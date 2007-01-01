В редакцию обратились жители деревни Мстихино: «Пожалуйста, обратите внимание общественности на проблему, нас никто не слышит, вы – наш последний шанс, а точнее шанс животных на жизнь».

Автор обращения Наталья Шевлякова рассказала, как перед Новым годом спасла собаку, которая сбежала от местного жителя. Доберман Джек чудом выжил, деньги на его лечение собирали всей Калугой.

Сама женщина не знала, кто его хозяин до обращения в общедомовой чат. Позже выяснилось, что в деревне проживает молодой мужчина ( имя человека мы не можем раскрывать по этическим соображениям, все данные есть в редакции прим.ред), который уже на протяжении 6 лет заводит породистых и дворовых собак. Местные жители в один голос заявляют, что животные находятся в неподобающих условиях, кто-то уверен, что животных избивают и Джек был не первой жертвой сложившейся ситуации. Также от их постоянного самовыгула и запаха в подъезде страдают люди.

Мы выехали в деревню Мстихино и поговорили со спасительницей собаки Натальей Шевляковой, неравнодушными местными жителями, а также с самим молодым человеком и его мамой, которая была вынуждена покинуть свою квартиру.

Предновогоднее чудо

Сначала мы подробнее познакомим вас с историей собаки, которая сбежала от своего горе-хозяина и едва не погибла. Ее нам рассказала спасительница добермана Джека Наталья Шевлякова.

- 23 декабря я ехала домой с работы. Около забора, прижавшись к нему, стоял доберман. Он был в наморднике, весь в крови и плакал, словно человек подвывал, - вспоминает наша собеседница. - Я подозвала его, он был напуган, как и я впрочем. Я доехала до дома и с мужем пошли забирать его. Он убежал немного подальше, но мы его нашли, а дальше начался ад…

Наталья и ее супруг забрали пса домой. После этого они написали обращение в чат, созданный для местных жителей, чтобы найти хозяина пса. Они с мужем не могли поверить, что кто-то мог просто выбросить такую собаку на мороз.

Наталья и ее семья живут в частном секторе. Они не знали, что в многоэтажных домах уже несколько лет люди ведут войну со своим соседом.

- Нам написали, что это собака вот этого человека. После этого мы узнали, что Джек – это не первая жертва, - рассказывает женщина. - Выяснилось, что соседи мужчины каждый вечер слышат из квартиры собачий вой, что он не выгуливает своих собак, а также жестоко с ними обходится. Оказалось, что весь дом страдает от запаха из квартиры, но ничего с этим сделать не получается.

Наталья с супругом забрали добермана домой. Однако у пса начались серьезные проблемы со здоровьем.

- Несколько дней он ходил в туалет пакетами. Видимо его не кормили и он воровал, что мог, со стола, - с содроганием в голосе рассказывает Наталья. – 24 декабря вечером собака перестала держать голову. 25 и 26 число мы провели с собакой в калужских ветклиниках, там нам дали направление на МРТ в Москву

В столице Джеку поставили несколько серьезных диагнозов – отек головного мозга и повреждение спинного мозга. Однако Наталья не опустила руки и решила побороться за жизнь Джека.

- На все лечение было необходимо 260 тысяч. Часть я заплатила сама, а потом обратилась за помощью к жителям нашего региона, - вспоминает она. - Деньги собрали очень быстро, 29 декабря Джека прооперировали.

Сначала врачи не давали никаких прогнозов. Однако после операции Джек решил побороться за жизнь.

- После операции ему все еще было плохо. Я разговаривала с ним, говорила, что он нам очень нужен, - рассказывает женщина. - И случилось чудо, он будто услышал меня, ему стремительно стало становиться лучше.

Джек прошел курс реабилитации в Москве.

Лечение помогло и собака, с помощью семьи Натальи, научилась ходить заново.

Сейчас доберман уже может самостоятельно передвигаться, а о том страшном дне напоминает лишь слегка прихрамывающая лапа.

Был хорошим ребенком

После разговора со спасительницей Джека мы отправились прямиком к дому, где живет хозяин добермана. Там нас встретила его соседка Наталья Леденева.

Рядом с ней стояли практически все жители соседних домов, которые устали терпеть происходящее.

