День 27 января для всех здравомыслящих людей России стал символом несгибаемого мужества ленинградцев.

В этот день 81 год назад была полностью снята блокада Ленинграда. Для переживших те неимоверно трудные 872 дня защитников города до конца жизни остался в памяти вкус и запах блокадного хлеба.

Именно хлеб, те самые 125 грамм – кусочек на день – стали символом стойкости нашего человека.

Сейчас, спустя почти столетие, тех, кто брал дрожащими от холода и голода руками те самые заветные граммы хлеба осталось не так много. Годы берут свое. Но память годы взять не в силах.

Они знают о тех годах

Как передать молодому поколению, тем, кому сейчас ещё 4-5 лет, память о тех суровых годах? Здесь дежурные мероприятия «к дате» совсем неприемлемы. Нужно иное. Только когда малыш сам прочувствует весь трагизм, всю тяжесть тех лет, он поймет, пусть позже, когда немного повзрослеет, ту особую важность подвига тех, кто десятки лет назад выстоял, победил фашистов в Великой Отечественной войне.

В понедельник, 27 января, в калужском детском саду «Карапузики» было непривычно тихо и торжественно. Малыши собрались в уютном зале. С интересом рассматривали выставленные предметы из далекого для них прошлого. Метроном – прибор в годы блокады был очень важен для всех ленинградцев. Транслируемый по радио, он каждую секунду напоминал: мы живы, мы боремся. Он своим ритмом предупреждал о начавшемся обстреле и об окончании бомбардировок.

На столике в зале стояли и керосиновая лампа, и железная кружка, и, безусловно маленькая буханка серого хлеба. Того, блокадного. Атмосфера в комнате детского сада на час перенесла всех, не только ребятишек, но и взрослых в те жуткие суровые годы. И не было в глазах малышей озорства, они поняли, о чем им хотят сказать взрослые, они сами читали стихи, танцевали, тушили импровизированную крышу от попавшей в нее бомбы-зажигалки. И слушали, затаенно слушали рассказы о тех 872 днях блокады.

Светлана Дойдоева

Воспитатель детского сада «Карапузики» Мы старались, чтобы дети поняли, что Родина — это самое важное. Что защита своей маленькой Родины, как вот ленинградцы защищали свой Ленинград, также мы должны защищать свою маленькую Родину. Все равно от кого: от плохих слов, сказанных в нашу сторону, от плохих действий, но мы должны защищать Родину, как маму, понимать, что она единственная и на всю жизнь.

Мы плакали вместе с детьми

В «Карапузиках» кстати, теме, как это сейчас называют, патриотического воспитания уделяют особое внимание. Причем, не для галочки, не для отчета, а для маленьких и горячих сердец своих воспитанников. Это видно с первого взгляда.

Евгения Нагорная

Руководитель детского сада "Карапузики". Мы очень чтим и с душой относимся ко всем памятным датам и прививаем у детей любовь, уважение, память к истории своей России, потому что, если этого не делать с раннего детства, к сожалению, все это будет теряться. И как не нам передавать детям из поколения в поколение ту важную информацию, которая должна зародиться у них в душах. Это патриотизм, который обязательно должен привиться.

Евгения говорит, что в прошлом году, когда читали произведения о блокадном Ленинграде, у детей были слезы на глазах.

- И мы плакали вместе с детьми, настолько это все было трогательно, - вспоминает Евгения Нагорная.

Честно говоря, в этот раз, когда маленькие детки танцевали под великую песню «Журавли», слезы на глазах наворачивались у всех, кто это видел. Традиции чтить и помнить историю своей страны, которую прививают в этом детском саду ребятишкам, находят продолжение и в семьях.

Екатерина Рябко

Мама воспитанника детского сада "Карапузики". У нас все дедушки прошли войну, правда в блокадном Ленинграде не были, но о блокаде говорим с ребенком. Мы объясняем ребенку изначально, что хлеб нужно беречь. Когда мы были с ним недавно в Санкт-Петербурге, я подводила его к месту, где петербуржцы набирали воду в дни блокады. Я показывала ему, что вот в таком большом городе у людей не хватало воды, посмотри, какую воду пили люди, какой подвиг был. Конечно, Косте пять лет, и он не все понимает, но уверена он запомнил и ту поездку, все детсадовские мероприятия. Он, конечно, через себя пропускает все эти моменты, понимает, уже понимает, что это важно.

Хлеб как память

Акцию «Блокадный хлеб» медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» задумал и первый раз провел пять лет назад. Калужский хлебокомбинат тогда с радостью поддержал нашу идею. Мы привозили блокадный хлеб уже в несколько калужских детских садов. В этом году к нам обратилось руководство детсада «Карапузики».

Когда мы узнали о том, как трепетно в этом детском саду относятся к памяти, с каким участием и преданностью прививают малышам историю нашей страны, мы не смогли пройти мимо.

К 27 января 2025 года специально для детишек детского сада «Карапузики» хлебокомбинат испек небольшую партию того самого хлеба. Он имеет особенный запах. Мы даже подумали – неужели на предприятии возродили рецепт настоящего блокадного хлеба?

Николай Гончаров

Первый заместитель генерального директора Калужского Хлебокомбината Дело в том, что единой рецептуры блокадного хлеба не существовало. Они менялись почти ежедневно в зависимости от наличия в городе конкретного хлебопекарного сырья. Рецептуры хлеба с заменителями разрабатывались в Центральной лаборатории, функционирующей в то время на территории хлебозавода № 6 им. Бадаева на Херсонской улице в Ленинграде. Коллектив лаборатории, находясь на казарменном положении, под бомбёжками и обстрелами, проводил работы по поиску заменителей основного сырья и уточнению технологии приготовления хлеба с этими заменителями, и особо подчеркну, что очень важно - с учетом сохранения качества хлеба и пищевой ценности. За 80 лет вокруг блокадного хлеба сложился ряд устойчивых мифов. Например, о том, что хлеб делали из опилок, что является не правдой. Я уверен, не так уж важна сейчас конкретная рецептура. Мы хотим показать, что хлеб — это не просто продукт, это символ выживания в тяжелейшие для России годы. В каждой крошке этого хлеба кроется история мужества и отваги, когда люди стояли перед лицом смерти, но не сдавались.

Руководитель детсада призналась нам, что утром, когда она пришла в детсад, первое, что почувствовала – запах хлеба. Он был особенный. Конечно, она знала, что Калужский хлебокомбинат привезет маленькую партию хлеба, специально испеченную к Дню полного снятия блокады Ленинграда, но не думала, что этот вроде бы современный хлеб, будет пахнуть той Великой войной.

Маленькие ржаные буханочки воспитатели аккуратно нарезали на кусочки в те самые 150 граммов и раздали малышам. Видели бы вы, с каким трепетом ребята брали этот хлеб! Как крепко они держали в своих ручонках кусочек блокадной жизни. Чаепитие с таким хлебом, устроенное руководством детсада, дало полную уверенность: эти малыши Память о своих предках будут хранить всю жизнь.

Хлеб, как память – это не лозунг, не пустые слова. Почему-то мы уверены, что если после детсадовского чаепития с блокадным хлебом останется кусочек, то его не выбросят в урну. Наверняка, малыши принесут его домой. И хочется верить, что кто-то из них скажет, протягивая эту частичку памяти маме: «Это самый главный хлеб, он из Ленинграда».