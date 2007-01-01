В Калуге показали моменты, за которые стоит любить жизнь
Свои работы представили калужские фотографы Игорь Малеев и Андрей Ларин.
Выставка проходит в фойе Дома музыки.
Увидеть её можно до 9 февраля.
Игоря Малеева знают многие калужане. С фотоаппаратом Игорь всю жизнь.
Как все советские дети, ходил в разные студии и секции, но потом все забросил, кроме фотокружка. И после школы решил стать фотографом.
Отучившись в комбинате облбытуправления, работал фотографом в службе быта, был заводским фотографом. Заочно закончил институт культуры.
Преподавал фотодело в детской студии, был фоторепортером в многотиражной и областной газетах, методистом в Областном центре народного творчества.
Более двадцати лет уже – сотрудник пресс-службы губернатора и областного правительства. Призер нескольких российских и региональных фотоконкурсов.
Многие уже могли видеть в нашем городе выставки работ Игоря Малеева. Сам Игорь считает себя счастливым человеком:
«Миллионы людей заставляют себя утром идти на нелюбимую работу и с нетерпением ждут выходных, чтобы заняться хобби, которое их вдохновляет.
У меня профессия, работа и увлечение совпали - я преподаватель кинофотодисциплин по образованию, работаю фоторепортером и увлекаюсь фотографией - я счастливый человек!»
Андрей Ларин - фотограф-любитель. Фотографией увлекся в первом классе. В 1972 году стал ходить в фотокружок Дворца пионеров.
Закончил МГТУ им. Баумана. И, хотя технарь по образованию, умеет увидеть красоту жизненного момента и зацепить своими фотографиями.
Фотоаппаратов у Андрея было немало. Снимать начинал с пленочного «Вилия», а с цифровой фотографией познакомился благодаря «Sony-717».
Кстати, именно Андрей Ларин организовал в Калуге содружество фотографов «Позитивный взгляд». Участвовал в 16 фотовыставках.
За последние годы был призером различных российских, международных и городских фотоконкурсов. Организовывал выставки «Позитивного взгляда» в нашем городе.
И всегда приходит на выставки своих коллег, поддерживает их. Если в Калуге открывается фотовыставка, на вернисаже вы всегда увидите Андрея Ларина. Ему интересно все, что связано с фото.
Непростые судьбы
На выставке «Любить жизнь» – портреты, пейзажи, предельно эмоциональные моменты из жизни.
Одна фотография, сделанная в День Победы, трогает до глубины души – портрет старенькой бабушки, сжимающей в руке тонкую веточку белых хризантем и георгиевскую ленточку.
Столько переживаний в ее взгляде и какая сила духа. На этот портрет нельзя смотреть равнодушно.
Очень сильное фото. Сделал его Игорь Малеев.
Он любит снимать людей в разных жизненных ситуациях. Среди работ Малеева на выставке много портретов. Ветераны, спортсмены, летчики…
Есть портрет барабанщика групп «ДДТ», «Чиж & Co» Игоря Доценко, нашего земляка, его не стало в 2014 году.
Если внимательно вглядеться в лица, можно представить непростые судьбы героев снимков. Из таких снимков и складывается история.
На фото Андрея Ларина больше лирическое настроение. Многие его снимки наполнены радостью и светом, смотришь на них и думаешь: какая красота вокруг нас, как хорошо жить на свете... И это несмотря на то, что на фото - холодный зимний день.
Посетители выставки признавались, что пейзажи Ларина с удовольствием повесили бы дома, очень атмосферными они получились.
«Калуга открылась с дугой стороны»
Поздравляя авторов с открытием выставки, гости вернисажа сошлись во мнении: название проекта является отличным девизом. Даже в самые непростые времена главное, что нам всем нужно - любить жизнь!
И писали в книге отзывов:
«Попал на выставку «Любить жизнь». Красота в обыденных вещах впечатляет. Калуга открылась с другой стороны.
«Фотовыставка «Любить жизнь» восхитительна, наполнена патриотизмом, красой Руси, нежностью красок усадеб, церквей. Динамичная, молодая, спортивная.
Любовь во всех проявлениях. Надо видеть прекрасную жизнь и запечатлеть ее на века. Глаз фотографа – самый искусный фотоаппарат». 0+