- Наталья Шевлякова написала в общий чат, сказала, что нашла добермана и он весь в крови, - рассказывает женщина. – Я сразу узнала эту собаку, она у них появилась за месяц до произошедшего. Я в тот вечер, 23 декабря, шла с работы, встретила его жену, а она вела ее не на поводке, а на цепи, которая была обвязана вокруг шеи. Она пса несколько раз сильно дернула, я на нее прикрикнула, ну она резко мне ответила и ушла. После этого я видела, как она хлестнула собаку по боку этой цепью и куда-то его потащила. Они все хвастались, что у них доберман.

После того, как Наталья нашла Джека, соседи пошли к мужчине, чтобы выяснить, что произошло с доберманом. По их словам, он ответил, что его сбила машина, а затем он продал его какому-то человеку.

Здесь стоит отметить, что характер травмы указывает на другую причину. В заключении ветеринара написано, что собаку ударили тупым предметом, что и привело к травме позвоночника.

Также Наталья Леденева рассказала, что на протяжении шести лет молодой человек заводит новых собак, а затем бросает их на произвол судьбы. Ситуация ухудшилась после того, как он женился. Судя по словам соседей, избранница мужчины плохо на него подействовала, а его матери даже пришлось уехать из квартиры.

- В квартире настоящий притон. Я тут живу давно, он был хорошим ребенком, однако потом пошел не той дорогой, - уточняет Наталья. – Начались постоянные пьянки. Раньше он гулял с их первым псом, был нормальным человеком.

Сейчас собаки гуляют сами по себе, их кормят всем подъездом. Также животные ходят в туалет в подъезде или в квартире, из-за чего появляется сильный запах.

- Они закрывают животных на балконе. Когда света нет, то ушки их видны, - рассказала Наталья. - Еще мы слышим постоянно визг, собаки просто так визжать не будут, видимо их обижают. Мне с пятого этажа слышно, как они визжат на третьем. Перед доберманом у них были три собаки, они их оставили на улице. Две большие собаки убежали, а маленькую забрал к себе мужчина. Большим собакам мы нашли тоже хозяев, но он их не отдал нам.

Жильцы много раз спрашивали молодого человека, зачем ему собаки. Он утверждает, что хочет, чтобы они участвовали в боях. Люди до сих пор недоумевают, откуда у него деньги на достаточно дорогие породы собак.

- Он и его жена не работают, часто пьют. Много раз воровали из магазинов, у нас их во всех продуктовых знают, - вздыхает Наталья. – Собак, конечно, кормить нечем.

Натравливала собаку на детей

Из-за того, что собаки гуляют сами по себе, дети боятся играть на площадке, а некоторым жителям дома страшно зайти в подъезд.

- Вот летом был случай. Ребенок от собаки убежал, залез на лестницу детскую и плакал, боялся спуститься вниз, - вспоминает Наталья. – Я помогла ему спуститься, отвела к подъезду. Потом мы МЧС вызывали, чтобы собаку отловили. У одной женщины из нашего подъезда уже панические атаки начались, она очень боится собак.

Наталья успела сделать фотографию ребенка и собак.

Также летом соседи стали свидетелями того, как жена молодого человека натравливала собаку на детей.

- Она выходила с большим псом на улицу и буквально говорила ему : «Фас!» и показывала в сторону детей. Я крикнула на нее, а она в ответ мне сказала, что дети ей спать мешают, - вспоминает Наталья.

Соседка молодого человека Елена Лисичкина подтвердила слова Натальи. Женщина боится гулять со своими детьми во дворе.

- Много раз было, что одна собака у них на поводке, а вторая бегает свободно. Как-то они ее оставили на улице и сказали ребятам, которые были на площадке, потом ее домой загнать, - рассказала Елена. – Дети им отказали, я в ситуацию вмешалась и попросила, чтобы они пса забрали. Они стали его ловить, и прям при детях избили.

Житель этого дома Игорь Горностаев каждый вечер слышит визг собак.

- Собака просто так не будет визжать. Видимо они их там мутузят все время, - рассказывает мужчина.

Лариса Исакова - жительница дома напротив, утверждает, что все собаки, живущие у молодого человека, запуганы и постоянно голодны.

- Мы вечером часто с соседками гуляем. Я много раз видела, как собаки к земле прижимаются, когда руку человек поднимает, - рассказала она. Животные истощены, все время голодные, мы их все здесь кормим, убираем за ними.

Собаку выкидывали с окна

Лидия Витькова живет через стенку от мужчины. Каждый вечер она не может уснуть из-за собачьего воя.

- Собаки бесконечно воют и скулят. Очень сильный запах из его квартиры, - рассказывает женщина. Мне до слез жалко этих животных.

