал с пленочного «Вилия», а с цифровой фотографией познакомился благодаря «Sony-717».

Кстати, именно Андрей Ларин организовал в Калуге содружество фотографов «Позитивный взгляд». Участвовал в 16 фотовыставках.

За последние годы был призером различных российских, международных и городских фотоконкурсов. Организовывал выставки «Позитивного взгляда» в нашем городе.

И всегда приходит на выставки своих коллег, поддерживает их. Если в Калуге открывается фотовыставка, на вернисаже вы всегда увидите Андрея Ларина. Ему интересно все, что связано с фото.

Фото Андрея Ларина «Две эпохи».

Непростые судьбы

На выставке «Любить жизнь» – портреты, пейзажи, предельно эмоциональные моменты из жизни.

Одна фотография, сделанная в День Победы, трогает до глубины души – портрет старенькой бабушки, сжимающей в руке тонкую веточку белых хризантем и георгиевскую ленточку.

Столько переживаний в ее взгляде и какая сила духа. На этот портрет нельзя смотреть равнодушно.

Очень сильное фото. Сделал его Игорь Малеев.

Фото Игоря Малеева «День победы»

Он любит снимать людей в разных жизненных ситуациях. Среди работ Малеева на выставке много портретов. Ветераны, спортсмены, летчики…

Фото Игоря Малеева «Вспоминая войну».

Есть портрет барабанщика групп «ДДТ», «Чиж & Co» Игоря Доценко, нашего земляка, его не стало в 2014 году.

Фото Игоря Малеева. Портрет Игоря Доценко.

Если внимательно вглядеться в лица, можно представить непростые судьбы героев снимков. Из таких снимков и складывается история.

На фото Андрея Ларина больше лирическое настроение. Многие его снимки наполнены радостью и светом, смотришь на них и думаешь: какая красота вокруг нас, как хорошо жить на свете... И это несмотря на то, что на фото - холодный зимний день.

Фото Андрея Ларина «Зимний этюд».

Посетители выставки признавались, что пейзажи Ларина с удовольствием повесили бы дома, очень атмосферными они получились.

Фото Андрея Ларина «История в кадре»

«Калуга открылась с дугой стороны»

Поздравляя авторов с открытием выставки, гости вернисажа сошлись во мнении: название проекта является отличным девизом. Даже в самые непростые времена главное, что нам всем нужно - любить жизнь!

И писали в книге отзывов:

«Попал на выставку «Любить жизнь». Красота в обыденных вещах впечатляет. Калуга открылась с другой стороны.

«Фотовыставка «Любить жизнь» восхитительна, наполнена патриотизмом, красой Руси, нежностью красок усадеб, церквей. Динамичная, молодая, спортивная.

Любовь во всех проявлениях. Надо видеть прекрасную жизнь и запечатлеть ее на века. Глаз фотографа – самый искусный фотоаппарат». 0+