Еще одна соседка молодого человека Нина Балнова видела, что происходит в квартире через открытую дверь.

- Запах невыносимый из этой квартиры. Я шла как-то, дверь была открыта и я заглянула, - рассказывает женщина. – Там полный кошмар, вся квартира в собачьих следах жизнедеятельности. Я много раз видела, как они собачьи какашки выкидывали с балкона.

Все бы ничего, если бы с балкона выкидывали только собачьи отходы. Одна из историй местных жителей повергла нас в шок. Ее нам рассказала очевидица произошедшего – парикмахер Озкан Татьяна. Она работает на первом этаже дома, в котором живет горе-собачник.

- Это было в прошлом году. Я услышала визг, вышла из парикмахерской, а маленькая собачка лежит под окном, - вспоминает женщина. - Я ее побоялась трогать, хотела вызвать такси, чтобы отвезти в больницу. Она вскочила и сама пошла. Я стала им орать, на балконе была девица его. Он сам вышел, в руках, зачем-то, нес нож огромный. Я его спросила, зачем они собаку выкинули. Он мне ответил, что это его отец и после этого унес собаку домой.

Запретите заводить собак

После разговора с соседями мы решили поговорить с молодым человеком напрямую. Он открыл дверь, но разговор был недолгим. Мы спросили, почему на него жалуются соседи, и кормит ли он своих питомцев. Когда он открыл дверь квартиры, оттуда повеяло зловонным запахом. Впрочем, так пахнет во всем подъезде, но менее интенсивно.

- Собак кормлю, у меня неубрано, дверь открывать не буду, все хорошо, - быстро проговорил мужчина и захлопнул дверь.

Для того, чтобы прояснить обстоятельства, мы решили обратиться к маме молодого человека.

- В мае я от них съехала, мы больше не смогли жить вместе. Первый пес у нас был Байкал, он сейчас старенький, - уточнила она. - За ним все ухаживали, любили его. Потом сын стал заводить других собак, я была против. Он не ухаживал за ними. Пока я жила с ними, то старалась покупать им всем еду. Сейчас я уже не знаю, что там происходит. Одну собаку у него уже отбирали.

Это мой сын, мне бы не хотелось, чтобы думали, что он чудовище. При мне он собак не бил. Запретите ему заводить собак. Он не справляется с животными, ему надо разобраться сначала со своей жизнью. Мне бы очень хотелось, чтобы животные не страдали.

Примите меры

Жители Мстихино уже обращались в полицию. Молодому человеку назначали наказания в виде административного ареста и штрафов. Однако после этого все снова возвращалось на круги своя.

Мы также обратились в пресс-службу полиции. Там нам ответили, что к мужчине приезжали сотрудники, однако факта жестокого обращения с животными зафиксировано не было. Мужчину штрафовали за выгул собак без поводка и намордника.

Люди писали коллективные жалобы в Роспотребнадзор из-за едкого запаха, который стоит в подъезде. Также в квартире мужчины живут тараканы, которые облюбовали весь подъезд.

Сотрудники ведомства приезжали в подъезд и обследовали воздух, на содержание загрязняющих веществ. Однако в заключении написали, что воздух соответствует всем нормам. Тараканов наказали потравить управляющей компании. Несколько раз насекомых травили, однако они возвращаются снова и снова.

Не помогло жителям дома и обращение в горуправу. Их сообщение обещали рассмотреть на планерке, но никаких действий не последовало. Людям сообщили, что дело передали в административную комиссию.

Сейчас жильцы дома пишут коллективное заявление в прокуратуру. Со своей стороны мы обратились к городским властям, чтобы соответствующие ведомства наконец обратили внимание на ситуацию и приняли какие-то меры.

Также мы нашли страницу молодого человека в социальных сетях. Туда он выкладывал видео и фото с собаками. Одна из собак действительно была на цепи. Видимо, мужчина хотел создать образ плохого парня, а собаки были нужны для красивой картинки.

Мы будем продолжать следить за ситуацией. Сейчас можно сказать одно, жители Мстихино не собираются отступать в борьбе с халатностью в отношении к животным.

В завершении статьи, хотелось бы обратиться к вам, наши читатели. У Натальи Шевляковой много домашних любимцев и ее семья была не готова к содержанию и воспитанию добермана Джека. Если вы хотите забрать в семью друга, который пережил довольно много трудностей, но не потерял веру в людей, то позвоните Наталье по этому номеру: 8-953-312-89-05.